U Cluj, eliminată din Europa Brann a pus capăt parcursului „studenților” în Conference League
Universitatea Cluj, duel cu Brann în preliminariile Conference League (Foto: Sport Pictures)
Conference League

U Cluj, eliminată din Europa Brann a pus capăt parcursului „studenților” în Conference League

alt-text Publicat: 30.07.2026, ora 21:53
alt-text Actualizat: 30.07.2026, ora 23:03
  • Brann a învins-o pe Universitatea Cluj scor 3-1, în manșa retur a „dublei” din turul 2 preliminar al Conference League.
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În tur, „șepcile roșii” au revenit de la 0-2 prin reușitele semnate de Lukic ('85) și Pinho ('87). Acum, trupa lui Cristiano Bergodi speră să obțină calificarea în Norvegia.

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Brann - U Cluj 3-1. Norvegienii au pus capăt parcursului „studenților” în Conference League

Gazdele au deschis scorul încă din minutul 8. Denzel De Roeve a pătruns în careul clujenilor și a centrat pentru Niklas Castro, care a finalizat din câțiva metri.

U Cluj a revenit în joc în minutul 26. Macalou l-a găsit cu o pasă bună pe Ștefănescu, iar șutul acestuia din afara careului a fost respins de portarul norvegienilor. Jovo Lukic a urmărit faza și a înscris cu poarta goală.

Rezultatul nu s-a păstrat până la pauză. În minutul 45, Mathisen a marcat cu capul, după o ieșire greșită a portarului Michail, iar Brann a intrat în avantaj la cabine.

Niklas Castro a închis meciul în minutul 74. Atacantul norvegienilor a avansat cu mingea la picior, și-a creat spațiu pentru șut și l-a învins din nou pe Neofytos Michail.

Brann - U Cluj 3-1

Min. 90+4 - Final de meci (3-1)

Min. 90+2 - Chipciu vede cartonașul galben

Min. 86 - Pinho îl înlocuiește pe Bic

Min. 85 - Ingason și magnusson au fost introduși în locul lui Castro și Hom

Min. 74 - Gol (3-1) Niklas Castro avansează cu mingea la picior, găsește spațiu pentru un șut și înscrie!

Min. 69 - Prima schimbare a celor de la Brann: Gudmundsson intră în locul lui Mathisen

Min. 68 - Mendy este introdus în locul lui Mikanovic

Min. 46 - Meciul se reia.
Nistor este introdus în locul lui Ștefănescu

Min. 45 - Prima repriză se încheie!

Min. 45 - Gol (2-1) Mathisen a înscris cu capul, după o ieșire greșită a portarului lui U Cluj, Michail.

Min. 36 - Macalou a sprintat până în careu și a trecut de mai mulți adversari, dar șutul său a fost blocat cu ușurință

Min. 32 - Macalou încearcă un șut de la mare distanță, dar mingea trece peste poartă.

Min. 32 - Niklas Castro vede cartonașul galben

Min. 26 - Gooool! (1-1) Macalou a trimis o pasă excelentă pentru Ștefănescu, care a avansat spre poartă, dar a ales să șuteze din afara careului! Portarul norvegienilor a respins, iar Jovo Lukic a profitat și a înscris cu poarta goală.

Min. 14 - Dino Mikanovic primește un cartonaș galben!

Min. 8 - (Gol 1-0). Denzel De Roeve centrează excelent din careul clujenilor, iar Niklas Castro finalizează din câțiva metri.

Min. 1 - Meciul începe ACUM

Echipele de start:

  • Brann: Dyngeland - De Roeve, Pallesen, Pedersen, Soltvedt - Wassberg, Sorensen, Myhre - Mathisen, Holm, Castro
  • Rezerve: Nilsen, Hellesoy, Diop, Ingason, Finne, Eriksen, Gudmundsson, Dragsnes, Magnusson, M. Haaland, Haugen
  • Antrenor: Eirik Horneland
  • U Cluj: Michael - Mikanovic, I. Cristea, Codrea, Chipciu - Ștefănescu, Bic, Drammeh - Macalou, Lukic, Stanojev
  • Rezerve: Coșa, Chinteș, A. Trică, D. Nistor, Adams, Pedro Pinho, Chukwu, Poulolo, Aliev, Mendy, Techereș, Simion
  • Antrenor: Cristiano Bergodi
  • Stadion: Brann (Bergen, Norvegia)
  • Arbitru: Mateo Erceg. Asistenți: Luka Pajić, Stipe Brajković (toți din Croația)

Brann pornește cu avantajul terenului propriu, însă formația norvegiană nu traversează cea mai bună perioadă.

Înaintea returului cu U Cluj, echipa din Bergen a fost învinsă în campionat de Valerenga, scor 2-3, după ce a încasat trei goluri încă din prima repriză.

Dacă la finalul celor 90 de minute scorul general va fi egal, partida va intra în prelungiri, iar dacă egalitatea se va menține, învingătoarea va fi decisă la loviturile de departajare.

  • Dacă se va califica în turul 3 preliminar al UEFA Conference League, Universitatea Cluj se va duela cu Apollon Limassol.
  • Formația din Cipru și-a câștigat fără emoții dubla din turul precedent, 7-0 la general cu Dila Gori (Georgia).

Cristiano Bergodi: „Ei au prima șansă, dar trebuie să avem curajul de a juca”

Antrenorul celor de la Universitatea Cluj a prefațat duelul din Norvegia.

„Probabil vor apărea majoritatea jucătorilor din prima manșă. Cei care au venit de pe bancă în tur s-au comportat foarte bine, sunt importanți, însă și cei care au fost titulari sunt buni, așa că nu îmi fac griji. Sigur vom alinia o echipă competitivă.

În primul meci, după ce am marcat, ei au scăzut drastic și, la acea bară, am fost aproape să câștigam. Probabil nu meritam, dar sunt situații care se pot întâmpla. Până în minutul 80, impresia era că sunt mult mai buni.

Ei au prima șansă, dar trebuie să avem curajul de a juca. Întotdeauna le zic jucătorilor că, fără curaj, nu faci nimic, iar noi trebuie să arătăm mai bine decât în meciul tur. Ne-am câștigat singuri șansa de a juca un meci de la egal la egal, pentru că, dacă pierdeam cu 0-2, acum eram în excursie.

Eu zic că avem o echipă care poate pune probleme, mai ales că în tur nu am făcut tot ce trebuia să facem, cu precădere în prima repriză. După, cu acele schimbări, am adus ceva în plus, am pus mai multă presiune și au venit și golurile pe finalul meciului”, a declarat Bergodi, potrivit romania-actualitati.ro.

Este o vreme bună pentru a juca un meci de fotbal, nu este căldura din România. E răcoare, e vremea perfectă pentru un joc. Terenul arată foarte bine, seamănă cu cel de la Sfântu Gheorghe sau cu cel de pe Cluj Arena. Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj

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