Sorana Cîrstea, victorie fără emoții Românca s-a calificat în turul doi de la US Open. Suma fabuloasă câștigată după un singur meci

- Sorana Cîrstea (36 de ani, #17 WTA) s-a calificat în turul al doilea de la US Open, după o victorie categorică în fața austriecei Julia Grabher (30 de ani, #112 WTA), scor 6-3, 6-0.
După un prim act mai echilibrat, câștigat cu 6-3, Cîrstea a dominat complet setul al doilea și nu i-a mai cedat niciun game austriecei.
Sorana Cîrstea, start perfect la US Open
În primul set, la scorul de 4-3 pentru Cîrstea, românca a solicitat un time-out medical și a primit îngrijiri în zona gambei.
În setul secund, la 3-0 pentru Cîrstea, Julia Grabher a cerut la rândul ei un time-out medical și a primit îngrijiri în zona gâtului.
Capul de serie #16 a închis partida în doar două seturi.
Pentru Sorana este a doua calificare consecutivă în turul secund la US Open. În ediția din 2025, ea a trecut de Solana Sierra în primul tur, înainte de a fi eliminată de Karolina Muchova.
În turul al doilea, Cîrstea o va întâlni pe Diane Parry (23 de ani, #31 WTA). Franțuzoaica a trecut în prima rundă de Viktorija Golubic, scor 7-5, 6-4.
Partida dintre Cîrstea și Parry este programată miercuri, 2 septembrie.
Parry vine la US Open după ce a câștigat turneul de la Monterrey, unde a învins-o în finală pe Elise Mertens, scor 6-4, 0-6, 6-3. A fost primul titlu WTA de simplu din cariera jucătoarei franceze.
Cîrstea traversează unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei
În 2026, românca a ajuns până în semifinalele turneului de la Roma și în sferturile de finală de la Roland Garros, iar în clasamentul WTA a urcat până pe locul 17, cea mai bună poziție a carierei.