SLOBOZIA - U CLUJ 2-2  Băieții lui Sabău au revenit de la 0-2, dar nu au reușit să obțină cele 3 puncte

A fost un meci pe contre, în care băieții lui Sabău au fost nevoiți să revină de la 0-2, iar gazdele au avut și un gol anulat.

Unirea Slobozia și U Cluj au încheiat la egalitate, 2-2, partida din cadrul etapei cu numărul 12 din Superligă. Liderul U Cluj se încurcă din nou și ajunge la al treilea meci consecutiv fără victorie.

Unirea Slobozia - U Cluj 2-2. Al 3-lea meci fără victorie pentru băieții lui Sabău

Meciul a început foarte bine pentru echipa antrenată de Adrian Mihalcea, care încă din start a fost formația mai prezentă în joc.

În minutul 16, ialomițenii reușeau să deschidă scorul prin francezul Jordan Gele (32 de ani), după o pasă greșită a lui Alexandru Chipciu.

Șase minute mai târziu, Slobozia avea să-și dubleze avantajul dintr-o lovitură liberă trimisă în vinclu de veteranul Constantin Toma (37 de ani).

U Cluj, speranțe în repriza a doua

Repriza a doua a început cu trei schimbări făcute de Ioan Ovidiu Sabău în jocul oaspeților, care au dat rezultate destul de rapid.

În minutul 52, nou-intratul Artur Miranyan reducea din diferență, iar U Cluj avea prim-planul pentru o revenire. Însă, două minute mai târziu, clujenii treceau de la agonie la extaz, după un gol al lui Vlăsceanu, anulat apoi pentru offside.

În minutul 64, Radu Boboc (25 de ani) reușea egalarea dintr-o pasă foarte bună din lateral, venită tot de la un nou intrat, Vladislav Blănuță.

Scorul a rămas neschimbat până la final, iar U Cluj e tot lider, cu 23 de puncte după 12 etape, cu 4 puncte peste Craiova, care are un meci mai puțin disputat.

Nistor, meciul 454 în Liga 1

Dan Nistor l-a egalat azi pe Cornel Dinu în clasamentul prezențelor pe prima scenă:

1. Dănciulescu 515

2. C. Ștefănescu 490

3. Florea Ispir 485

4. Boloni 484

5. Câmpeanu 470

6. Petre Marin 468

7. Paul Cazan 465

8. Cornel Dinu și Dan Nistor 454



Debutul lui Nistor în Liga 1: iulie 2010, Pandurii - Urziceni 0-0

Clasament Liga 1

Loc / Echipă Meciuri Puncte 1. U Cluj 12 23 2. U Craiova 11 19 3. CFR Cluj 11 18 4. Dinamo 12 18 5. Oțelul 10 18 6. Petrolul 12 18 7. UTA 12 15 8. Poli Iași 12 14 9. Hermannstadt 11 13 10. Rapid 11 13 11. FCSB 10 13 12. Farul 12 13 13. Unirea Slobozia 12 12 14. Sepsi 11 11 15. Gloria Buzău 11 10 16. FC Botoșani 10 8

Au marcat: Gele 16, Toma, 22 / Miranyan 52, Boboc 64

Min. 90+6 - Final de meci, 2-2

Min. 89 - Blănuță vede cartonașul galben.

Min. 82 - Ocazie mare pentru Slobozia. Mingea lovește bara, iar apoi ajunge în brațele lui Gertmonas.

Min. 80 - Galben pentru U Cluj. Chipciu este avertizat.

Min. 78 - Intră Purece, iese Vlăsceanu.

Min. 75 - Dublă schimbare la U Cluj. Ies Nistor și Bic, intră Simion și Oaidă.

Min. 71 - O nouă schimbare la gazde. Intră Perianu, iese Pacionel.

Min. 66 - Schimbare la Slobozia. Iese Aganovic, intră Camara.

2-2, min 63. - GOL U Cluj! Liderul Ligii 1 egalează scorul. Boboc face 2-2 din pasa lui Blănuță!

Min. 54 - Speranța clujenilor revine! Golul lui Vlăsceanu este anulat de VAR pentru offside!

2-1, min. 52 - GOL U Cluj! Miranyan înscrie cu o lovitură de cap și reduce din diferență.

Min. 46 - 3 schimbări la pauză pentru U Cluj. Rața, Miranyan și Blănuță au fost înlocuiți de Silaghi, Pereira și Popescu.

Min. 46 - A început repriza a doua.

Min. 45+2 - Pauză la Clinceni.

Min. 40 - Ocazie imensă de 3-0 pentru Slobozia! Coadă trimite foarte aproape de bara stângă a porții clujenilor, după centrarea venită din lovitură liberă.

Min. 25 - Galben pentru Slobozia! Gele este cel avertizat.

2-0, min. 22 - GOL Unirea Slobozia! Toma dublează avantajul gazdelor dintr-o lovitură liberă, executată în vinclu.

Min. 17 - Cartonaș galben pentru Masoero (U Cluj)

1-0, min. 16 - GOL Unirea Slobozia! Pasă greșită a lui Chipciu, mingea ajunge la Aganovic care trimite la Gele, iar francezul deschide scorul!

Min. 10 - Fault în atac al clujenilor, Thiam își dărâmă în adversar încercând să ajungă la o minge aruncată în careu de Boboc

Min. 8 - Boboc (U Cluj) încearcă o centrare de pe dreapta, dar trimite mingea în afara terenului

Min. 4 - U Cluj încearcă să pună în pericol poarta Unirii Slobozia. Șut puternic, de la distanță, al lui Thiam. Mingea a trecut peste poarta lui Rusu

Min. 1 - A început partida

Unirea Slobozia-U Cluj, echipe de start

Unirea Slobozia : Rusu - Medina, Antoche, Pospelov, Toma - Pacionel, Coadă - Aganovic, Afalna, Vlăsceanu - Gele

: Rusu - Medina, Antoche, Pospelov, Toma - Pacionel, Coadă - Aganovic, Afalna, Vlăsceanu - Gele Rezerve: Krell, Ibrian, Dorobanțu, Șerbănică, Lemnaru, Perianu, Purece, Camara, Ilie

Krell, Ibrian, Dorobanțu, Șerbănică, Lemnaru, Perianu, Purece, Camara, Ilie Antrenor: Adrian Mihalcea

Adrian Mihalcea „U” Cluj: Gertmonas - Boboc, Masoero, I. Cristea, Chipciu - Popescu, Bic - Silaghi, Nistor, Berto - Thiam

Gertmonas - Boboc, Masoero, I. Cristea, Chipciu - Popescu, Bic - Silaghi, Nistor, Berto - Thiam Rezerve: Gorcea, Van der Werff, Mitrea, Briz, Codrea, Simion, Oaidă, Rața, Bota, Miranyan, Blănuță

Gorcea, Van der Werff, Mitrea, Briz, Codrea, Simion, Oaidă, Rața, Bota, Miranyan, Blănuță Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Ioan Ovidiu Sabău Stadion: Clinceni

Clinceni Arbitru: Avram Robert. Asistenți: Bîrdeş Romică și Duță George Bogdan. Arbitru VAR: Petrescu Radu, Arbitru asistent VAR: Rusandu Lucian

U Cluj, la aniversare! „Șepcile Roșii”, meciul 1.700 în prima ligă

Unirea Slobozia și Universitatea Cluj se vor înfrunta pentru prima dată în prima ligă.

Echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău este în scădere de formă după 1-1 pe teren propriu cu Universitatea Craiova și eșecul de la Iași, 0-1 cu Politehnica.

„Mi-a plăcut această săptămână, reacția jucătorilor, concentrarea, starea lor de spirit, analiza pe care am făcut-o, intervențiile lor.

E clar că și ei sunt afectați și nu au digerat nici ei bine această înfrângere și jocul pe care l-am prestat la Iași.

Jucătorii nu trebuie să-și piardă încrederea, pentru că noi am arătat bine. Nu am ajuns acolo întâmplător, pe primul loc. Am demonstrat și prin joc, prin punctele pe care le-am făcut, că merităm să fim acolo.

Majoritatea oamenilor de sport, antrenori și așa mai departe, clar au spus că pe merit, suntem o echipă bună și suntem pe primul loc.

Depinde de noi dacă vrem să continuăm, sau, atunci când lucrurile merg bine, nu mai reușim să ne reîncărcăm, să o luăm de la capăt, sa fim iarăși o echipă puternică, dinamică, să jucăm foarte repede, să alergăm, că nu se poate fără să alergi în sportul de performanță”, a declarat Ioav Ovidiu Sabău pentru site-ul oficial al clubului.

Unirea Slobozia - U Cluj, după un meci din Liga a 2-a

Meciul de la Clinceni dintre Unirea Slobozia și U Cluj se va disputa la mai puțin de patru ore după partida din Liga a 2-a, Metaloglobus - FC Argeș.

Antrenorul Ioan Ovidiu Sabău este îngrijorat de starea gazonului de la Clinceni.

„Sperăm ca terenul să ne permită să jucăm fotbal. Arată bine, am înțeles că este un joc sâmbătă dimineața, înainte de jocul nostru, sper să fi fost informat bine.

Dimineața se joacă liga a II-a și noi jucăm după-amiază.

Cred că și televiziunile și cei responsabili ar trebui să fie preocupați de cum arată un teren de fotbal și acolo ar trebui să se investească foarte mult.

Este foarte important ce privește publicul, să nu privească mizerie, terenuri fără iarbă și așa mai departe.

Ar trebui mult mai mult investit în terenurile de joc, unde să fie un joc de calitate, să putem juca fotbal”, a mai adăugat Sabău pentru sursa citată.