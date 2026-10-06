Antena 1, lider detașat Câte persoane au urmărit meciul România - Suedia. Audiență aproape de trei ori mare față de locul doi

România - Suedia 0-1. Antena 1 este lider detașat în topul audiențelor după ultimul joc al echipei naționale.

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Postul de televiziune care transmis partida a atins o cifră de audiență mai mare decât cea înregistrată la partida anterioară, 0-6 contra Poloniei, unde a adunat aproape 1,5 milioane de persoane.

Antena 1, lider de audiență cu aproape 1,7 milioane de telespectatori la România - Suedia

În intervalul orar al meciului, aproximativ 1,7 milioane de oameni au urmărit duelul dintre România și Suedia, la nivel național, aproape de 3 ori mai mult față de audiența înregistrată de Pro TV, care se apropie de 600.000 de telespectatori.

Pe locul 3 s-a clasat Kanal D, cu aproape 400.000 de oameni, informează paginademedia.ro.

În plus, Antena 1 a înregistrat un rating de 9,8 puncte, față de cel 3,4 obținut de Pro TV.

Cum arată clasamentul audiențelor din timpul meciului România - Suedia 0-1, la nivel național:

1. Antena 1 1.697.000 (9,8 rtg, 32,5 share) 2. Pro TV 593.000 (3,4 rtg, 11,3 share) 3. Kanal D 397.000 4. Antena 3 CNN 251.000 5. Antena Stars 223.000 6. Romania TV 215.000 7. Happy Channel 190.000 8. Film Cafe 137.000 9. Realitatea Plus 129.000 10. Pro Cinema 119.000

Postul TV a trecut de 1 milion de telespectatori și în ceea ce privește audiența din mediul urban, în timp ce Pro TV a adunat 326.000, iar Kanal D 207.000 de oameni.

În categoria comercial urban, pentru publicul cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, Antena 1 a stabilit o audiență de 477.000 de persoane și 10,4 puncte de rating, în timp ce Pro TV a adunat doar 180.000, cu un rating de 3,9.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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