Sorana, OUT de la Roma Sportiva își încheie parcursul de la Foro Italico, după ce a fost învinsă de Coco Gauff
alt-text Publicat: 14.05.2026, ora 17:39
alt-text Actualizat: 14.05.2026, ora 17:39
  • Sorana Cîrstea (36 de ani), #27 WTA) a pierdut calificarea în finala turneului WTA de la Roma, după ce a fost învinsă de Coco Gauff (22 de ani, #4 WTA).
  • Sportiva din Statele Unite s-a impus în două seturi, scor 4-6, 3-6, după o partidă care a durat o oră și 18 minute.

Aflată în cea mai bună perioadă a carierei, Sorana a ajuns în semifinalele turneului de la Foro Italico după ce a învins nume mari precum Linda Noskova, Jelena Ostapenko și Arnya Sabalenka, lidera clasamentului mondial.

Pentru un loc în marea finală, Sorana a întâlnit-o pe Coco Gauff, una dintre cele mai bune jucătoare ale momentului.

Sorana Cîrstea își încheie parcursul de la Roma

În primul set, Sorana a început foarte bine, având 2-0 după primele două game-uri. Românca a rămas la conducere, făcând 4-3, dar Gauff a revenit și a egalat.

După mai multe greșeli ale Soranei, Coco Gauff a profitat și a intrat pentru prima dată în avantaj, ducând scorul la 4-5. Sorana nu și-a revenit apoi, iar Gauff a dus scorul la 4-6, impunându-se în primul set, care a durat 40 de minute.

În startul setului al doilea, Coco Gauff și-a continuat evoluția bună, scorul fiind 2-3, înainte ca arbitrii să oprească jocul, după ce unui spectator i s-a făcut rău în tribună.

După reluarea jocului, Gauff și-a majorat avantajul la 2-4, dar Sorana a făcut un nou break și a păstrat o distanță minimă, 3-4.

Din păcate, Sorana nu a mai reușit să recupereze, ba mai mult, Gauff și-a adjudecat și celelalte puncte, câștigând și al doilea set, 3-6.

Astfel, parcursul Soranei la Roma se încheie în acest moment. Românca părăsește turneul onorabil, după ce a eliminat în drumul său mai multe adversare extrem de valoroase.

