Mirra Andreeva, prea puternică Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturi la Roland Garros. Meciul a durat mai puțin de o oră +6 foto
Sorana Cîrstea - Mirra Andreeva (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Tenis

Mirra Andreeva, prea puternică Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturi la Roland Garros. Meciul a durat mai puțin de o oră

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 02.06.2026, ora 13:12
alt-text Actualizat: 02.06.2026, ora 16:21
  • Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) a fost eliminată în sferturi la Roland Garros, după o înfrângere dureroasă.
  • Românca a pierdut în fața rusoaicei Mirra Andreeva (19 ani, #8 WTA), scor 0-6, 3-6.
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Parcursul de vis de la Paris s-a oprit. Sorana Cîrstea n-a reușit să-i pună prea multe probleme uneia dintre cele mai bune jucătoare ale noii generații din circuitul WTA.

Meciul de pe „Philippe-Chatrier” a durat doar 57 de minute.

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Sorana Cîrstea, eliminată de Mirra Andreeva de la Roland Garros

Mirra Andreeva se va duela în semifinale cu învingătoarea meciului dintre ucrainencele Elina Svitolina (31 de ani, #7 WTA) și Marta Kostyuk (23 de ani, #15 WTA).

Sorana Cîrstea câștigase cu 2-0 la seturi primele meciuri disputate la Roland Garros. Dar Andreeva a fost prea puternică:

  • Turul I: 6-3, 6-1 cu Ksenia Efremova (17 ani, #623 WTA)
  • Turul II: 6-3, 6-0 cu Eva Lys (24 de ani, #81 WTA)
  • Turul III: 6-0, 6-0 cu Solana Sierra (21 de ani, #68 WTA)
  • „Optimi”: 6-3, 7-6(4) cu Xiyu Wang (25 de ani, #148 WTA)
  • „Sferturi”: 0-6, 3-6 cu Mirra Andreeva (19 ani, #8 WTA).
470.000 de euro
este suma câștigată de Sorana Cîrstea la Roland Garros. Calificată în semifinale, Mirra Andreeva și-a asigurat un premiu de 750.000 de euro

Statistica partidei dintre Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva:

  • Ași: 0-1
  • Duble greșeli: 1-1
  • Lovituri câștigătoare: 4-18
  • Erori neforțate: 18-17
  • Puncte câștigate la fileu: 1/7 (14%) - 7/8 (88%)
  • Puncte câștigate pe serviciu: 15/43 (35%) - 28/40 (70%)
  • Total puncte câștigate: 27-56.
Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)
Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)

Galerie foto (6 imagini)

Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Mirra Andreeva, victorie în fața Soranei Cîrstea la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)
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Sorana Cîrstea - Mirra Andreeva 0-6, 3-6

Setul II

3-6. Sorana Cîrstea e eliminată de la Roland Garros, după al șaselea break reușit de Mirra Andreeva.

3-5. Încă un game câștigat rapid de Andreeva. Sorana va servi pentru a rămâne în meci.

3-4. Mirra se impune iar la retur. E al cincilea break reușit de rusoaică.

3-3. Sorana revine! Românca rupe ritmul cu câteva lovituri surprinzătoare, care o pun în dificultate pe Andreeva. Și face brebreak!

2-3. Andreeva trece din nou în avantaj. Sorana a avut mari probleme în game-urile de serviciu din această partidă.

2-2. Game scurt, câștigat de Andreeva la 0.

2-1. Jocul Soranei este mult mai consistent în aceste momente, se joacă de la egal la egal.

1-1. Cîrstea revine de la 0-40, dar nu poate face mai mult. Andreeva egalează.

1-0. Sorana câștigă primul său game!

Setul I

0-6. Andreeva își adjudecă primul set după doar 22 de minute. Până acum, Sorana a reușit o singură lovitură câștigătoare (9 în dreptul rusoaicei) și a comis 8 erori neforțate (Mirra a făcut 7).

0-5. Mirra nu-i dă nicio șansă Soranei. Va servi pentru câștigarea setului. Sportiva din Târgoviște nu-și găsește ritmul.

0-4. Game de serviciu câștigat fără emoții de Andreeva. Au trecut doar 15 minute, dar jucătoarea din Rusia e deja departe de româncă.

0-3. Andreeva pune din nou presiune la retur și mai face un break. Rusoaica se desprinde.

0-2. Sorana împinge game-ul în prelungiri (40-40), dar nu poate recupera break-ul.

0-1. Partida a început. Sorana Cîrstea este prima care servește. Andreeva pune presiune de la început, profită de unele erori ale româncei și face break.

2.317 puncte
are Sorana Cîrstea în clasamentul WTA LIVE. Se află pe locul 18

Nume mari din tenis o elogiază pe Sorana Cîrstea

Nume importante ale sportului alb au vorbit despre românca la TNT Sports, înaintea partidei din sferturile turneului de la Paris.

Alex Corretja: „Românca a jucat extraordinar împotriva lui Wang. Lovea mingea foarte bine. Ieri (n.r. - duminică) a fost mai răcoare și a bătut puțin vântul. A fost prima oară când a trebuit să facă față acestor condiții. Sorana Cîrstea e atât de relaxată de când a anunțat că se va retrage la sfârșitul anului și joacă atât de liber și un tenis atât de bun”.

Anne Keothavong: „A anunțat anul trecut că acesta va fi ultimul ei an în circuit. Nu sunt sigură că s-a vorbit suficient despre asta, dar este o jucătoare periculoasă, care a intrat în top 20 mondial pentru prima dată în carieră la vârsta de 36 de ani. Este cu adevărat impresionant. Mi-a captivat imaginația în turneul feminin.

Este atât de dificil, chiar și la începutul turneului mi-a fost greu să numesc o singură favorită. Cîrstea ar putea fi una dintre multe. Mi se pare foarte greu să aleg una.

Sabalenka este cap de serie, dar nu a venit la Roland Garros din acest an cu multe victorii pe zgură la activ și cu câteva înfrângeri surprinzătoare. Iga Swiatek, Marta Kostyuk, Elina Svitolina, Sorana Cîrstea…

Anul acesta chiar pare că nu există o favorită evidentă. Există un grup de jucătoare din care poți alege. Anne Keothavong, căpitanul echipei de Billie Jean King Cup din Marea Britanie

Johanna Konta: „Cred că una dintre poveștile cu adevărat înduioșătoare ale acestui turneu feminin este și cea a Soranei Cîrstea, în ceea ce ar putea fi ultimul sezon al carierei sale. Ce poveste minunată. Se pare că a spus, deși nu am auzit exact și ar putea fi complet fals, dar se pare că a spus că, dacă intră în top 10, s-ar putea să continue să joace”.

Tim Henman: „Joacă cu atâta libertate și bucurie, și cred că acum, după ce a intrat în top 20 pentru prima dată în carieră, te gândești dacă nu-și va reevalua planurile pentru sfârșitul anului. Adică, dacă continuă așa, are toate șansele să intre în top 10.

Și când te uiți la jumătatea aceea a tabloului, cred că poți argumenta foarte bine că fiecare jucătoare are șanse nu doar să ajungă în semifinale, ci și în finală. Andreeva a mai fost în această situație, dar cred că joacă cel mai bun tenis din viața ei. Cîrstea v Andreeva e un meci grozav de așteptat cu nerăbdare”.

Mats Wilander: „A decis brusc să nu mai joace și asta a eliberat-o complet. Era foarte bună când era tânără, dar acum s-a eliberat. Nu sunt sigur de ce se retrage. E atât de mișto să vezi asta”.

Mirra Andreeva, despre Sorana Cîrstea: „O persoană uimitoare, o competitoare formidabilă”

Mirra Andreeva a avut numai cuvinte de laudă la adresa Soranei Cîrstea înaintea confruntării de la Paris.

Rusoaica se așteaptă la un meci dificil, cu o prestație foarte bună din partea Soranei, despre care a spus că „a jucat cel mai bun tenis al vieții” în acest sezon.

„Cu Sorana m-am antrenat de foarte multe ori în acest sezon. Ultima dată când am jucat împotriva ei s-a întâmplat la Linz, a fost un meci foarte complicat, am câștigat în trei seturi.

Nu știu, până acum a jucat nemaipomenit, este o persoană uimitoare, o competitoare formidabilă, dă totul pe teren. O cunosc foarte bine pentru că, nu știu de ce, ne-am antrenat la aproape fiecare turneu.

Va fi un meci foarte interesant, foarte captivant, ea este mereu o adversară dificilă, a jucat cel mai bun tenis al vieții.

Nu vreau să dau la o parte anii de dinainte, dar până acum a avut un sezon nemaipomenit. Va fi un meci incredibil și sunt entuziasmată să joc împotriva ei”, a declarat Andreeva la TNT Sports, citată de eurosport.ro.

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