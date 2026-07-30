Cine transmite KuPS - Craiova Oltenii înfruntă liderul din Finlanda în turul trei preliminar al Europa League

Universitatea Craiova va disputa următorul meci european împotriva formației finlandeze KuPS în turul trei preliminar al Europa League.

Partida tur se va juca joi, 6 august, de la ora 20:00, în Finlanda, liveTEXT pe GOLAZO.ro. Cine transmite partida în format video, în rândurile de mai jos.

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Formația pregătită de Filipe Coelho a fost eliminată de Levski Sofia din preliminariile Champions League, după o dublă manșă încheiată cu 3-2 la general, și a retrogradat în Europa League.

Cine transmite KuPS - Craiova

Adversara Craiovei, KuPS, a pierdut în turul al doilea preliminar al Champions League, împotriva celor de la Sabah Baku, scor 0-3 la general, și a retrogradat și ea în Europa League.

Meciul tur dintre KuPS și Universitatea Craiova se va disputa pe „Vare Areena” din Kuopio, stadionul formației finlandeze, care are o capacitate de 5.000 de locuri, joi, 6 august, de la ora 20:00.

Meciul nu va fi transmis la TV, dar va putea fi urmărit în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în format video pe platforma Voyo, anunță sport.ro.

Următoarea partida pentru Universitatea Craiova e sâmbătă, în Superliga, împotriva formației Petrolul Ploiești, de la 21:30, pe stadionul „Ilie Oană”, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport și Prima Sport.

KuPS e pe primul loc în Veikkausliiga, prima ligă din Finlanda cu 36 de puncte acumulate după 17 etape, iar sâmbătă, 1 august, de la ora 19:00, are programat meciul cu Gnistan, din etapa a 18-a a Veikkausliiga.

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