Transferul lui Nsimba, blocat? Statusul schimbului propus de Gigi Becali: „Nu mi-a trimis nimic”

- Gigi Becali (68 de ani) a venit cu noi detalii despre transferul lui Steven Nsimba (30 de ani), atacantul celor de la Universitatea Craiova.
Patronul de la FCSB transmitea, în urmă cu aproape două săptămâni, că a purtat discuții cu Mihai Rotaru pentru o mutare în fereastra de transferuri din iarnă.
GOLAZO.ro a dezvăluit ulterior apoi că schimbul îi vizează pe Steven Nsimba și Aymen Boutoutaou.
Gigi Becali: „Trebuia să-mi trimită oferta și nu mi-a trimis nimic”
Acum, transferul pare să fie în impas, după ce Nsimba nu a venit cu niciun răspuns.
„Nu știu, mă, că nici nu a dat răspunsul frate-său. Că cică să vorbesc cu frate-său. Nu-mi mai arde de Nsimba acum. Să fie sănătoși.
Da, trebuia să-mi trimită oferta și nu mi-a trimis nimic. A vorbit Reghe cu el”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.
Galerie foto (102 imagini)
Dacă cele două părți ar ajunge la un acord, iar transferul s-ar realiza, FCSB ar urma să achite și o sumă de aproximativ 800.000 de euro.
Nsimba are 7 goluri marcate în 16 meciuri disputate în acest sezon pentru Craiova. De partea cealaltă, Boutoutou a marcat de două ori în 11 partide oficiale la FCSB.
În ceea ce privește clasamentul, Universitatea Craiova ocupă locul 3 în Liga 1, cu 20 de puncte după primele 10 etape, în timp ce FCSB se află pe locul 11, cu doar 12 puncte după același număr de meciuri.