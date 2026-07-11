Jokerul Merino Trucul antrenorului. Cine s-ar fi așteptat ca rezerva să califice Spania și în „sferturi”, și în semifinalele CM! 

Mikel Merino, 30 de ani, mijlocașul central transformat în vârf de urgență, a înscris cele mai importante goluri ale Spaniei la CM 2026.

Jucătorul lui Arsenal, decisiv pentru La Roja și la 1-0 cu Portugalia, în „optimi”, și vineri, la 2-1 cu Belgia, în „sferturile” Mondialului.

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Spania e în semifinalele Campionatului Mondial. Va juca împotriva Franței, pe 14 iulie, la Dallas.

Nici selecționerul Luis de la Fuente nu credea că trucul său tactic va ieși atât de bine. Și nici că Mikel Merino va fi mai important la acest turneu final decât Lamine Yamal!

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Starul adolescent iberic, care împlinește 19 ani pe 13 iulie, cu o zi înaintea semifinalei, a înscris un singur gol la CM 2026. Iar Merino are două, ambele decisive!

Merino a intrat în minutul 85 cu Portugalia și a decis meciul

Mijlocașul central, 30 de ani, care apare și în poziție de vârf în momente de urgență, nu impresionase deloc nici în faza grupelor, nici în „16-imi”, la 3-0 cu Austria.

În „optimi”, De la Fuente l-a chemat de pe bancă pe Merino în minutul 85. Era 0-0 cu Portugalia.

La prima fază importantă, s-a demarcat în spatele apărării lusitane și, singur cu Diogo Costa, a înscris golul victoriei (1-0 în 90+1) când spectatorii așteptau prelungirile.

Merino a punctat după doar două minute contra Belgiei

În „sferturi”, antrenorul La Roja a repetat mutarea tactică și a avut efect încă o dată.

În minutul 86 al confruntării cu Belgia, la 1-1, Merino a intrat din nou în joc și l-a schimbat mai repede decât a făcut-o contra portughezilor.

Doar două minute mai târziu, Cubarsi a tras de la distanță, portarul Lammens (care îl înlocuise pe accidentatul Courtois) a scăpat mingea în față și MM, același Mikel Merino, a punctat pentru 2-1.

El a calificat Spania în semifinalele Mondialului.

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