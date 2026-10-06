Antena 1, lider detașat Câte persoane au urmărit meciul România - Suedia. Audiență aproape de trei ori mare față de locul doi

- România - Suedia 0-1. Antena 1 este lider detașat în topul audiențelor după ultimul joc al echipei naționale.
Postul de televiziune care transmis partida a atins o cifră de audiență mai mare decât cea înregistrată la partida anterioară, 0-6 contra Poloniei, unde a adunat aproape 1,5 milioane de persoane.
Antena 1, lider de audiență cu aproape 1,7 milioane de telespectatori la România - Suedia
În intervalul orar al meciului, aproximativ 1,7 milioane de oameni au urmărit duelul dintre România și Suedia, la nivel național, aproape de 3 ori mai mult față de audiența înregistrată de Pro TV, care se apropie de 600.000 de telespectatori.
Pe locul 3 s-a clasat Kanal D, cu aproape 400.000 de oameni, informează paginademedia.ro.
În plus, Antena 1 a înregistrat un rating de 9,8 puncte, față de cel 3,4 obținut de Pro TV.
Cum arată clasamentul audiențelor din timpul meciului România - Suedia 0-1, la nivel național:
|1. Antena 1
|1.697.000 (9,8 rtg, 32,5 share)
|2. Pro TV
|593.000 (3,4 rtg, 11,3 share)
|3. Kanal D
|397.000
|4. Antena 3 CNN
|251.000
|5. Antena Stars
|223.000
|6. Romania TV
|215.000
|7. Happy Channel
|190.000
|8. Film Cafe
|137.000
|9. Realitatea Plus
|129.000
|10. Pro Cinema
|119.000
Postul TV a trecut de 1 milion de telespectatori și în ceea ce privește audiența din mediul urban, în timp ce Pro TV a adunat 326.000, iar Kanal D 207.000 de oameni.
În categoria comercial urban, pentru publicul cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, Antena 1 a stabilit o audiență de 477.000 de persoane și 10,4 puncte de rating, în timp ce Pro TV a adunat doar 180.000, cu un rating de 3,9.
Programul României în Nations League
- 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
- 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
- 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
- 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
- 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
- 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)