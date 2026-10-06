Transferul lui Nsimba, blocat? Statusul schimbului propus de Gigi Becali: „Nu mi-a trimis nimic” +102 foto
Steven Nsimba
Superliga

Transferul lui Nsimba, blocat? Statusul schimbului propus de Gigi Becali: „Nu mi-a trimis nimic”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.10.2026, ora 20:58
  • Gigi Becali (68 de ani) a venit cu noi detalii despre transferul lui Steven Nsimba (30 de ani), atacantul celor de la Universitatea Craiova.
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Patronul de la FCSB transmitea, în urmă cu aproape două săptămâni, că a purtat discuții cu Mihai Rotaru pentru o mutare în fereastra de transferuri din iarnă.

GOLAZO.ro a dezvăluit ulterior apoi că schimbul îi vizează pe Steven Nsimba și Aymen Boutoutaou.

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Gigi Becali: „Trebuia să-mi trimită oferta și nu mi-a trimis nimic”

Acum, transferul pare să fie în impas, după ce Nsimba nu a venit cu niciun răspuns.

„Nu știu, mă, că nici nu a dat răspunsul frate-său. Că cică să vorbesc cu frate-său. Nu-mi mai arde de Nsimba acum. Să fie sănătoși.

Da, trebuia să-mi trimită oferta și nu mi-a trimis nimic. A vorbit Reghe cu el”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

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Dacă cele două părți ar ajunge la un acord, iar transferul s-ar realiza, FCSB ar urma să achite și o sumă de aproximativ 800.000 de euro.

Nsimba are 7 goluri marcate în 16 meciuri disputate în acest sezon pentru Craiova. De partea cealaltă, Boutoutou a marcat de două ori în 11 partide oficiale la FCSB.

În ceea ce privește clasamentul, Universitatea Craiova ocupă locul 3 în Liga 1, cu 20 de puncte după primele 10 etape, în timp ce FCSB se află pe locul 11, cu doar 12 puncte după același număr de meciuri.

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