SPANIA - BELGIA. Thibaut Courtois (34 de ani), portarul oaspeților, a părăsit terenul accidentat în minutul 71 al sfertului de finală de la CM 2026.

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Courtois s-a întins pe gazon acuzând probleme la coapsa piciorului stâng.

Thibaut Courtois a ieșit accidentat din meciul cu Belgia! Înlocuitorul său a gafat decisiv

Staff-ul medical și-a făcut rapid apariția pe gazon, însă portarul legitimat la Real Madrid n-a mai putut continua partida.

Courtois a părăsit terenul în lacrimi, fiind înlocuit cu cu Senne Lammens, goalkeeper-ul celor de la Manchester United.

În minutul 88, Lammens a greșit decisiv. A respins în față un șut trimis de Cubarsi, iar Merino a profitat și a marcat golul victoriei pentru Spania.

Rudi Garcia l-a pierdut și pe Yuri Tielemans

Căpitanul Belgiei era anunțat titular înaintea partidei de la Los Angles, dar Rudi Garcia a fost nevoit să-l scoată din primul „11”.

Mijlocașul legitimat la Aston Villa s-a accidentat la încălzire, iar locul său a fost luat de Hans Vanaken (23 de ani), fotbalistul celor de la Club Brugge.

Mai mult decât atât, Tielemans nu a mai prins nici foaia de joc.

La meciul cu USA din optimi, 4-1, Rudi Garcia l-a pierdut și pe Amadou Onana (24 de ani), cel care s-a accidentat grav în minutul 20 al jocului.

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