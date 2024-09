Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Răzvan Burleanu, a menționat una dintre marile probleme întâmpinate la loturile de juniori ale României: fotbaliștii cu cetățenie română născuți în străinătate nu vorbesc limba română.

Oficialul de la Federație a dat exemplu selecționata U16, pregătită de Nicolae Grigore.

Probleme la loturile de juniori: „Unii dintre ei nu cunosc limba română”

„Mă uitam acum la generația lui Nicolae Grigore, la 2008. În primul 11, în ultimul meci amical, erau 9 jucători care proveneau de la cluburi din străinătate. Și marea lor majoritate sunt născuți crescuți acolo.

Deja începem să avem probleme cu unii dintre ei, pentru că nu cunosc limba română . Și atunci le asigurăm translator, oameni care să stea cu ei la loturile naționale, alții decât antrenorii.

Pentru că am avut cazul Tony Strata, care începe să evolueze constant la Ajaccio. Nu vorbește limba engleză, vorbește doar franceză. Antrenorul de la U20, cred că era tot Curelea, nu a putut să îl integreze foarte bine la prima acțiune.

Și atunci s-a apelat la un angajat FRF, vorbitor fluent de limbă franceză, Andrei Neacșu, care e manager de proiect, care are alte treburi la FRF, la Academia Națională de Fotbal, acea facultate de fotbal.

Dar s-a mutat cu el în cantonament și Strata deja a făcut saltul la naționala de tineret, U21”, a povestit Andrei Vochin, conform fanatik.ro.

Tony Strata are 20 de ani, s-a născut la Marseille, dar are și cetățenie română. E fundaș dreapta, dar poate juca și în stânga sau ca mijlocaș defensiv, și e sub contract cu Ajaccio până în 2027. A fost printre jucătorii pe care Daniel Pancu, selecționerul de la U21, s-a bazat la „dubla” cu Muntenegru U21 (victorie 1-0) și Finlanda U21 (eșec 0-2)