Tyson Fury, totul pentru victorie  „Gypsy King” n-a vorbit trei luni cu soția pentru a-și lua revanșa în fața lui Oleksandr Usyk: „Oamenii nu văd sacrificiile”

Tyson Fury (36 de ani) va lupta cu Oleksandr Usyk (37 de ani) pentru titlul unificat la categoria grea, deținut în acest moment de ucrainean.

Britanicul a dezvăluit că în ultimele trei luni nu a vorbit cu soția sau cu cei șapte copii ai săi.

Meciul dintre Usyk și Fury va avea loc duminică dimineață, în jurul orei 01:00, și va fi transmis în România de platforma DAZN.

Fury și Usyk se vor duela în Arabia Saudită pentru centurile WBC, WBO și WBA, iar cel supranumit „Gypsy King” a vorbit despre cum s-a pregătit pentru marea luptă.

Tyson Fury n-a vorbit trei luni cu soția. Totul pentru lupta cu Oleksandr Usyk

Fury a suferit prima înfrângere a carierei chiar în fața lui Usyk, în luna mai, iar britanicul a făcut multe sacrificii pentru a evita un nou eșec împotriva ucraineanului.

A avut un program încărcat, cu 14 alergări și 14 ședințe de forță în doar două săptămâni, dar, și mai important, a pus legătura cu familia pe pauză.

„ Nu am vorbit cu Paris de trei luni. Nici un cuvânt, nu am vorbit cu nimeni, nu am stat pe telefon, am fost departe de tot. Am vrut doar să-mi ofer cea mai bună oportunitate posibilă.

Nu vreau să tot trec de la modul bestie, la modul tată, modul soție, este dificil. Nu am vorbit cu nimeni la telefon, asta e tot. Am fost doar în cantonament tot timpul. Oricine m-a sunat nu a reușit să dea de mine în ultimele două luni.

Renunț la cafea timp de 7 sau 8 săptămâni, la Cola dietetică pentru aceeași perioadă de timp, nu cred că mai contează. Am luat vitamine timp de 12 luni, am renunțat la ele timp de 12 luni, nu am simțit nimic.

Nu cred că are vreo importanță să nu ai anumite lucruri sau să faci anumite lucruri. Este vorba numai despre obiectivul care trebuie să fie atins.

Doar să fii fericit și asta e tot ce poți face. Cel mai greu lucru din lume este să rămâi în acel moment. Să nu împingi pentru mai mult sau să vrei mai mult. Toată lumea împinge mereu pentru mai mult. Chiar și eu vreau mai mult, toată lumea vrea ”, a declarat Fury, citat de middleeasy.com.

Paris Fury înțelege cât de importantă este această luptă pentru cel cu care s-a căsătorit în 2008.

Oamenii nu văd sacrificiile făcute. L-am lăsat să se concentreze doar pe această luptă. Pare că a fost plecat o veșnicie, mai ales fără niciun contact. Dar dacă de asta are nevoie... Paris Fury

Tensiuni înainte de meci: „face-off” de 11 minute!

La finalul conferinței de presă, cei doi pugiliști s-au așezat la doar câțiva centimetri unul de celălalt și s-au privit amenințător timp de 11 minute și 20 de secunde!

Au fost cu greu despărțiți de echipele lor, fiind un semn că sunt extrem de concentrați pentru cel mai așteptat meci de box al sfârșitului de an.

Usyk se poate mândri cu 22 de lupte câștigate (14 prin KO) și 0 înfrângeri, în timp ce Fury a înregistrat 34 de victorii (24 înainte de limită), o remiză și o înfrângere.

Usyk vs Fury, episodul 2. Tot ce trebuie să știi

Partida va avea loc în noaptea de 22 decembrie, la Riad, pe Kingdom Arena, locul unde cei doi au disputat și prima luptă.

Întreaga gală va putea fi urmărită exclusiv pe platforma DAZN, iar pentru vizionare, este necesară achiziția meciului, dar și a abonamentului lunar al platformei, costul total fiind de aproximativ 113 lei.

Fury se va lupta pentru a își lua revanșa în fața lui Usyk, dar și pentru a câștiga cele 3 centuri puse în joc:

WBO (World Boxing Organization)

(World Boxing Organization) WBA (World Boxing Association)

(World Boxing Association) WBC (World Boxing Council)

Centura IBF nu va mai fi pusă în joc, Usyk fiind deposedat de ea în iunie, pentru că nu a acceptat să își apere centura într-un alt meci până la revanșa cu Fury.

Astfel, Usyk a fost campion mondial de necontestat doar 40 de zile, între 18 mai și 25 iunie.

Centura este acum la Daniel Dubois, care l-a învins în septembrie pe Anthony Joshua într-un meci organizat de IBF.

Programul complet al galei de la Riyadh:

Serhii Bohachuk (24-2, 23 KO) - Ishmael Davis (13-1, 6 KO)

Moses Itauma (10-0, 8 KO) - Demsey McKean (22-1, 14 KO)

Johnny Fisher (12-0, 11 KO) - David Allen (23-6-2, 18 KO)

Dennis McCann (16-0-1, 8 KO) - Peter McGrail (10-1-0, 6 KO)

Isaac Lowe (25-2-3, 8 KO) - Lee McGregor (14-1-1, 11 KO)

Oleksandr Usyk (22 -0, 14 KO) - Tyson Fury (34-1-1, 24 KO)