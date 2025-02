După ce Simona Halep (33 de ani) și-a anunțat retragerea din tenis, Sorana Cîrstea (34 de ani, #64 WTA) a declarat și ea că acest sezon ar putea fi ultimul pentru ea, dacă la finalul anului nu se va clasa cel puțin în Top 30 WTA.

În acest moment, Cîrstea a rămas cea mai decorată tenismană la activ, din România.

Sorana Cîrstea: „Dacă nu voi ajunge unde îmi doresc, în top 30 sau top 20, probabil că va fi ultimul an”

Totuși, Sorana ia și ea în calcul să se retragă la finalul acestui sezon, în cazul în care nu se va clasa măcar în Top 30 la finalul anului.

„A fost o săptămână plină de emoții. M-a copleșit anunțul Simonei. Simțeam că va veni, dar, când am auzit-o vorbind, mi-au dat lacrimile.

Probabil, anul acesta va fi ultimul meu sezon. Rezultatele vor decide. Dacă nu voi ajunge unde îmi doresc, în top 30 sau top 20, probabil că va fi ultimul an.

Dar, în același timp, mă simt tânără. Am acest atu față de Simona: sunt sănătoasă în momentul de față.

Și iubesc tenisul. Îmi place să fiu pe teren și sper să lungesc cât de mult se poate cariera, dar prin rezultate” a declarat Sorana Cîrstea, potrivit sport.ro.

2 titluri la simplu a câștigat Sorana Cîrstea în carieră, la Tașkent (2008) și Istanbul (2021)

Sorana Cîrstea făcut revenirea în circuit la Transylvania Open, după 6 luni de pauză, timp în care s-a confruntat cu o serie de accidentări.

Din păcate, pentru al doilea an consecutiv, sportiva din România a fost eliminată încă din primul tur, în urma înfrângerii , scor 1-6, 6-1, 4-6, cu Marina Stakusic (20 de ani, # 119 WTA).

Sorana Cîrstea, despre retragerea lui Halep: „Am plâns pentru că o parte din mine s-a retras cu tine”

La scurt timp după ce Simona Halep a făcut anunțul oficial că se va retrage, Sorana Cîrstea a transmis câteva gânduri pentru fosta sa colegă:

„Ne ştim de când aveam 7 ani şi am împărțit atât de multe.

Așa că, în seara aceasta am plâns pentru că o parte din mine s-a retras cu tine.

ÎȚI MULȚUMESC pentru tot ce ai făcut pentru sportul nostru, pentru România şi pentru noi. Să te bucuri de acest nou capitol al vieţii, campioano.

Ne vedem curând pe partea cealaltă”.

Ce a spus Simona Halep despre Sorana Cîrstea

Chiar dacă de-a lungul timpului s-a zvonit că cele două nu ar fi în relații prea bune, cele două sportive au negat.

După anunțul retragerii, fostul număr 1 mondial a vorbit despre Sorana Cîrstea, potrivit treizecizero.ro:

„A venit Sorana la mine și mi-a spus, chiar când am terminat – poate că nu suntem cele mai bune prietene, dar felicitări pentru absolut tot ce ai făcut. Voiam să spun că nu am absolut nimic cu nicio fată din tenisul românesc.

M-am bucurat mereu pentru toate. Le doresc în continuare mult succes. Au fost discuții, au fost poate comentarii care nu au fost potrivite în anumite momente, dar e competiție foarte mare în tenis și nu e de judecat absolut nimeni pentru ce a zis; poate că și eu am zis unele lucruri care nu au fost potrivite.

Eu am avut drumul meu, mi l-am creat singură, am pierdut meciurile pe barba mea, le-am câștigat pe barba mea. Și fiecare muncește la fel de mult, cum am muncit și eu, poate și mai mult; fiecare e cu destinul și cu norocul său în viață. Dar voiam să se înțeleagă în presă că nimeni nu are nimic de împărțit cu absolut nimeni.

Am fost competitoare. Este și greu să fii prieten cu adversarul tău în competiție, dar nu suntem nici dușmani. Exclus asta”.