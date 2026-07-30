Auda - FCSB nu se vede la TV! Unde poate fi urmărită manșa retur a „dublei” din turul 2 preliminar al Conference League

Auda și FCSB se duelează astăzi, de la ora 19:00, pentru un loc în turul 3 preliminar din Conference League.

Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro, însă nu se va putea vedea în direct la TV. Unde se poate urmări, totuși, meciul, mai jos în articol.

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Deși au pierdut surprinzător cu Auda în Ghencea, scor 2-3, roș-albaștrii s-au deplasat în Letonia având în minte un singur obiectiv: calificarea în runda următoare a competiției.

Auda - FCSB se va putea urmări exclusiv pe Voyo!

Deși meciul tur de la București a fost transmis în direct de Pro TV și Voyo, manșa secundă a „dublei” din turul al doilea preliminar din Conference League nu va mai putea fi văzută pe canalul principal al trustului.

Confruntarea decisivă a roș-albaștrilor din Letonia va fi transmisă doar de platforma de streaming Voyo.

În precedentele două veri, suporterii FCSB au protestat vehement atunci când anumite meciuri din deplasare ale echipei favorite au fost difuzate de grupul din Pache Protopopescu doar în online, deși clubul condus de Becali nu avea influență asupra comercializării drepturilor de imagine.

5,99 euro este prețul unui abonament lunar la Voyo

FCSB nu se va putea baza la meciul din Letonia pe Ofri Arad, Siyabonga Ngezana și David Miculescu, jucători care sunt accidentați și nu au făcut deplasarea în Letonia.

În schimb, din lotul roș-albaștrilor va face parte pentru prima oară fundașul central Dylan Batubinsika, transferat în această vară.

Dacă va trece de Auda, FCSB va da peste învingătoarea dintre Aluminij (Slovenia) și Dinamo City (Albania), care au remizat în tur, 1-1.

Din septembrie, Voyo nu mai are cupele europene, însă va avea din 2027

Până în play-off, inclusiv, meciurile din Conference și Europa League sunt deținute, ca drepturi de imagine, de cluburi și ele negociază direct cu televiziunile sau platformele online.

Începând cu tabloul princial, din septembrie, competiția e vândută exclusiv de UEFA. Iar pentru acest sezon, 2026-2027, cele două întreceri vor fi difuzat, ca și Champions League, tot de televiziunile care au transmis meciurile și în precedentele sezoane: Digi Sport și Prima Sport.

În schimb, începând cu 2027-2028, timp de 4 ani, Pro TV a achiziționat Europa League și Conference League, toate meciurile urmând să fie transmise de Voyo. Champions League va rămâne și în perioada 2027-2031 tot la Digi și Prima Sport.

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