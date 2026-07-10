CM 2026 LIVE de la 22:00, Spania - Belgia. În primul „sfert”, Mbappe i-a dus pe „Les Bleus” în semifinale » Programul complet  +10 foto
Sferturile de finală de la CM 2026. Foto: IMAGO + montaj/GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

CM 2026 LIVE de la 22:00, Spania - Belgia. În primul „sfert”, Mbappe i-a dus pe „Les Bleus” în semifinale » Programul complet

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 10.07.2026, ora 01:06
alt-text Actualizat: 10.07.2026, ora 10:18
  • Ediția din acest an a Campionatului Mondial a ajuns la faza „sferturilor”.
  • Vineri de la ora 22:00 se joacă Spania - Belgia.
  • Franța s-a calificat joi în CM 2026, după 2-0 cu Maroc, în primul sfert de finală al turneului.
  • Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Franța s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial 2026 după 2-0 cu Maroc, în primul sfert de finală al turneului.

Echipa lui Didier Deschamps a avut nevoie de o repriză pentru a desface apărarea africanilor.

Portarul Bounou a făcut o primă repriză excelentă, intervenind fabulos la șuturile francezilor de la începutul partidei, iar în minutul 28 a apărat penalty-ul executat slab de Mbappe.

Franța a schimbat ritmul după pauză. În minutul 60, Mbappe a primit la marginea careului, și-a creat spațiu și a deschis scorul cu un șut spectaculos. Șase minute mai târziu, starul francez a apărut și la construcție: l-a găsit excelent pe Dembele, iar atacantul lui PSG a finalizat pentru 2-0.

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Franța - Maroc 2-0

  • Au marcat: Mbappe ('60), Dembele ('66)
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Min. 90+6 - Final de meci

Min. 66 - Gol (2-0) Mbappe l-a găsit excelent pe Dembele, iar atacantul lui PSG a finalizat faza cu un șut care l-a învins pe Bounou

Min. 60 - Gol (1-0) Kylian Mbappe a prins spațiu la marginea careului și a decis să șuteze, învingându-l pe Bounou

Min. 45+6 - Pauză

Min. 45+1 - Digne șutează puternic de la mare distanță, iar mingea lovește bara

Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago
Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago

Galerie foto (10 imagini)

Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago
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Min. 28 - Mbappe ratează de la 11 metri! Bounou a ghicit colțul și a apărat

Min. 25 - Noussair Mazraoui a comis un fault dur în careu, iar Facundo Tello a dictat penalty pentru Franța

CM 2026 LIVE de la 22:00, Spania - Belgia. În primul „sfert”, Mbappe i-a dus pe „Les Bleus” în semifinale » Programul complet  CM 2026 LIVE de la 22:00, Spania - Belgia. În primul „sfert”, Mbappe i-a dus pe „Les Bleus” în semifinale » Programul complet 

Min. 4 - Bounou reușește două parade excelente și menține tabela intactă

Franța și Maroc au avut un parcurs incredibil în competiție și se vor întâlni pentru a doua oară consecutiv la un Campionat Mondial. În 2022, Franța se impunea cu 2-0 în semifinale.

Argentina și Spania, campioana mondială și cea europeană, vor întâlni Elveția, respectiv Belgia, iar surpriza turneului, Norvegia, va da piept cu Anglia.

Spania - Belgia, 10 iulie, de la ora 22:00

Norvegia - Anglia, 12 iulie, de la 00:00

Argentina - Elveția, 12 iulie, de la 04:00

Programul ultimelor meciuri de la CM 2026:

  • Semifinala 1: Franța/Maroc - Spania/Belgia, 14 iulie, ora 22:00
  • Semifinala 2: Norvegia/Anglia - Argentina/Elveția, 15 iulie, ora 22:00
  • Finala mică, 19 iulie, ora 00:00
  • Finala mare, 19 iulie, ora 22:00

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