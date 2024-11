Universitatea Craiova - Hermannstadt 3-1. Oltenii au câștigat meciul din etapa #16 și au pus capăt unei serii de 4 meciuri fără victorie în Liga 1.

Alexandru Mitriță (29 de ani) a reușit să ofere o pasă decisivă și a vorbit despre perioada grea prin care a trecut în ultimele săptămâni.

Craiova a luat toate cele 3 puncte în partida de astăzi și urcă pe poziția a doua, cel puțin până mâine, la meciul Petrolului, singura care o mai poate depăși în această etapă.

Mitriță: „Aveam nevoie de această victorie”

Atacantul Craiovei a fost introdus la pauză și a reușit o pasă decisivă la golul doi, marcat de Maldonado. În plus, a vorbit despre problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat în ultimele săptămâni.

„Importantă este victoria, aveam nevoie de această victorie, venim după meciuri foarte grele pentru noi, o perioadă foarte grea, suntem bucuroși. Referitor la mine, vă dați seama că mă bucur că joc. Pentru mine cel mai mișto lucru este când sunt în teren.

Nu e vorba de o dezamăgire (n.r. - nu a fost titular). Mister știe cel mai bine ce are de făcut cu echipa. Și astăzi a știut, am intrat bine de pe margine, nu se pune problema să fiu dezamăgit. A fost greu pentru mine, am avut problema cu genunchiul, apoi cu stomacul, a fost o perioadă grea, dar mă bucur că am revenit.

Și cu Steaua (n.r. - FCSB) am intrat greu, veneam după două zile de antrenamente, și la meci mi-a fost greu, apoi m-am încărcat puțin, mi-am revenit și sper că la următoarele meciuri să fiu la capacitate maximă”, a declarat Mitriță după meci, pentru Digi Sport.

7 goluri a marcat Mitriță în 15 partide pentru Craiova, în acest sezon de Liga 1

Mitriță: „E greu să ai un grup omogen cu atâția accidentați”

Atacantul a atras atenția și asupra campionatului foarte echilibrat și dezavantajului Craiovei creat de accidentări și absențe.

„Campionatul este foarte strâns, nu cred că a mai fost așa, cu o victorie, două, ești în play-off. E important să acumulăm cât mai multe puncte, am avut seria aceea neagră, vrem să nu mai intrăm în acea pasă, acea umbră.

Sunt jucători de națională, Screciu, Ivan, eu... jucători care au avut probleme, e greu să ai un grup omogen când ai accidentați, apoi intră, se accidentează alții, e greu să ai o echipă competitivă, în antrenamente e greu să ridici ritmul.

Sunt bucuros (n.r. - despre chemarea la națională) că sunt chemat, este foarte important pentru mine, avem nevoie de două victorii să fim pe primul loc”, a mai adăugat Mitriță, la finalul meciului.