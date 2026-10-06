Transferul lui Nsimba, blocat? Statusul schimbului propus de Gigi Becali: „Nu mi-a trimis nimic”

Gigi Becali (68 de ani) a venit cu noi detalii despre transferul lui Steven Nsimba (30 de ani), atacantul celor de la Universitatea Craiova.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Patronul de la FCSB transmitea, în urmă cu aproape două săptămâni, că a purtat discuții cu Mihai Rotaru pentru o mutare în fereastra de transferuri din iarnă.

GOLAZO.ro a dezvăluit ulterior apoi că schimbul îi vizează pe Steven Nsimba și Aymen Boutoutaou.

Gigi Becali: „Trebuia să-mi trimită oferta și nu mi-a trimis nimic”

Acum, transferul pare să fie în impas, după ce Nsimba nu a venit cu niciun răspuns.

„Nu știu, mă, că nici nu a dat răspunsul frate-său. Că cică să vorbesc cu frate-său. Nu-mi mai arde de Nsimba acum. Să fie sănătoși.

Da, trebuia să-mi trimită oferta și nu mi-a trimis nimic. A vorbit Reghe cu el”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Dacă cele două părți ar ajunge la un acord, iar transferul s-ar realiza, FCSB ar urma să achite și o sumă de aproximativ 800.000 de euro.

Nsimba are 7 goluri marcate în 16 meciuri disputate în acest sezon pentru Craiova. De partea cealaltă, Boutoutou a marcat de două ori în 11 partide oficiale la FCSB.

În ceea ce privește clasamentul, Universitatea Craiova ocupă locul 3 în Liga 1, cu 20 de puncte după primele 10 etape, în timp ce FCSB se află pe locul 11, cu doar 12 puncte după același număr de meciuri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport