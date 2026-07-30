Messi nu stă la discuții Regula strictă impusă de superstarul Argentinei, dezvăluită de un nume celebru din SUA: „Ai 30 de minute și atât”
Lionel Messi (foto: Instagram)
Campionate

Messi nu stă la discuții Regula strictă impusă de superstarul Argentinei, dezvăluită de un nume celebru din SUA: „Ai 30 de minute și atât”

alt-text Publicat: 30.07.2026, ora 17:46
alt-text Actualizat: 30.07.2026, ora 17:59
  • Actorul american Will Ferrell (59 de ani) a dezvăluit un detaliu inedit despre modul în care decurg filmările alături de Lionel Messi (39 de ani).
  • Superstarul de la Inter Miami este unul dintre cei mai solicitați sportivi din lume, atât pe teren, cât și în afara lui.
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Campionul mondial apare constant în campanii publicitare pentru unele dintre cele mai mari branduri internaționale, iar programul său este atent organizat.

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Messi nu stă la discuții Regula strictă impusă superstarul Argentinei „Ai 30 de minute și atât”

Invitat în emisiunea „Dan Patrick Show”, Ferrell a povestit că nu l-a întâlnit niciodată personal pe Messi, însă a aflat de la Steve Carell cum decurg sesiunile de filmare cu legendarul fotbalist.

Discuția a pornit după ce moderatorul emisiunii l-a întrebat pe Will Ferrell dacă l-a cunoscut pe Lionel Messi.

„Nu, niciodată”, a fost răspunsul.

Ferrell a explicat apoi că Steve Carell, un alt mare actor, a filmat împreună cu Messi într-o campanie internațională pentru Lay's, iar acesta i-a povestit cum sunt organizate filmările.

„Messi are o regulă: atunci când ajunge pe platou, ai 30 de minute cu el și atât”, a spus Will Ferrell.

Actorul a adăugat că pe platoul de filmare se instala imediat „o adevărată frenezie” când apărea Messi, deoarece toată echipa trebuia să filmeze toate cadrele necesare înainte ca timpul să expire: „Altfel, pleacă. E ceva de genul: vamos! (n.r. - haide!)”.

Messi este unul dintre cel mai bine plătiți ambasadori de brand din sportul mondial, astfel că fiecare apariție publicitară este planificată până în cele mai mici detalii.

De-a lungul carierei, Lionel Messi a colaborat cu unele dintre cele mai importante companii din lume.

Cel mai longeviv parteneriat este cel cu Adidas, început încă din adolescență și transformat într-un contract pe viață.

De asemenea, argentinianul a avut contracte cu Pepsi, Lay's, Gatorade, Hard Rock International, Apple TV, Mastercard, Saudi Tourism Authority și numeroase alte branduri globale.

În ultimii ani, odată cu transferul în MLS, Messi a apărut și în campanii dedicate pieței din Statele Unite, iar prezența sa în reclame a devenit și mai frecventă.

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