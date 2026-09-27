„Vrem să-l supărăm pe Hagi”  Selecționerul Bosniei, vrăjit de Hagi: „A fost idolul tuturor, dar vrem să învingem”. S-a înclinat în memoria lui Lucescu

Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei, a revenit la București, vorbind mai ales despre Gică Hagi și Mircea Lucescu, dar și despre Jovo Lukic.

România - Bosnia se joacă luni, de la ora 21:45, pe Arena Națională, și va fi transmis în direct de Antena 1 și liveTEXT de GOLAZO.ro

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Sergej Barbarez s-a întors la București să vadă iar Bosnia jucând contra României.

Echipa sa a învins și în tur, pe Arena Națională (1-0), în martie 2025, și în retur, la Zenica (3-1), în noiembrie, în preliminariile Mondialului și s-a calificat după baraj la CM 2026.

Barbarez, despre Lucescu: „Am simțit o mare durere, am regretat profund dispariția sa”

După România lui Mircea Lucescu înfruntă România lui Gică Hagi în Liga Națiunilor.

Duminică seară, selecționerul a părut liniștit la conferința de pe Arenă.

A fost întrebat de GOLAZO.ro ce înseamnă Hagi pentru fotbalul mondial și dacă și-a imaginat că va întâlni în nici doi ani România celui mai mare antrenor român și România celui mai mare jucător român.

S-a înclinat întâi în memoria lui Luce.

„A fost o deosebită onoare să joc împotriva echipei lui Mircea Lucescu. Am simțit o mare durere, am regretat profund dispariția domniei sale dintre noi”, a afirmat Barbarez, 55 de ani, din aprilie 2024 tehnicianul Bosniei.

Barbarez: „Nu există jucător de fotbal căruia Hagi să nu-i fi fost idol”

Apoi a vorbit despre Gică: „Nu există un jucător de fotbal căruia Hagi să nu-i fi fost idol.

Sunt foarte puțini cei care au fost în atâtea roluri în fotbal, trebuie respectat că e acum antrenor”, a declarat el.

A avertizat însă: „Cu toate meritele și recunoștința pentru fotbalul mondial, vom încerca să-l supărăm pe Hagi luni”.

Barbarez, după cuvintele lui Dzeko: „Am câștigat pe merit”

Și-a amintit ce a spus Edin Dzeko în noiembrie, la Sarajevo, înaintea returului din calificările CM: „România a fost mai bună în primul meci, dar am câștigat, ne dorim să fie mai bună și acum, iar noi să învingem încă o dată”. A reușit.

Întrebat ce își dorește el luni ținând cont de cuvintele lui Dzeko, Barbarez a replicat:

„Au fost meciuri intense, jucate bărbătește. De fiecare dată am avut un joc dinamic. Au fost momente când și o parte, și cealaltă ar fi putut câștiga. Am învins noi până la urmă. Am câștigat pe merit”.

Jucătorii văd un meci cu alți ochi decât îl vede un antrenor. Meciul de luni va fi intens, ne dorim să câștigăm, dar și România își dorește să câștige și să se revanșeze după înfrângerea cu Suedia Sergej Barbarez, selecționer Bosnia

„Vă așteptați să vă spun câte minute îi voi oferi acum lui Lukic?”

Barbarez s-a referit și la Jovo Lukic, golgheterul lui U Cluj și al Ligii 1 sezonul trecut.

„Vă așteptați să vă spun câte minute îi voi oferi acum?”, a glumit el.

„Sunt foarte mulțumit că am 4-5 atacanți pe care-i pot folosi pe parcursul unui meci.

Fiecare joc are dinamica sa. Voi vedea cât va juca Lukic luni”.

Fiecare antrenor are metodele sale, ar fi ciudat să nu fie schimbări în jocul României cu Hagi antrenor, ne străduim să dăm totul. Mental, românii vor fi sub presiune după ce au pierdut. Ne așteptăm să avem un meci bun și să câștigăm Sergej Barbarez, selecționer Bosnia

Barbarez: „Mândria noastră duce la rezultate bune”

Un jurnalist bosniac l-a întrebat pe Barbarez dacă unitatea lotului său va ajuta echipa într-o confruntare mai agresivă cum va fi împotriva României.

„Mândria și unitatea sunt foarte importante. Nu e vorba doar de mândria națională, e și mândria fiecărui jucător, o mândrie care duce la rezultate bune”.

Atmosfera va fi ciudată, nu-mi amintesc să fi avut de la pandemia de coronavirus un asemenea meci, dar nu putem face nimic, noi vom da totul să câștigăm Haris Tabakovic, atacant Bosnia

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