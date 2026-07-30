CFR Cluj spală rușinea  Singura echipă din România care a supraviețuit în Conference League! Pe cine vor înfrunta mai departe
CFR Cluj
Conference League

CFR Cluj spală rușinea Singura echipă din România care a supraviețuit în Conference League! Pe cine vor înfrunta mai departe

alt-text George Neagu , Ștefan Neda
alt-text Publicat: 30.07.2026, ora 23:25
alt-text Actualizat: 30.07.2026, ora 23:28
  • CFR Cluj - Alashkert 3-0. Calificare fără emoții pentru formația din Gruia.
  • Rămași în inferioritate încă din minutul 12, armenii nu au pus deloc pericol la poarta ardelenilor.
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După remiza din tur, ardelenii au început tare partida din Gruia și au deschis scorul încă din minutul 3. Muhar a înscris cu capul, din câțiva metri, după o recentrare a lui Drazic.

Nouă minute mai târziu, armenii le-au făcut jocul mai ușor clujenilor, după ce Cezar a văzut cartonașul roșu la un duel cu același Drazic.

CFR Cluj - Alashkert 3-0. Calificare lejeră pentru ardeleni

CFR a dominat apoi partida fără emoții, iar golul doi nu s-a lăsat așteptat. Korenica a trimis în poarta goală, după o pasă perfectă a aceluiași Drazic, chiar înainte de pauză.

Partea secundă a fost în continuare sub controlul elevilor lui Folha, iar Fică a închis tabela în minutul 77, după o acțiune personală pe partea dreaptă, în urma pasei lui Braun.

În turul trei, clujenii îi vor întâlni pe norvegienii de la Tromso. Meciurile vor avea loc pe 6, acasă, respectiv 13 august, în deplasare.

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CFR Cluj - Alashkert 3-0

  • Au marcat: Muhar (3), Korenica (45), Fică (77)

Final de meci.

Min. 77 - Gol CFR! Fică duce scorul la 3-0, după o crusă pe partea dreaptă, finalizată cu ușurință. Apărarea armenilor e la pământ!

Min. 71 - Iese Muhar, intră Păun.

Min. 63 - Ocazie pentru CFR. Simao trimite o centrare perfectă, Drazic reia cu capul, însă mingea trece puțin pe lângă poartă.

Min. 49 - Galben pentru Djokovic.

Min. 46 - Începe repriza secundă.

Pauză la Cluj.

Min. 45 - Gol CFR! Korenica dublează avantajul echipei, după o pasă perfectă a lui Drazic, care l-a lăsat cu poarta goală pe kosovar.

Min. 42 - Cordea trimite pe poartă direct din corner, însă mingea lovește bara porții armenilor.

Min. 41 - Ocazie imensă pentru CFR. Cordea trimite un șut din colțul careului, iar mingea deviată de adversar lovește stâlpul porții. Portarul era bătut.

Min. 12 - Eliminare în tabăra armenilor! Cezar vede cartoanșul roșu după un fault asupra lui Drazic.

Min. 3 - Gol CFR! Muhar înscrie cu capul din câțiva metri, după o recentrare perfectă a lui Drazic.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

  • CFR Cluj: Vâlceanu - Braun, Pantalon, Abeid, Simao - Muhar, Djokovic, Fică - Cordea, Drazic, Korenica
  • Rezerve: Gal, Filip, Perianu, Păun, Biliboc, Miclăuș, Grigor, Camora, Șfaiț, Matei, Sula
  • Antrenor: Antonio Folha
  • Alashkert: Beglaryan - Terteryan, Matiukhin, Cezar, Hakobyan - Piloyan, Nalbandyan, Rafael Jesus - Farayola, Toure, Sabobo
  • Rezerve: Sesay, Muiz, Massoumou, Sadoyan, Nduka, Ejike, Togola, Granado, Hakobyan, Gigolian
  • Antrenor: Vahe Gevorgyan
  • Arbitru: Vilhjalmur Thorarinsson, Asistenți: Gylfi Mar Sigurdsson, Gudmundur Bjarnason (toți din Islanda). Nu va exista VAR.
  • Stadion: Dr. Constantin Rădulescu (Cluj-Napoca)

Dacă va trece de Alashkert, atunci CFR Cluj va juca în turul următor cu învinsa din „dubla” dintre Tromso și FC Hradec Kralove, scor 0-1 în tur.

Antonio Folha, înainte de returul cu Alashkert: „Trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu”

Antonio Folha, antrenorul celor de la CFR Cluj, a prefațat duelul cu Alashkert din Gruia, din această seară.

„În astfel de meciuri sunt întotdeauna precaut. Singurul avantaj real pe care îl avem este că vom juca în fața propriilor suporteri, iar acest lucru este foarte important. În rest, totul este deschis. Este 1-1 și trebuie să facem un meci foarte bun pentru a reuși să ne calificăm.

Nu obișnuiesc să nominalizez jucătorii adversarilor, dar repet ceea ce am spus și înaintea turului. Au un compartiment ofensiv foarte puternic, cu jucători foarte rapizi în tranziții și la jocul direct.

Au și un mijloc bun, iar dacă nu vom fi la nivelul nostru, vom avea dificultăți. Sper ca echipa mea să joace la fel de bine ca în ultimul meci și să fie concentrată pentru a câștiga.

Trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu. Dacă pot alege, prefer să câștigăm în primele 90 de minute. Dar, indiferent ce se va întâmpla mâine, vom fi pregătiți ca echipă”, a transmis Folha, citat de gsp.ro.

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