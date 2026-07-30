 Cea mai mare rușine din „era Becali” La cinci ani de la coșmarul cu Karagandy, FCSB se face din nou de râs

FCSB a suferit una dintre cele mai dure eliminări europene din istoria recentă a clubului.

Campioana României a pierdut cu 1-4 returul cu FK Auda și a părăsit Conference League încă din turul doi preliminar.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După eșecul cu 2-3 de la București, roș-albaștrii au cedat și la Riga. Formația din Letonia s-a calificat cu scorul general de 7-3, după ce a câștigat ambele manșe.

Eliminarea cu FK Auda, cea mai mare rușine din „era Becali”

Este doar a doua oară în ultimii 23 de ani când FCSB este eliminată din Europa după prima dublă disputată într-un sezon.

Precedentul a fost înregistrat pe 29 iulie 2021, în fața celor de la Șahtior Karagandy (Kazahstan), tot în turul al doilea preliminar din Conference League.

FCSB câștigase atunci prima manșă cu 1-0, la București, prin golul marcat de Andrei Cordea.

Returul s-a încheiat cu victoria kazahilor, scor 2-1 după prelungiri, iar calificarea a fost decisă la loviturile de departajare. Șahtior s-a impus cu 5-3.

5 ani și o zi au trecut de la eliminarea suferită de FCSB în fața lui Șahtior Karagandy

Eliminarea în fața lui Auda înseamnă că FCSB ratează pentru a șasea oară în ultimele nouă sezoane în faza principală a unei competiții europene.

FOTO. Primul gol primit de Ștefan Târnovanu în returul cu FK Auda

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport