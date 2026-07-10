S-a fisurat zidul Spaniei La Roja a primit primul gol la acest Mondial, în „sferturile” cu Belgia. La ce limită s-a oprit recordul iberic!

- Spania a dominat prima repriză în „sfertul” cu Belgia, a condus, și-a creat ocazii, dar a cedat neașteptat.
- De Ketelaere a egalat la Los Angeles. A reacționat mai rapid decât Cubarsi la centrarea lui Castagne.
- Unde s-a întrerupt recordul de invincibilitate al lui Unai Simon!
Spania a surprins la acest Campionat Mondial, dar puțini se așteptau ca naționala lui De la Fuente să impresioneze cu apărarea. Să reziste atât de mult cu poarta închisă, fără gol primit.
Unai Simon a depășit recordul de 36 de ani al lui Walter Zenga
În primele cinci meciuri, La Roja a ținut atacurile adverse cât mai departe de propriul careu.
A avut și puțin noroc în „optimi”, la 1-0 cu Portugalia, mingea șutată de Nuno Mendes și deviată de Pedro Porro lovind transversala.
La acea partidă, Unai Simon a depășit recordul italianului Walter Zenga care rezistase de la CM 1990. De 36 de ani.
Simon avea 609 minute înaintea „sferturilor”, beneficiind și de Mondialul precedent.
De Ketelaere a profitat de eroarea de marcaj a lui Cubarsi
Vineri, la Los Angeles, Spania a dominat prima repriză, a deschis scorul (Fabian Ruiz), și-a creat alte ocazii, se putea desprinde, dar a cedat neașteptat.
În minutul 41, centrarea lui Castagne a prins nepregătită defensiva iberică.
De Ketelaere a reacționat mai repede decât Cubarsi, învingându-l pe Simon cu o lovitură de cap.
A fost 1-1 la pauză. Recordul lui Unai s-a oprit la fix 650 de minute.