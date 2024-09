La o săptămână după ce GOLAZO.ro a scris despre cum Ion Țiriac (85 de ani) a „furat" scena, organizând un eveniment de premiere a medaliaților de la JO Paris 2024, Toyota și COSR și-au reînnoit azi jurămintele.

Într-o conferință comună COSR - Toyota, s-au anunțat modelele de mașini pe care le vor primi sportivii, premiați deja și cu autoturisme Hyundai.

Toyota aștepta finalul Jocurilor Olimpice pentru a organiza evenimentul cu medaliații de la Paris, însă Ion Țiriac s-a băgat în față și i-a premiat primul pe cei 16 sportivi.

Toyota a anunțat ce mașini vor primi medaliații de la Jocurile Olimpice și Paralimpice

Azi, la aproape o săptămână după ce GOLAZO.ro a scris despre acest scandal, Toyota și COSR au susținut o conferință de presă în care au oferit mai multe detalii despre mașinile pe care le vor primi sportivii.

Au participat Edit Târcolea, manager general Toyota România, și Mihai Covaliu, președinte COSR.

Cei 16 medaliați vor fi recompensați cu câte o mașină, după cum urmează:

Cel puțin 2 medalii = Toyota C-HR Hybrid (aprox. 30.000 euro)

= Toyota C-HR Hybrid (aprox. 30.000 euro) Medalie de aur = Toyota Corolla Sedan Hybrid (preț minim 25.200 euro)

= Toyota Corolla Sedan Hybrid (preț minim 25.200 euro) Medalie de argint = Toyota Yaris Cross Hybrid (preț minim 22.600 euro)

= Toyota Yaris Cross Hybrid (preț minim 22.600 euro) Medalie de bronz = Toyota Yaris Hybrid pt bronz (preț minim 19.000 euro).

În plus, „un premiu special” îi va fi acordat gimnastei Sabrina Voinea după ce „s-a constatat că a fost defavorizată de arbitre în finala olimpică de la sol”. Aceasta va fi premiată cu o Toyota Yaris Hybrid.

Mihai Covaliu s-a întrecut în laude la adresa sponsorului: „Doamna Edit Târcolea, vă mulțumesc pentru întreaga implicare și colaborarea deosebită avută în cadrul acestui parteneriat. Vă mulțumesc pentru profesionalismul de care ați dat dovadă constant. COSR apreciază implicarea Toyota”.

9 medalii a câștigat România la JO Paris 2024: 3 de aur (David Popovici - înot, canotaj dublu vâsle masculin și canotaj 8+1 feminin), 4 de argint (canotaj dublu vâsle feminin, canotaj dublu rame feminin, dublu vâsle categoria ușoară și Mihaela Cambei - haltere) și 2 de bronz (David Popovici - înot și Ana Maria Bărbosu - gimnastică, după decizia TAS)

Mașini Toyota și pentru medaliații de la Jocurile Paralimpice

Directorul general Toyota a explicat că medaliații de la Jocurile Paralimpice vor primi aceleași premii : „Există acest spirit de egalitate între cele două mișcări, prin urmare vor primi premii identice”.

Alexandru Bologa a obținut aurul la judo nevăzători, categoria 73 kg (j1), în timp ce Camelia Ciripan a obținut bronzul în proba de simplu feminin, la tenis de masă (WS6).

Aceste autovehicule nu sunt doar un mijloc de transport, ele reprezintă recunoașterea efortului sportivilor și o motivație suplimentară de a-și continua drumul spre excelență. Mihai Covaliu, președintele COSR

„Alții s-au luat după noi”

La conferința de azi, reporterii GOLAZO.ro au întrebat cum au trecut COSR și Toyota peste momentul de iritare provocat de evenimentul lui Ion Țiriac. „Permiteți-mi să răspund”, i-a zis Edit Târcolea lui Covaliu.

„A fost un eveniment privat pe care noi nu-l comentăm. Așa cum am spus, noi (n.r. Toyota și COSR) avem o relație de peste 7 ani, bazată pe încredere, colaborare, tot ce am făcut am făcut împreună.

Am anunțat din luna februarie că vom acorda aceste premii. Prin urmare, am urmărit acel plan pe care l-am stabilit împreună. Orice alt eveniment privat nu are absolut nicio legătură cu colaborarea dintre Toyota România și COSR”, a explicat Târcolea.

În acel moment, a venit o replică și din sală. Carmen Trocan, jurist COSR, a reacționat: „Am putea spune că alții s-au luat după noi, nu?!” .

Luna trecută, după evenimentul organizat de Țiriac și la care au participat inclusiv șefii Comitetului Olimpic Român, Toyota s-a supărat, considerând că reprezentanții COSR n-au respectat parteneriatul și că au favorizat un competitor. Scandalul a fost raportat inclusiv la CIO, iar Covaliu a fost chemat să dea explicații.