ZERO BARAT! FCSB iese din Europa după două înfrângeri penibile în care a primit ȘAPTE goluri de la locul 3 din Letonia +12 foto
Auda - FCSB. Foto: Sport Pictures
Conference League

ZERO BARAT! FCSB iese din Europa după două înfrângeri penibile în care a primit ȘAPTE goluri de la locul 3 din Letonia

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 30.07.2026, ora 21:08
alt-text Actualizat: 30.07.2026, ora 23:03
  • Auda - FCSB 4-1. Eșec rușinos și la retur pentru pentru elevii lui Marius Baciu.
  • Joao Paulo a marcat unicul gol al roș-albaștrilor.
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FCSB a aruncat toate forțele în atac încă de la începtul partidei și a deschis scorul în primele minute, însă reușita lui Bîrligea a fost anulată după un ofsaid discutabil.

A urmat apoi o serie de ratări incredibile ale lui Daniel Bîrligea și un penalty cerut de FCSB la o intrare dură asupra lui Florin Tănase, la care „centralul” nu a acordat nimic.

AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (1).jpg
AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (1).jpg

Galerie foto (12 imagini)

AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (1).jpg AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (2).jpg AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (3).jpg AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (4).jpg AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (5).jpg
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În finalul primei reprize, letonii au fost mai inspirați și au deschis scorul după erorile consecutive ale lui Crețu și Târnovanu, prin golul marcat de Diedhiou.

Auda - FCSB 4-1. Umilință pentru roș-albaștri la returul din Letonia

Partea secundă a adus noi speranțe pentru FCSB. Joao Paulo a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap imparabilă, după un corner bătut perfect de Octavian Popescu, iar FCSB mai avea nevoie doar de un gol pentru a egala la general.

Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide
Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide

Galerie foto (25 imagini)

Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide
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După doar 10 minute, Auda a dat din nou lovitura prin același Diedhiou, cu un șut plasat perfect la colțul lung, apărarea de la FCSB fiind complet inexistentă.

„Roș-albaștrii” s-au aruncat cu totul în atac, însă fără să mai găsească drumul spre gol, iar Auda a pândit din nou foarte bine și au lovit din nou, în minutul 84, cu supergolul lui Kone.

Hrvoj a închis tabela la ultima fază, cu o nouă reușită, care a dus la un eșec lamentabil pentru FCSB și fotbalul românesc.

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Auda - FCSB 4-1

  • Au marcat: Diedhiou (45+2, 68), Kone (84), Hrvoj (90+3) / Joao Paulo (58)

Final de meci.

Min. 84 - Gol Auda! Kone trimite un șut superb de la 20 de metri, la colțul lung, fără speranțe pentru Târnovanu.

Min. 83 - Galben pentru Traore.

Min. 82 - Iese Bongemba, intră Fofana.

Min. 78 - Iese Tănase, intră Gnahore.

Min. 71 - Nu e seara lui Bîrligea! Atacantul de la FCSB trece pe lângă o nouă șansă imensă de gol. Reluarea sa spectaculoasă din 6 metri trece pe lângă poarta letonilor.

Min. 68 - Gol Auda! Diedhiou pătrunde mult prea ușor prin apărarea celor de la FCSB, își așază mingea pe stângul și înscrie cu un șut perfect la colțul lung.

Min. 64 - Boutoutaou trece și el pe lângă gol! Acesta și-a depășit un adversar, a șutat cu piciorul stâng, însă mingea nu i-a pus mari probleme lui Purins.

Min. 62 - O nouă ocazie imensă pentru Bîrligea! Atacantul trimite în blocaj din câțiva metri, după o pasă perfectă venită de la Popescu.

Min. 58 - Gol FCSB! Joao Paulo trimite cu capul din 6 metri, fără speranțe pentru portar, după un corner bătut tare de Octavian Popescu.

Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide
Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide

Galerie foto (25 imagini)

Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide
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Min. 56 - Boutoutaou pătrunde elegant pe partea stângă în careu, însă ratează execuția, iar mingea se duce mult peste poartă.

Min. 46 - Galben pentru Diedhiou.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Dublă schimbare la FCSB: Ies Radunovic și Crețu, intră Joao Paulo și Stoian.

Pauză în Letonia!

Min 45+2 - Gol Auda! Diedhiou înscrie la capătul unei centrări la care Crețu l-a scăpat pe Daskevics, iar Târnovanu nu a reușit să intercepteze balonul.

FOTO. Golul primit de Ștefan Târnovanu în meciul Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide
FOTO. Golul primit de Ștefan Târnovanu în meciul Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide

Galerie foto (56 imagini)

FOTO. Golul primit de Ștefan Târnovanu în meciul Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide FOTO. Golul primit de Ștefan Târnovanu în meciul Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide FOTO. Golul primit de Ștefan Târnovanu în meciul Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide FOTO. Golul primit de Ștefan Târnovanu în meciul Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide FOTO. Golul primit de Ștefan Târnovanu în meciul Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide
+56 Foto
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Min. 43 - Ocazie mare pentru FCSB! Octavian Poescu șutează în forță cu piciorul stâng, de la 14 metri, însă Purins are o nouă intervenție foarte bună.

Min. 35 - Galben pentru Dawa.

Min. 33 - Galben pentru Arroyo.

Min. 31 - Daskevics trimite slab din lovitură liberă, iar Târnovanu reține fără probleme.

Min. 29 - FCSB cere penalty după o intrare dură în careu, asupra lui Florin Tănase. Arbitrul lasă jocul să continue.

AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (9).jpg
AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (9).jpg

Galerie foto (12 imagini)

AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (1).jpg AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (2).jpg AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (3).jpg AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (4).jpg AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (5).jpg
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Min. 22 - Ocazie mare pentru același Bîrligea. Atacantul a încercat să ridice mingea peste portar, după ce a scăpat singur, însă Purins reușește să intervină la limită.

Min. 19 - Șansă pentru FCSB! Boutoutaou l-a lansat pe Tănase pe partea dreaptă, mijlocașul a centrat rapid, pe jos, pentru Daniel Bîrligea, însă portarul Purins este rapid și reține balonul din fața atancantului.

Min. 4 - Bîrligea a trimis în poartă după o pasă foarte bună a lui Cisotti, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid. Pe o reluare ulterioară, golul atacantului părea valabil, însă VAR-ul nu există în această faza a competiției.

Golul anulat al lui Daniel Bîrilgea. Foto: captură Tiesraide Golul anulat al lui Daniel Bîrilgea. Foto: captură Tiesraide
Golul anulat al lui Daniel Bîrilgea. Foto: captură Tiesraide

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

  • Auda: Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis - Bongemba, Traore, W. Fofana - Daskevics, Kone, Diedhiou
  • Rezerve: Sturins, Aleksandrovs, Kragliks, Appiah, Hussaini, M. Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda
  • Antrenor: Didier Zanetti
  • FCSB: Târnovanu - V. Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Cisotti, Radunovic, Fl. Tănase - Boutoutaou, Bîrligea, O. Popescu
  • Rezerve: M. Popa, Udrea, Gnahore, Politic, Batubinsika, M. Toma, L. Stancu, Al. Stoian, Labonne, D. Popa
  • Antrenor: Marius Baciu
  • Stadion: Skonto (Riga)
  • Arbitru: Tom Owen. Asistenți: Johnathon Bryant și Lewiss Edwards (toți din Țara Galilor). Nu va exista VAR.

18:00 Echipele de start: FCSB, formulă ultraofensivă

Marius Baciu merge pe cartea atacului în Letonia, unde a titularizat 5 jucători cu profil ofensiv. Un singur închizător în fața apărării, Risto Radunovic, reprofilat în acest sezon!

17:00 Primele imagini de pe arena din Riga

13:00 FCSB, la plimbare prin Riga

Marius Baciu, înainte de returul cu Auda: „Chiar avem încă semne de întrebare și asta ne bucură”

FCSB nu se va putea baza la acest meci pe Ofri Arad, Siyabonga Ngezana și David Miculescu, jucători care sunt accidentați și nu au făcut deplasarea în Letonia.

În schimb, din lotul roș-albaștrilor va face parte pentru prima oară fundașul central Dylan Batubinsika.

Antrenorul FCSB a prefațat meciul de la Riga.

„Ne-am luat adversarul în serios. Am făcut niște greșeli destul de mari și cred că asta a făcut diferența.

Acum, deja după o săptămână, suntem cu totul altceva. Echipa este mult mai bine și pe bancă, și pentru primul 11.

Chiar avem încă semne de întrebare, să zic așa, și asta ne bucură. Săptămâna trecută chiar am fost obligați, oarecum, să jucăm în mare parte cu un anumit 11.

Se poate orice, pentru că strategia noastră este să fim foarte bine din punct de vedere fizic. Am mai avut un meci duminică (n.r. 2-0 cu Csikszereda).

Trebuie să fim foarte bine fizic și mental și vom alege cel mai bun prim 11 pentru meciul de mâine.

Avem jucători de valori apropiate, orice jucător poate să apară în teren. Sunt jucători care, pentru noi, nu mai sunt doar U21, au făcut o figură frumoasă în campionat.

Auda este o echipă foarte bună, foarte agresivă în jumătatea adversă. O echipă modernă, cu jucători și antrenor străini. Ne-a pus foarte multe probleme la București” a declarat Marius Baciu în conferința de presă.

Chiar dacă Auda a câștigat în tur, nu cred că este la nivelul nostru. Suntem un colectiv mult mai bun. În primul meci a fost noroc, pur și simplu noroc. Nu vreau să vorbesc despre arbitraj. Și gazonul a fost rău, dar nu vreau să găsesc scuze. În fotbal sunt arbitri slabi și terenuri slabe, însă noi avem calitatea să jucăm pe orice suprafață. Joyskim Dawa, fundaș FCSB, citat de sport.ro
FCSB - Auda, meci (15).jpeg
FCSB - Auda, meci (15).jpeg

Galerie foto (43 imagini)

FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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