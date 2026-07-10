S-a fisurat zidul Spaniei La Roja a primit primul gol la acest Mondial, în „sferturile” cu Belgia. La ce limită s-a oprit recordul iberic!

Spania a dominat prima repriză în „sfertul” cu Belgia, a condus, și-a creat ocazii, dar a cedat neașteptat.

De Ketelaere a egalat la Los Angeles. A reacționat mai rapid decât Cubarsi la centrarea lui Castagne.

Unde s-a întrerupt recordul de invincibilitate al lui Unai Simon!

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Spania a surprins la acest Campionat Mondial, dar puțini se așteptau ca naționala lui De la Fuente să impresioneze cu apărarea. Să reziste atât de mult cu poarta închisă, fără gol primit.

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Unai Simon a depășit recordul de 36 de ani al lui Walter Zenga

În primele cinci meciuri, La Roja a ținut atacurile adverse cât mai departe de propriul careu.

A avut și puțin noroc în „optimi”, la 1-0 cu Portugalia, mingea șutată de Nuno Mendes și deviată de Pedro Porro lovind transversala.

La acea partidă, Unai Simon a depășit recordul italianului Walter Zenga care rezistase de la CM 1990. De 36 de ani.

Simon avea 609 minute înaintea „sferturilor”, beneficiind și de Mondialul precedent.

De Ketelaere a profitat de eroarea de marcaj a lui Cubarsi

Vineri, la Los Angeles, Spania a dominat prima repriză, a deschis scorul (Fabian Ruiz), și-a creat alte ocazii, se putea desprinde, dar a cedat neașteptat.

În minutul 41, centrarea lui Castagne a prins nepregătită defensiva iberică.

De Ketelaere a reacționat mai repede decât Cubarsi, învingându-l pe Simon cu o lovitură de cap.

A fost 1-1 la pauză. Recordul lui Unai s-a oprit la fix 650 de minute.

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