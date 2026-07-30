Decizie-șoc la CFR Cluj  A fost dat afară după 18 ani petrecuți în Gruia. Explicația lui Ioan Varga: „Vreau să ridic nivelul” +5 foto
Viorel Boncoi (Foto: Sport Pictures)
Superliga

Decizie-șoc la CFR Cluj A fost dat afară după 18 ani petrecuți în Gruia. Explicația lui Ioan Varga: „Vreau să ridic nivelul”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.07.2026, ora 16:11
alt-text Actualizat: 30.07.2026, ora 16:18
  • Ioan Varga (55 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, a anunțat că un membru al staff-ului ardelenilor a fost concediat după o colaborare de 18 ani.
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CFR Cluj trece printr-o perioadă foarte dificilă, clubul fiind afectat atât de problemele financiare, cât și de accidentările din cadrul lotului lui Antonio Folha.

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Viorel Boncoi, dat afară după 18 ani petrecuți la CFR Cluj

Miercuri, Ioan Varga a anunțat că a renunțat la serviciile fizioterapeutul Viorel Boncoi, cel care era angajat la CFR Cluj din 2008.

Acesta a aflat că a fost dat afară când s-a dus la antrenamentele echipei, iar angajații firmei de pază nu l-au lăsat să intre în stadion.

„Conflicte nu sunt, aici nu sunt conflicte, există decizii. Am decis să ne despărţim de dânsul (n.r. de Viorel Boncoi) pentru că vreau să aduc un staff medical mult mai bun, iar jucătorii să nu mai aibă probleme cu accidentările.

Vreau să nu mai fie în viitor probleme de genul, când jucătorii se plâng de întinderi, care nu sunt normale în condiţiile în care tu ai făcut bine pregătirea.

În cazul ăsta, nu ar trebui să fie probleme. Eu vreau să ridic nivelul. E o decizie pe care am luat-o fără nicio supărare, fără niciun necaz, ne-am gândit să aducem alt staff medical. Când vrei să ridici nivelul, te gândeşti de unde începi şi cu asta basta”, a declarat Ioan Varga, conform primasport.ro.

Alashkert - CFR Cluj FOTO Sport Pictures
Alashkert - CFR Cluj FOTO Sport Pictures

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Alashkert - CFR Cluj FOTO Sport Pictures Alashkert - CFR Cluj FOTO Sport Pictures Alashkert - CFR Cluj FOTO Sport Pictures Alashkert - CFR Cluj FOTO Sport Pictures Alashkert - CFR Cluj FOTO Sport Pictures
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Viorel Boncoi s-a numărat printre protagoniștii unui scandal imens la CFR Cluj în anul 2021, după meciul cu Steaua Roșie Belgrad din play-off-ul Europa League.

Fizioterapeutul a fost implicat într-o bătaie cu Marian Copilu şi Ionuţ Ivaşcu, membri în conducerea clubului, care au fost concediați după acel eveniment. Conflictul s-a soldat cu geamuri sparte și uși rupte, fiind nevoie de intervenția firmei de pază pentru a calma spiritele.

Pentru CFR Cluj urmează returul cu Alashkert de astăzi, de la ora 21:30, în manșa secundă a turului 2 preliminar din Conference League. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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