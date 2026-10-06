Antena 1, lider detașat Câte persoane au urmărit meciul România - Suedia. Audiență aproape de trei ori mare față de locul doi
România - Suedia 0-1
Nationala

Antena 1, lider detașat Câte persoane au urmărit meciul România - Suedia. Audiență aproape de trei ori mare față de locul doi

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.10.2026, ora 17:04
alt-text Actualizat: 06.10.2026, ora 17:52
  • România - Suedia 0-1. Antena 1 este lider detașat în topul audiențelor după ultimul joc al echipei naționale.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Postul de televiziune care transmis partida a atins o cifră de audiență mai mare decât cea înregistrată la partida anterioară, 0-6 contra Poloniei, unde a adunat aproape 1,5 milioane de persoane.

I-am ajutat să scape de coșmar A fost prima dată după 486 de zile când nu li s-a întâmplat acest lucru suedezilor. Zero la București!
Citește și
I-am ajutat să scape de coșmar A fost prima dată după 486 de zile când nu li s-a întâmplat acest lucru suedezilor. Zero la București!
Citește mai mult
I-am ajutat să scape de coșmar A fost prima dată după 486 de zile când nu li s-a întâmplat acest lucru suedezilor. Zero la București!

Antena 1, lider de audiență cu aproape 1,7 milioane de telespectatori la România - Suedia

În intervalul orar al meciului, aproximativ 1,7 milioane de oameni au urmărit duelul dintre România și Suedia, la nivel național, aproape de 3 ori mai mult față de audiența înregistrată de Pro TV, care se apropie de 600.000 de telespectatori.

Pe locul 3 s-a clasat Kanal D, cu aproape 400.000 de oameni, informează paginademedia.ro.

În plus, Antena 1 a înregistrat un rating de 9,8 puncte, față de cel 3,4 obținut de Pro TV.

Cum arată clasamentul audiențelor din timpul meciului România - Suedia 0-1, la nivel național:

1. Antena 11.697.000 (9,8 rtg, 32,5 share)
2. Pro TV593.000 (3,4 rtg, 11,3 share)
3. Kanal D397.000
4. Antena 3 CNN251.000
5. Antena Stars223.000
6. Romania TV215.000
7. Happy Channel190.000
8. Film Cafe137.000
9. Realitatea Plus129.000
10. Pro Cinema119.000

Postul TV a trecut de 1 milion de telespectatori și în ceea ce privește audiența din mediul urban, în timp ce Pro TV a adunat 326.000, iar Kanal D 207.000 de oameni.

În categoria comercial urban, pentru publicul cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, Antena 1 a stabilit o audiență de 477.000 de persoane și 10,4 puncte de rating, în timp ce Pro TV a adunat doar 180.000, cu un rating de 3,9.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Incendiu uriaș lângă Soci. Un petrolier lovit de ucraineni arde, fumul negru a acoperit stațiunea
Incendiu uriaș lângă Soci. Un petrolier lovit de ucraineni arde, fumul negru a acoperit stațiunea
Incendiu uriaș lângă Soci. Un petrolier lovit de ucraineni arde, fumul negru a acoperit stațiunea
romania antena 1 suedia audienta liga natiunilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:04
„Cel mai valoros, de Liga Campionilor!” Reghecampf, impresionat de fotbalistul de la FCSB de care Becali voia să scape
„Cel mai valoros, de Liga Campionilor!” Reghecampf, impresionat de fotbalistul de la FCSB de care Becali voia să scape
12:18
Naționala 100% de teste Câți jucători a folosit Hagi în 6 meciuri! Marea surpriză: cine a fost „tricolorul” care a evoluat cel mai mult
Naționala 100% de teste Câți jucători a folosit Hagi în 6 meciuri! Marea surpriză: cine a fost „tricolorul” care a evoluat cel mai mult
11:21
Mărturie tulburătoare Ce s-a întâmplat înainte de moartea arbitrului Gheorghe Moldovan: „M-am năpustit asupra lui ca să-l opresc”
Mărturie tulburătoare Ce s-a întâmplat înainte de moartea arbitrului Gheorghe Moldovan: „M-am năpustit asupra lui ca să-l opresc”
12:52
Dani Olmo, gest special Spaniolul, aplaudat de croați înaintea meciului din Liga Națiunilor: „Simțeam că sunt dator”
Dani Olmo, gest special Spaniolul, aplaudat de croați înaintea meciului din Liga Națiunilor: „Simțeam că sunt dator”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Top stiri
Viitor incert pentru stadionul Cotroceni! Transferul către stat e blocat, BNR anunță reparații, dar nu redeschide complet arena! Răspuns oficial pentru GOLAZO.ro
Special
09:55
Viitor incert pentru stadionul Cotroceni! Transferul către stat e blocat, BNR anunță reparații, dar nu redeschide complet arena! Răspuns oficial pentru GOLAZO.ro
Citește mai mult
Viitor incert pentru stadionul Cotroceni! Transferul către stat e blocat, BNR anunță reparații, dar nu redeschide complet arena! Răspuns oficial pentru GOLAZO.ro
Messi a făcut Argentina să plângă FOTO+VIDEO. Ultimul meci la națională pentru legenda „pumelor” » Spectacol pe teren + discurs emoționant
Campionate
08:42
Messi a făcut Argentina să plângă FOTO+VIDEO. Ultimul meci la națională pentru legenda „pumelor” » Spectacol pe teren + discurs emoționant
Citește mai mult
Messi a făcut Argentina să plângă FOTO+VIDEO. Ultimul meci la națională pentru legenda „pumelor” » Spectacol pe teren + discurs emoționant
Situația contractelor la Dinamo Cine rămâne în tabăra „câinilor” și cine ar putea pleca: „Acum avem predictibilitate pe termen lung”
Superliga
06.10
Situația contractelor la Dinamo Cine rămâne în tabăra „câinilor” și cine ar putea pleca: „Acum avem predictibilitate pe termen lung”
Citește mai mult
Situația contractelor la Dinamo Cine rămâne în tabăra „câinilor” și cine ar putea pleca: „Acum avem predictibilitate pe termen lung”
ESENȚIAL | Scenariu de Crăciun: Autostrada Bucureștiului, inel complet în decembrie. CNAIR: Antreprenorul face eforturi ca Lotul 1 al A0 Nord să fie gata anul acesta
B365
05.10
ESENȚIAL | Scenariu de Crăciun: Autostrada Bucureștiului, inel complet în decembrie. CNAIR: Antreprenorul face eforturi ca Lotul 1 al A0 Nord să fie gata anul acesta
Citește mai mult
ESENȚIAL | Scenariu de Crăciun: Autostrada Bucureștiului, inel complet în decembrie. CNAIR: Antreprenorul face eforturi ca Lotul 1 al A0 Nord să fie gata anul acesta

Echipe/Competiții

fcsb 21 CFR Cluj 4 dinamo bucuresti 17 rapid 7 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share