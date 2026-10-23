Vor să încalce interdicția! Șocant: ce plănuiesc americanii într-un moment în care Rusia e exclusă din fotbal 

Rusia a fost exclusă de la sfârșitul lui februarie 2022 din fotbalul european și mondial.

A jucat 31 de meciuri amicale împotriva unor echipe din Africa, America de Sud și CONCACAF.

Ce a anunțat federația de la Moscova despre legătura cu Statele Unite.

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Pe 24 februarie 2022, Rusia a invadat țara vecină și, de atunci, războiul continuă să devasteze Ucraina.

Rusia a jucat de trei ori cu Iran în timp de război

La câteva zile după începutul conflictului, UEFA și FIFA au exclus fotbalul rus din competițiile oficiale internaționale și la nivel de club, și la națională, masculin și feminin.

Aleksei Miranchuk (în roșu), la Rusia - Namibia 6-0 în amicalul de la Ekaterinburg, pe 3 octombrie. Foto: Imago

Selecționata Rusiei a putut să joace însă amicale și a disputat 31 de meciuri de pregătire.

Adversare: echipe din Africa, America de Sud (fără Argentina, Brazilia, Columbia, Uruguay, Paraguay și Ecuador), CONCACAF (mai ales din zona Caraibe) și Asia.

10 partide a avut Rusia în 2025. Și tot zece în acest an: ultimele două, în noiembrie, cu Uzbekistan și Venezuela

A înfruntat de trei ori Iran, de două ori Belarus, Qatar și Nigeria. Din Europa, numai Serbia a acceptat un duel amical.

Rusia: „Am discutat cu federația SUA pe această temă de mai multe ori”

Rușii, care nu vor participa nici la preliminariile Euro 2028 din cauza războiului, vor să extindă numărul rivalelor în meciurile-test.

S-au oprit la Statele Unite. Și mai șocant, SUA tratează pentru un amical cu Sbornaia în Rusia!

Maxim Mitrofanov, secretarul general al federației moscovite (RFU), a vorbit despre această posibilitate.

Valeri Karpin, selecționerul Rusiei. Foto: Imago

„Am discutat cu forul american pe această temă de mai multe ori”, a declarat acesta agenției locale TASS.

„Pot spune că situația actuală este pozitivă”, a încheiat Mitrofanov.

Recent, un apropiat al lui Donald Trump, Paolo Zampolli, a confirmat pentru TASS că există posibilitatea organizării unor meciuri Rusia - SUA la nivelul naționalelor de fotbal și hochei.

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