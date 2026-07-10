- SPANIA - BELGIA. Thibaut Courtois (34 de ani), portarul oaspeților, a părăsit terenul accidentat în minutul 71 al sfertului de finală de la CM 2026.
Courtois s-a întins pe gazon acuzând probleme la coapsa piciorului stâng.
Thibaut Courtois a ieșit accidentat din meciul cu Belgia! Înlocuitorul său a gafat decisiv
Staff-ul medical și-a făcut rapid apariția pe gazon, însă portarul legitimat la Real Madrid n-a mai putut continua partida.
Courtois a părăsit terenul în lacrimi, fiind înlocuit cu cu Senne Lammens, goalkeeper-ul celor de la Manchester United.
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În minutul 88, Lammens a greșit decisiv. A respins în față un șut trimis de Cubarsi, iar Merino a profitat și a marcat golul victoriei pentru Spania.
Rudi Garcia l-a pierdut și pe Yuri Tielemans
Căpitanul Belgiei era anunțat titular înaintea partidei de la Los Angles, dar Rudi Garcia a fost nevoit să-l scoată din primul „11”.
Mijlocașul legitimat la Aston Villa s-a accidentat la încălzire, iar locul său a fost luat de Hans Vanaken (23 de ani), fotbalistul celor de la Club Brugge.
Mai mult decât atât, Tielemans nu a mai prins nici foaia de joc.
La meciul cu USA din optimi, 4-1, Rudi Garcia l-a pierdut și pe Amadou Onana (24 de ani), cel care s-a accidentat grav în minutul 20 al jocului.