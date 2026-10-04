„Nu e unul să-și dorească asta!” Căpitanul Stanciu s-a supărat la conferință: „Să scăpăm de ce?”. Alt răspuns dur: „Lipsă de respect” +8 foto
Stanciu, la conferința de azi. Foto: Iosif Popescu
Nationala

„Nu e unul să-și dorească asta!” Căpitanul Stanciu s-a supărat la conferință: „Să scăpăm de ce?”. Alt răspuns dur: „Lipsă de respect”

alt-text Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 04.10.2026, ora 14:19
alt-text Actualizat: 04.10.2026, ora 14:19
  • Nicolae Stanciu a spus înaintea jocului cu Suedia ce simte după trei înfrângeri consecutive, cu 3-12 golaveraj în Liga Națiunilor. 
  • Ce l-a enervat la conferința de azi pe mijlocașul în vârstă de 33 de ani, căpitanul reacționând vehement. 
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Naționala a început dezastruos Liga Națiunilor, cu trei eșecuri în serie, 1-2 cu Suedia (d), 2-4 cu Bosnia (a) și 0-6 cu Polonia (d).

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Ultimul meci din această „fereastră”, luni seară, pe Arena Națională, revanșa cu Suedia.

Stanciu: „Să scăpăm de ce? Nu e unul care să-și dorească să plece de la națională”

Nicolae Stanciu a deschis conferința „tricolorilor”. Căpitanul s-a aprins când a fost întrebat dacă jucătorii își doresc să plece acasă mai repede din cantonamentul selecționatei.

„Să scăpăm de ce? Nu e unul care să-și dorească să plece de la națională.

Nicolae Stanciu și Gică Hagi au susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Suedia Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
Nicolae Stanciu și Gică Hagi au susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Suedia Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (8 imagini)

Nicolae Stanciu și Gică Hagi au susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Suedia Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Nicolae Stanciu și Gică Hagi au susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Suedia Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Nicolae Stanciu și Gică Hagi au susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Suedia Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Nicolae Stanciu și Gică Hagi au susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Suedia Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Nicolae Stanciu și Gică Hagi au susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Suedia Foto Iosif Popescu - GOLAZO.rojpeg
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Toți ne dorim să fim aici. Suntem la națională, toată lumea își dorește să vină și să joace aici”, a reacționat mijlocașul, 33 de ani, din 2016 printre „tricolori”.

Nu știu dacă mă credeți. Suntem primii care suferim când nu avem rezultate Nicolae Stanciu, căpitanul României

Stanciu: „Fanii sunt îndreptățiți să aibă o reacție negativă”

Crede că „fanii sunt îndreptățiți să aibă o reacție negativă, noi așteptăm să ne susțină și faptul că vor fi 50.000 cu Suedia arată că țin la națională”.

A reluat subiectul precedent: „De aici să se spună că vrem să plecăm acasă? Nu e adevărat. E cel mai frumos lucru să îmbraci acest tricou. Suntem privilegiați să fim aici”.

Toți suntem responsabili, nu doar antrenorul, suntem 30 de jucători aici, suntem la fel de responsabili pentru eșecuri. Noi ieșim și jucăm, depinde de noi să jucăm bine, să obținem rezultate pentru țara noastră. Suntem împreună, nu e doar el responsabil. Trebuie să avem încredere în Mister Nicolae Stanciu, căpitanul României

Stanciu: „Ar însemna să nu-mi respect colegii”

Stanciu nu a comentat strategia lui Gică Hagi, de a schimba aproape total echipa de la un meci la altul.

„Nu vorbesc despre schimbări, el e selecționer, eu sunt jucător. Nu ar fi OK din partea mea - din partea nimănui - să reacționez dacă sunt în tribună un meci sau nu joc. Ar însemna să nu-mi respect colegii”.

Vorbim mereu, nu sunt singurul care vorbește în vestiar, au mai fost momente dificile, am trecut peste ele. Și acum trebuie să facem doar împreună, uniți, noi și stafful uniți Nicolae Stanciu, căpitanul României

„Nu suntem consultați. Nu cred că antrenorul trebuie să se consulte cu jucătorii”

A precizat că selecționerul nu discută cu ei despre alegerea echipei.

„Nu suntem consultați. Un antrenor ia decizii și își asumă, la fel cum jucătorii își asumă jocul slab.

Nu cred că antrenorul trebuie să se consulte cu jucătorii asupra echipei pe care o folosește”.

Am mai pierdut la club la scoruri mari. Când este să fie rău e rău până la capăt, cum a fost cu Polonia. Nu a fost o cădere fizică sau mentală Nicolae Stanciu, căpitanul României

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