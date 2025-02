„Simona a fost unică!”  Virginia Ruzici, fost manager al Simonei Halep, vorbește, pentru GOLAZO.ro, despre cariera acesteia

Virginia Ruzici, 70 de ani, a fost timp de 14 ani manager al Simonei Halep, până în 2022.

Ruzici a fost prima jucătoare de tenis din România care a câștigat un turneu de Mare Șlem, Roland Garros în 1978.

Prima finală jucată de o româncă la Roland Garros a fost în 1977, când Florența Mihai a pierdut în fața iugoslavei Jausovec.

Virginia Ruzici, alături de Mariana Simionescu, Florența Mihai, Irina Spârlea și Simona Halep reprezintă o bornă în istoria tenisului feminin românesc și mondial. De altfel, trei dintre aceste doamne au destinul împletit.

Florența Mihai și Virginia Ruzici au fost prietene, jucând împreună la dublu. Doamna Ruzici a cunoscut-o pe Simona Halep prin intermediul regretatei doamne Mihai.

Ulterior, vreme de 14 ani, Virginia Ruzici i-a fost manager Simonei, primul număr 1 mondial WTA din istoria României.

În 2022, drumurile lor s-au despărțit, dar au rămas, în continuare, foarte apropiate. Halep a semnat atunci un contract cu Nina Wennerstrom, fondatoarea „We Sport Agency”.

Anunțul făcut de Halep, acum două zile, la Cluj, nu a luat-o prin surprindere pe doamna Ruzici.

Virginia Ruzici: „Nu am fost o marionetă”

La invitația GOLAZO.ro, prima câștigătoare de Mare Șlem din istoria României ne-a acordat un scurt interviu.

Bună ziua, doamna Ruzici. Ați petrecut mult timp alături de Simona, fiindu-i manager. Cum a fost călătoria?

Aș vrea să spun că am fost, timp de 14 ani, ca adevărat manager lângă Simona. Nu o marionetă. Mi-am folosit toate relațiile mele pentru a aduce contracte . Înainte de a colabora cu Simona, am învățat management sportiv în cadrul grupului IMG (n.r. – Internațional Management Group), în cadrul căruia am lucrat cinci ani.

Ce a făcut-o specială pe Simona Halep?

Calitățile fizice. O viteză de deplasare cum numai la Steffi Graf am văzut. O forță mentală de invidiat. Nu ceda niciodată. Alerga după fiecare minge. Un consum uriaș de energie. Dar să nu uităm nici calitățile morale deosebite.

Ca Nadal, o luptătoare cu adevărat.

Un Nadal feminin. Dar să știi că Simona a fost unică. O tehnică completă, cu un rever extraordinar. Lovea excelent mingea din mișcare. Și-și folosea foarte bine puterea psihică. Mai ales când a ajuns la un echilibru aproape perfect.

3 greșeli neforțate a făcut Simona Halep în finala de la Wimbledon 2019, cele mai puține din istoria finalelor de Mare Șlem.

Care este meciul cu care rămâneți, pregnant, din cariera Simonei Halep?

Finala de Wimbledon, câștigată în fața Serenei Williams. S-o învingi pe numărul 1 din toate timpurile în mai puțin de o oră e ceva fantastic. Și să ne amintim că a avut meciuri foarte dificile la începutul turneului. Dar le-a trecut cu bine, încrederea a crescut... iar finala a fost de excepție!

Parcurs Simona Halep Wimbledon 2019

Turul 1. S. Halep – A. Sasnovich 6-4, 7-5

Turul 2. S. Halep – S. Buzărnescu 6-3, 4-6, 6-2

Turul 3. S. Halep – V. Azarenka 6-3, 6-1

Optimi. S. Halep – C. Gauff 6-3, 6-3

Sferturi. S. Halep – S. Zhang 7-6, 6-1

Semifinale. S. Halep – E. Svitolina 6-1, 6-3

Finală. S. Halep –S. Williams 6-2, 6-2

Virginia Ruzici: „Total nedrept!”

Din cauza accidentării la genunchi, survenită și ca urmare a celor 20 de luni petrecute în afara terenului de tenis, din cauza suspendării în scandalul de dopaj, Simona a fost nevoită să se retragă. Cum...

Total nedrept! Sinner, Swiatek au fost tratați altfel. Nu aș vrea să spun mai multe, nu doresc să intru în amănunte. Însă toată acea poveste a fost total nedreaptă.

O vedeți pe Simona devenind ca și dumneavoastră, manager. Sau, poate, antrenoare?

Sincer, nu știu dacă ar alege una dintre aceste meserii. Nu o văd pe terenul de tenis ca antrenoare... cel puțin nu deocamdată. Nu e vorba dacă are sau nu calitățile necesare, ci de a descoperi o nouă pasiune. Când va simți că nu poate sta departe de tenis, poate. Deocamdată cred că vrea să se bucure de puțină liniște.