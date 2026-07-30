Becali, jigniri în direct după rușine Patronul FCSB a izbucnit după prima întrebare: „Nu mai intru cu vagabonzi d-ăștia”

Auda - FCSB 4-1. Gigi Becali (67 de ani) a început să jignească în direct după eliminarea rușinoasă din Conference League.

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Roș-albaștrii au fost eliminați după o dublă în care au încasat 7 goluri, iar patronul echipei nu a primit deloc bine rezultatul final din Letonia.

Gigi Becali: „ Lasă-mă , că nu mai intru cu vagabonzi d-ăștia ”

Într-o intervenție la Digi Sport Special, imediat după fluierul final, Becali l-a jignit pe jurnalistul Decebal Rădulescu, care îl întrebase dacă se gândește să îl înlocuiască pe Baciu.

Decebal Rădulescu: „Domnule Becali, vă văd de extrem de trist. Haideți să discutăm deschis în seara asta. Cred că e un moment zero. Nu credeți că e nevoie totuși de un antrenor la FCSB? Adică echipa e, ați băgat niște bani în jucători, am înțeles că mai interveniți, mai faceți o schimbare, dar parcă...”

Gigi Becali: „Domnul Drăguț, hai, să fiți sănătoși. V-am spus, am vorbit de meci și îmi spune dacă nu cred că e nevoie de un antrenor.... Adică mă întrebi de fotbal, eu ies din Europa și el mă întreabă de antrenor. Bine, mă, atunci vorbește cu el. Că el știe mai bine dacă trebuie antrenor. Hai, pa, la revedere!”

Radu Drăguț: „Haideți să vorbim despre meci, domnule Becali”

Gigi Becali: „M-a întrebat de meci, gata. Lasă-mă, că nu mai intru cu vagabonzi d-ăștia”.

Finanțatorul de la FCSB a închis apoi telefonul, în timp ce moderatorul Radu Drăguț a transmis că discuția nu ar mai fi putut continua astfel.

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