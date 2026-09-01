FCSB caută întăriri pe ultima sută de metri după ce l-a pierdut pe căpitanul Florin Tănase.

Mihai Stoica anunțase că negociază deja cu un jucător, iar GOLAZO.ro a aflat că este vorba de Karlo Muhar (30 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FCSB pregătește o nouă mutare în ultimele zile ale perioadei de mercato, pe lângă aducerea lui Denis Drăguș (27 de ani).

FCSB vrea să-l transfere din nou pe Karlo Muhar

Mihai Stoica anunțase luni seară, la Prima Sport, că roș-albaștrii negociază pentru un nou fotbalist: „Suntem în discuții cu un alt jucător în afară de Drăguș”.

Din informațiile obținute de GOLAZO, jucătorul cu care FCSB negociază este Karlo Muhar.

Mijlocașul croat și-a reziliat unilateral contractul cu CFR Cluj la începutul lunii august, din cauza restanțelor financiare.

Muhar era unul dintre cei mai bine plătiți jucători din Superliga, cu un salariu de 600.000 de euro pe an.

FCSB l-a dorit imediat după ce a devenit liber de contract. Gigi Becali i-a oferit un salariu de 25.000 de euro pe lună, însă negocierile s-au blocat după ce croatul a solicitat 200.000 de euro la semnătură.

Plecarea lui Tănase schimbă calculele

Acum, după ce FCSB și-a pierdut căpitanul, Florin Tănase plecând la Omonia Nicosia, Gigi Becali și-ar dori un nou lider la mijlocul terenului.

„Decarul” avea un salariu de 30.000 de euro pe lună, sumă pe care patronul FCSB ar fi dispus să i-o ofere acum lui Muhar.

FCSB are în acest moment trei variante pentru postul de mijlocaș defensiv: Joao Paulo, Ofri Arad și Eddy Gnahore.

6 meciuri a jucat Muhar în acest sezon pentru CFR Cluj: a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă

Muhar este dorit și de Universitatea Craiova

FCSB nu este singura echipă din Superliga interesată de serviciile croatului.

Mijlocașul de 30 de ani este dorit și de rivala Universitatea Craiova , potrivit fanatik.ro.

Oltenii caută înlocuitor pentru Anzor Mekvabishvili, care urmează să se transferere în MLS, la Chicago Fire.

Dacă ar ajunge în Bănie, Muhar s-ar bate pentru un loc de titular cu Tudor Băluță, Alexandru Cicâldău, Samuel Teles și Alexandru Crețu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport