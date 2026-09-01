Sorana Cîrstea, victorie fără emoții Românca s-a calificat în turul doi de la US Open. Suma fabuloasă câștigată după un singur meci

Sorana Cîrstea (36 de ani, #17 WTA) s-a calificat în turul al doilea de la US Open, după o victorie categorică în fața austriecei Julia Grabher (30 de ani, #112 WTA), scor 6-3, 6-0.

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După un prim act mai echilibrat, câștigat cu 6-3, Cîrstea a dominat complet setul al doilea și nu i-a mai cedat niciun game austriecei.

Sorana Cîrstea, start perfect la US Open

În primul set, la scorul de 4-3 pentru Cîrstea, românca a solicitat un time-out medical și a primit îngrijiri în zona gambei.

În setul secund, la 3-0 pentru Cîrstea, Julia Grabher a cerut la rândul ei un time-out medical și a primit îngrijiri în zona gâtului.

Capul de serie #16 a închis partida în doar două seturi.

Medical time out for Sorana Cirstea



Treatment on the calf / leg area



Julia Grabher to serve next at 3-4 down in set 1 pic.twitter.com/oRB6VcV9gW — edgeAI (@edgeAIapp) August 31, 2026

Pentru Sorana este a doua calificare consecutivă în turul secund la US Open. În ediția din 2025, ea a trecut de Solana Sierra în primul tur, înainte de a fi eliminată de Karolina Muchova.

190.000 de dolari va încasa Sorana Cîrstea pentru calificarea în turul 2. Românca își asigurase deja alți 140.000 de dolari pentru participarea în turul 1. Suma totală câștigată până acum: 360.000 de dolari

În turul al doilea, Cîrstea o va întâlni pe Diane Parry (23 de ani, #31 WTA). Franțuzoaica a trecut în prima rundă de Viktorija Golubic, scor 7-5, 6-4.

Partida dintre Cîrstea și Parry este programată miercuri, 2 septembrie.

Parry vine la US Open după ce a câștigat turneul de la Monterrey, unde a învins-o în finală pe Elise Mertens, scor 6-4, 0-6, 6-3. A fost primul titlu WTA de simplu din cariera jucătoarei franceze.

Cîrstea traversează unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei

În 2026, românca a ajuns până în semifinalele turneului de la Roma și în sferturile de finală de la Roland Garros, iar în clasamentul WTA a urcat până pe locul 17, cea mai bună poziție a carierei.

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