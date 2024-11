„Primul pas l-a făcut Rotaru”  Sorin Cârțu , după reluarea activității la Universitatea Craiova: „Suntem împreună doi ani și jumătate”

Sorin Cârțu (69 ani) a revenit la Universitatea Craiova, la un an după ce și-a dat demisia din funcția de președinte al clubului

Legenda Universității a anunțat că va colabora cu echipa până în 2027.

Sorin Cârțu a revenit la Universitatea Craiova într-un moment în care echipa antrenată de Constantin Gâlcă a obținut prima victorie după cinci etape, 3-1 cu Hermannstadt.

Astăzi, 12 noiembrie, când a împlinit 69 de ani, fostul antrenor și jucător emblematic al echipei din Bănie și-a asumat rolul de președinte de onoare.

„Vreau să vă anunț că, pentru o perioadă de doi ani și jumătate, suntem împreună. Putem spune că sunt vechiul și noul președinte.

Este o colaborare pe care am început-o în 2019 și pe care ne dorim să o continuăm până în 2027.

Este ziua mea de naștere, împlinesc 69 de ani și consider că este un cadou nemaipomenit”, a declarat Cârțu, într-o postare de pe rețelele de socializare.

Ca jucător, Cârțu a strălucit în atacul Universității Craiova, reușind să câștige de două ori titlul de campion al României și să ridice de patru ori Cupa României.

Performanțele sale au continuat și pe banca tehnică, unde a atins apogeul în sezonul 1990-1991, când a condus echipa către un event istoric: câștigarea campionatului și a Cupei României.

Sorin Cârțu, după revenirea la Craiova: „Primul pas l-a făcut Mihai Rotaru”

„Nu știu dacă am putea să o numim revenire. Este o reluare a activității. A fost o întrerupere de un an de zile. Am văzut fiecare cum este unul fără celălalt.

Înseamnă că nu a fost prea bine nici pentru mine, nici pentru club. Am decis să reluăm, este mai bine împreună.

Primul pas l-a făcut Mihai Rotaru. Știi cum e, eu nu mă bag niciodată în seamă singur. Răspund însă la orice interpelare într-un mod sau altul.

Eu, întotdeauna când s-a apelat la mine, nu am făcut fițe. Fie că am fost jucător, antrenor sau oficial. Doar să nu fi fost sub alt contract.

Vor fi președinte de onoare, nu sunt la executiv, dar vocea mea este una importantă în club”, a mai declarat Cârțu, conform sportpesurse.ro.