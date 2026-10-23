Vor să încalce interdicția! Șocant: ce plănuiesc americanii într-un moment în care Rusia e exclusă din fotbal 
Steagurile Rusiei și SUA ar putea fi reunite la un meci de fotbal. Fotomontaj GOLAZO.ro
Campionate

Vor să încalce interdicția! Șocant: ce plănuiesc americanii într-un moment în care Rusia e exclusă din fotbal

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 23.10.2026, ora 16:22
alt-text Actualizat: 23.10.2026, ora 16:22
  • Rusia a fost exclusă de la sfârșitul lui februarie 2022 din fotbalul european și mondial. 
  • A jucat 31 de meciuri amicale împotriva unor echipe din Africa, America de Sud și CONCACAF. 
  • Ce a anunțat federația de la Moscova despre legătura cu Statele Unite. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pe 24 februarie 2022, Rusia a invadat țara vecină și, de atunci, războiul continuă să devasteze Ucraina.

„UEFA vrea doar bani! Ce lume coruptă” Van Gaal, atac devastator la adresa forului european. Cauza: formatul Ligii Campionilor
Citește și
„UEFA vrea doar bani! Ce lume coruptă” Van Gaal, atac devastator la adresa forului european. Cauza: formatul Ligii Campionilor
Citește mai mult
„UEFA vrea doar bani! Ce lume coruptă” Van Gaal, atac devastator la adresa forului european. Cauza: formatul Ligii Campionilor

Rusia a jucat de trei ori cu Iran în timp de război

La câteva zile după începutul conflictului, UEFA și FIFA au exclus fotbalul rus din competițiile oficiale internaționale și la nivel de club, și la națională, masculin și feminin.

Aleksei Miranchuk (în roșu), la Rusia - Namibia 6-0 în amicalul de la Ekaterinburg, pe 3 octombrie. Foto: Imago Aleksei Miranchuk (în roșu), la Rusia - Namibia 6-0 în amicalul de la Ekaterinburg, pe 3 octombrie. Foto: Imago
Aleksei Miranchuk (în roșu), la Rusia - Namibia 6-0 în amicalul de la Ekaterinburg, pe 3 octombrie. Foto: Imago

Selecționata Rusiei a putut să joace însă amicale și a disputat 31 de meciuri de pregătire.

Adversare: echipe din Africa, America de Sud (fără Argentina, Brazilia, Columbia, Uruguay, Paraguay și Ecuador), CONCACAF (mai ales din zona Caraibe) și Asia.

10 partide
a avut Rusia în 2025. Și tot zece în acest an: ultimele două, în noiembrie, cu Uzbekistan și Venezuela

A înfruntat de trei ori Iran, de două ori Belarus, Qatar și Nigeria. Din Europa, numai Serbia a acceptat un duel amical.

Rusia: „Am discutat cu federația SUA pe această temă de mai multe ori”

Rușii, care nu vor participa nici la preliminariile Euro 2028 din cauza războiului, vor să extindă numărul rivalelor în meciurile-test.

S-au oprit la Statele Unite. Și mai șocant, SUA tratează pentru un amical cu Sbornaia în Rusia!

Maxim Mitrofanov, secretarul general al federației moscovite (RFU), a vorbit despre această posibilitate.

Valeri Karpin, selecționerul Rusiei. Foto: Imago Valeri Karpin, selecționerul Rusiei. Foto: Imago
Valeri Karpin, selecționerul Rusiei. Foto: Imago

„Am discutat cu forul american pe această temă de mai multe ori”, a declarat acesta agenției locale TASS.

„Pot spune că situația actuală este pozitivă”, a încheiat Mitrofanov. 

Recent, un apropiat al lui Donald Trump, Paolo Zampolli, a confirmat pentru TASS că există posibilitatea organizării unor meciuri Rusia - SUA la nivelul naționalelor de fotbal și hochei.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O nouă autostradă prinde contur în Transilvania. În ce stadiu sunt cele patru loturi care trebuie finalizate până în 2028
O nouă autostradă prinde contur în Transilvania. În ce stadiu sunt cele patru loturi care trebuie finalizate până în 2028
O nouă autostradă prinde contur în Transilvania. În ce stadiu sunt cele patru loturi care trebuie finalizate până în 2028
amical Echipa Nationala SUA rusia fotbal
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:33
Chivu a cucerit Italia Corriere dello Sport a remarcat o calitate unică a românului: „E imposibil să nu recunoaștem”
Chivu a cucerit Italia Corriere dello Sport a remarcat o calitate unică a românului: „E imposibil să nu recunoaștem”
19:21
FCSB - Rapid LIVE de la ora 21:00 » Primul duel direct între Reghecampf și Pancu. Echipele de start + Imagini de la stadion
FCSB - Rapid LIVE de la ora 21:00 » Primul duel direct între Reghecampf și Pancu. Echipele de start + Imagini de la stadion
20:15
„Nu înțeleg de ce faci asta” Întrebarea care l-a enervat pe Jose Mourinho înainte de El Clasico: „Nu pot spune nimic mai mult”
„Nu înțeleg de ce faci asta” Întrebarea care l-a enervat pe Jose Mourinho înainte de El Clasico: „Nu pot spune nimic mai mult”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Top stiri
Bate U Craiova recordul FCSB? Oltenii au trecut de 70% contribuție pentru coeficientul României în cupele europene
Superliga
23.10
Bate U Craiova recordul FCSB? Oltenii au trecut de 70% contribuție pentru coeficientul României în cupele europene
Citește mai mult
Bate U Craiova recordul FCSB? Oltenii au trecut de 70% contribuție pentru coeficientul României în cupele europene
Cade recordul sezonului Câți spectatori sunt așteptați la FCSB - Rapid! S-a deschis și inelul 3 de pe Arena Națională
Superliga
23.10
Cade recordul sezonului Câți spectatori sunt așteptați la FCSB - Rapid! S-a deschis și inelul 3 de pe Arena Națională
Citește mai mult
Cade recordul sezonului Câți spectatori sunt așteptați la FCSB - Rapid! S-a deschis și inelul 3 de pe Arena Națională
Ce a pățit Olaru FOTO. GOLAZO.ro a aflat ce s-a întâmplat cu „tricolorul” după accidentarea din Europa League
Europa League
23.10
Ce a pățit Olaru FOTO. GOLAZO.ro a aflat ce s-a întâmplat cu „tricolorul” după accidentarea din Europa League
Citește mai mult
Ce a pățit Olaru FOTO. GOLAZO.ro a aflat ce s-a întâmplat cu „tricolorul” după accidentarea din Europa League
Ospăț cu ștaif, servire pe viteză și ce am mâncat la Zexe Blanc în București, lângă Parcul Icoanei
B365
23.10
Ospăț cu ștaif, servire pe viteză și ce am mâncat la Zexe Blanc în București, lângă Parcul Icoanei
Citește mai mult
Ospăț cu ștaif, servire pe viteză și ce am mâncat la Zexe Blanc în București, lângă Parcul Icoanei

Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 14 rapid 31 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share