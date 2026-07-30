Auda - FCSB 4-1. Marius Baciu (51 de ani), tehnicianul „roș-albaștrilor”, a vorbit despre eliminarea suferită de echipa sa în Conference League.

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Cu două înfrângeri în dublă manșă contra unui adversar inferior din punct de vedere valoric, Baciu a pus rezultatul pe seama erorilor repetate, mai ales cea de la golul doi al letonilor.

Marius Baciu: „Joao Paulo a făcut o greșeală nepermisă”

„S-a pierdut meciul în minutul 67, de acolo cred că s-a tăiat, chiar dacă am mai avut sclipiri. N-am putut fructifica ocaziile, am avut iar penalty, gol anulat. După atâtea reacții și nemulțumiri poate veni o cădere.

Joao Paulo a intrat bine, a dat și gol, dar a făcut o greșeală nepermisă la 1-1. De acolo s-a rupt jocul. N-am reușit să marcăm imediat. Ratările ne-au nenorocit. N-aș vrea să discut de arbitraj. Ne-au nenorocit ratările. Dacă nu marchezi e complicat.

Foarte urât cum sună scorul. Dar n-ai cum să scoți în evidență și lucrurile bune. N-a fost să fie Europa pentru noi anul ăsta. Am făcut greșeli, am avut însă și două penalty-uri în tur. E greu fără VAR. Trebuie să ne concentrăm pe campionat, să ne recuperăm foarte repede, pentru că la fotbal nu te așteaptă nimeni.

Vă dați seama că era cu totul altceva dacă aveam 2-0 în minutul 15. E greu să joci cu presiunea handicapului. E o umilință, cum să nu, dacă te uiți la scor.

Noi n-am știut să profităm de momentele noastre. Ei nu cred că au avut alte ocazii în afară de goluri. Noi cu ocaziile, ei cu golurile”, a declarat Marius Baciu la Voyo.

FOTO. Golul marcat de Joao Paulo în Auda - FCSB 4-1

După acest eșec, sezonul european s-a încheiat pentru FCSB, care se va concentra acum doar pe competițiile interne.

Elevii lui Marius Baciu vor înfrunta Farul Constanța, în Liga 1, luni, de la 21:30, pe teren propriu.

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