Conceicao, despăgubiri uriașe Suma pe care o va primi fostul antrenor al celor de la CFR Cluj , după ce a fost dat afară de la naționala Camerunului

Toni Conceicao (63 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, va primi despăgubiri de 1,8 milioane de euro din partea guvernului camerunez, pentru „reziliere abuzivă a contractului”.

Selecționer al Camerunului în perioada 2019 -2022, Toni Conceicao și staff-ul său au fost demiși într-o zi de 22 februarie, după o înfrângere împotriva naționalei Egiptului, din semifinalele Cupei Africii pe Națiuni, la lovituri de departajare, scor 1-3.

Partida a avut loc chiar pe teren propriu, în orașul Yaounde, capitala Camerunului.

Toni Conceicao va primi despăgubiri de 1,8 milioane de euro de la Guvernul camerunez

La mai bine de la 3 ani distanță de la demiterea de pe banca „leilor neîmblânziți”, Guvernul Camerunez a anunțat că îi va plăti tehnicianului și staff-ului său despăgubiri în valoare de 1,8 milioane de euro ca despăgubiri și penalități pentru ultimii trei ani, informează news.ro.

Conform sursei citate, Ministerul Sportului va soluţiona chestiunea în numele Fecafoot (Federația Cameruneză de Fotbal), care „nu a putut să-şi execute sentinţa financiară”, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Sportului.

În comunicatul său de presă, Ministerul Sportului a îndemnat federația de fotbal „să acţioneze mai puţin imprudent şi mai responsabil” pentru a evita „cheltuieli suplimentare inutile”.

Federaţia a răspuns denunţând acest mesaj ca fiind „provocator şi insultător” şi afirmând că decizia de revocare a tehnicianului portughez a fost luată la cel mai înalt nivel de preşedintele Paul Biya.

„Recunosc că nu mă așteptam ca pe final de meci să egalăm, dar era nedrept să nu ajugem măcar la bronz. Am jucat cel mai frumos fotbal de la Cupa Africii, dar am avut ghinion în meciul antrerior. Am avut ca obiectiv câștigarea trofeului, iar oamenii sunt foarte pretențioși în Camerun. Am obiectiv să trec de play-off-ul cu Algeria, iar contractul meu include prezența la Campionatul Mondial”, declara Toni Conceicao după semifinala pierdută în fața Egiptului, citat de eurosport.ro.

Pe numele său complet Antonio Conceicao da Silva Oliveira, managerul portughez a rămas cunoscut publicului larg din România după experiențele pe care le-a avut pe banca celor de la CFR Cluj (trei mandate), FC Braşov şi Astra Ploieşti.

5 trofee are ca antrenor Antonio Conceicao, dintre care 3 pe banca lui CFR. Portughezul a câștigat Cupa României în sezoanele 2008-2009 și 2015-2016 și Supercupa României în 2009