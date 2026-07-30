Messi nu stă la discuții Regula strictă impusă de superstarul Argentinei, dezvăluită de un nume celebru din SUA: „Ai 30 de minute și atât”

Actorul american Will Ferrell (59 de ani) a dezvăluit un detaliu inedit despre modul în care decurg filmările alături de Lionel Messi (39 de ani).

Superstarul de la Inter Miami este unul dintre cei mai solicitați sportivi din lume, atât pe teren, cât și în afara lui.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Campionul mondial apare constant în campanii publicitare pentru unele dintre cele mai mari branduri internaționale, iar programul său este atent organizat.

Messi nu stă la discuții Regula strictă impusă superstarul Argentinei „Ai 30 de minute și atât”

Invitat în emisiunea „Dan Patrick Show”, Ferrell a povestit că nu l-a întâlnit niciodată personal pe Messi, însă a aflat de la Steve Carell cum decurg sesiunile de filmare cu legendarul fotbalist.

Discuția a pornit după ce moderatorul emisiunii l-a întrebat pe Will Ferrell dacă l-a cunoscut pe Lionel Messi.

„Nu, niciodată”, a fost răspunsul.

Ferrell a explicat apoi că Steve Carell, un alt mare actor, a filmat împreună cu Messi într-o campanie internațională pentru Lay's, iar acesta i-a povestit cum sunt organizate filmările.

„Messi are o regulă: atunci când ajunge pe platou, ai 30 de minute cu el și atât”, a spus Will Ferrell.

Actorul a adăugat că pe platoul de filmare se instala imediat „o adevărată frenezie” când apărea Messi, deoarece toată echipa trebuia să filmeze toate cadrele necesare înainte ca timpul să expire: „Altfel, pleacă. E ceva de genul: vamos! (n.r. - haide!)”.

Messi este unul dintre cel mai bine plătiți ambasadori de brand din sportul mondial, astfel că fiecare apariție publicitară este planificată până în cele mai mici detalii.

De-a lungul carierei, Lionel Messi a colaborat cu unele dintre cele mai importante companii din lume.

Cel mai longeviv parteneriat este cel cu Adidas, început încă din adolescență și transformat într-un contract pe viață.

De asemenea, argentinianul a avut contracte cu Pepsi, Lay's, Gatorade, Hard Rock International, Apple TV, Mastercard, Saudi Tourism Authority și numeroase alte branduri globale.

În ultimii ani, odată cu transferul în MLS, Messi a apărut și în campanii dedicate pieței din Statele Unite, iar prezența sa în reclame a devenit și mai frecventă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport