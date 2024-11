Scene horror în Serie C VIDEO: Antrenorul echipei Triestina, aproape să-și ia la bătaie jucătorul, după un cartonaș roșu: „Nu va mai juca niciodată”

Pep Clotet, antrenorul spaniol al echipei Triestina, și-a agresat propriul jucător, eliminat în minutul 34 al partidei cu Giana Erminio, scor 0-1, care s-a disputat vineri.

În vârstă de 47 de ani, Pep Clotet le-a mai antrenat pe Birmingham, Brescia, SPAL Ferrara și Torpedo Moscova.

Triestina este pe ultimul loc în Serie C (grupa A), cu doar 6 puncte după 14 etape. În 2011, formația din Trieste a retrogradat în Serie B, iar un an mai târziu a ajuns în Serie C.

Scene șocante în Serie C: Jucător de 23 de ani, bruscat de antrenor

Imaginile care au făcut înconjurul lumii în doar câteva ore îl arată pe antrenorul Pep Clotet într-un gest de furie cum rar s-a mai văzut pe un teren de fotbal.

Clotet (47 ani) îl apucă de guler pe Raimonds Krollis, un fotbalist în vârstă de 23 de ani care fusese eliminat în minutul 34 al partidei cu Giana Erminio.

Triestina-Giana Erminio.

I padroni di casa restano in 10 per l'espulsione di Krollis.

Mister Clotet accorre subito per consolarlo e fargli capire che capita a tutti di commettere un errore.

Semplicemente Lega Pro. pic.twitter.com/xmKqxV1Aun — La Ragione Di Stato (@ragionedistato) November 8, 2024

Pep Clotet nu s-a scuzat la finalul partidei, ba chiar a declarat că fotbalistul „nu va mai juca niciodată la Triestina cu el antrenor” , informează dailymail.co.uk

„Gestul meu a fost unul normal pentru cele întâmplate. Ceea ce a făcut Krollis este inacceptabil. Dăunează Triestinei, clubului pe care îl reprezintă și fotbalului în general”, a declarat Pep Clotet la conferința de presă.

Dorinel Munteanu l-a luat de guler pe Maftei

Imaginile cu Pep Clotet amintesc de gestul lui Dorinel Munteanu din meciul Oțelul Galați - Dinamo. Antrenorul l-a apucat de guler pe David Maftei în timp ce îi ținea un discurs amenințător la marginea terenului.

David Maftei nu a avut nicio reacție și părea că ascultă împietrit monologul amenințător al lui Dorinel Munteanu.

„Știți cum este dânsul, mi-a spus să fac mai mult, mai mult. Dar nu este nicio problemă, suntem obișnuiți cu asta. N-a fost nimic.

Ne simțim foarte bine, ne ține în priză tot meciul, ne simțim foarte bine ”, declarat David Maftei la finalul partidei.

Poate am sărit calul, însă jucătorii trebuie să respecte sarcinile, nu sunt antrenor de paie sau antrenor care primește telefoane din tribune. Dorinel Munteanu, antrenor Oțelul Galați