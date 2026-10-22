Adjudecat! Cât s-a plătit pentru fostul stadion construit la Mârșa în  epoca lui Ceaușescu   +13 foto
Ruinele stadionului Carpați Mârșa (foto: colecție personală)
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Adjudecat! Cât s-a plătit pentru fostul stadion construit la Mârșa în epoca lui Ceaușescu

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 22.10.2026, ora 14:24
alt-text Actualizat: 22.10.2026, ora 15:03
  • Baza sportivă din orașul Mârșa, construită în perioada comunistă, a fost vândută la licitație.
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Fostul stadion Carpați Mârșa, ajuns în paragină, unul dintre simbolurile unei comunități industriale dezvoltate în perioada fostului dictator Nicolae Ceaușescu, a fost adjudecat la licitație.

Mârșa este un sat care aparține de orașul Avrig și se află la 35 de kilometri de Sibiu.

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Fostul stadion Carpați Mârșa a fost adjudecat la licitație cu 240.000 de euro

Vânzarea a vizat două loturi de teren din fosta bază sportivă. Primul, de aproximativ 29.860 de metri pătrați, fostul teren de fotbal, a fost adjudecat pentru 1.199.605 lei, echivalentul a aproximativ 240.000 de euro.

Al doilea, de aproximativ 32.500 de metri pătrați, cuprinde terenuri folosite pentru fotbal, rugby, tenis și volei, precum și o clădire de 62 de metri pătrați. Acesta a fost vândut pentru 1.999.880 de lei, circa 400.000 de euro.

Toată baza sportivă a fost vândută cu 640.000 de euro

În total, cele două loturi, cu o suprafață cumulată de aproximativ 62.360 de metri pătrați, au fost adjudecate pentru 3.199.485 de lei, echivalentul a aproximativ 640.000 de euro, fără TVA. Prețul mediu a fost de circa 10,30 euro pe metru pătrat.

Documentul menționează taxarea inversă: TVA-ul nu este încasat de vânzător peste prețul stabilit, ci este evidențiat de cumpărător în contabilitate.

Cu 41% peste prețul cumulat de pornire

În ianuarie, GOLAZO.ro scria că fostul stadion Carpați Mârșa era scos la licitație în cadrul falimentului Uzinei Mecanica.

Potrivit documentului publicat de lichidatorul judiciar în BPI, cele două loturi au fost adjudecate pentru un total de 3.199.485 de lei (aproximativ 640.000 de euro), cu 41% peste prețul cumulat de pornire, de 2.266.950 de lei (circa 453.000 de euro).

Lotul de 32.500 de metri pătrați, cu terenuri de fotbal, rugby, tenis și volei și o clădire de 62 de metri pătrați, a fost vândut cu 1.999.880 de lei (400.000 de euro), cu aproape 70% peste prețul inițial de 1.176.400 de lei (235.000 de euro).

Celălalt lot, adică terenul fostului stadion de fotbal, de aproximativ 29.860 de metri pătrați, a fost adjudecat pentru 1.199.605 lei (240.000 de euro), cu 10% peste prețul de pornire de 1.090.550 de lei (218.000 de euro).

Galerie foto (13 imagini)

Ruinele stadionului Carpați Mârșa (foto: colecție personală) Stadion Carpați Mârsa, anii 80 (foto: colecție personală) Ruinele stadionului Carpați Mârșa (foto: colecție personală) Stadion Carpați Mârsa, anii 80 (foto: colecție personală) Ruinele stadionului Carpați Mârșa (foto: colecție personală)
+13 Foto
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De la orașul construit de Nicolae Ceaușescu la falimentul uzinei Mecanica Mârșa

Mârșa a fost dezvoltată în anii ’70, la inițiativa regimului comunist Nicolae Ceaușescu, ca o colonie industrială destinată producției de tehnică militară, inclusiv tancuri. În acea perioadă, sportul a devenit una dintre activitățile importante ale comunității.

În anii ’80, Carpați Mârșa evolua în Divizia B și întâlnea echipe precum Rapid București, Progresul București, Petrolul Ploiești sau FC Brașov.

Stadionul avea o capacitate de 3.500 de locuri, iar fotbaliștii erau atrași cu salarii mult peste media vremii.

În 1981, Carpați Mârșa, aflată în Divizia B, s-a calificat în optimile Cupei României după ce a eliminat formația ASA Târgu Mureș, care evolua în Divizia A, după o victorie cu 2-1 (Voiculeț 2, respectiv Cernescu).

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