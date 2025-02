„Se poate și cu echipele mari” Valentin Crețu, după calificarea FCSB în optimile Europa League: „Fotbalul îți dă, dacă nu îl păcălești”

FCSB - PAOK 2-0. Valentin Crețu (36 de ani) a vorbit despre calificarea în optimile Europa League.

FCSB a învins-o pe PAOK pentru a treia oară în acest sezon, de această dată la București, în manșa retur a play-off-ului Europa League.

Valentin Creţu, unul dintre pilonii din apărarea FCSB-ului, a primit un cartonaș galben în meciul cu PAOK și va rata următoarea partidă.

FCSB - PAOK 2-0. Vali Crețu: „Fotbalul îți dă, dacă nu îl păcălești”

„ Am jucat până la final, fotbalul îți dă dacă nu îl păcălești. Trebuia să joc mingea lungă, am alunecat, mi-a furat mingea, am luat galben.

Nu știam dacă stau, nu stau, nu mai aveam în cap altceva decât să ne calificăm. Îmi pare rău, dar trebuie să mă bucur pentru toată munca pe care am făcut-o până acum.

Nu am cedat și am luptat la fiecare meci, se poate și cu echipele foarte mari”, a zis Crețu, la Digi Sport.

FCSB va da peste Olympique Lyon sau Eintracht Frankfurt în optimi, echipe cu istorie. Întrebat ce echipă preferă, Crețu a spus:

Nici nu știu, sunt două echipe foarte bune, mi-aș dori să arătăm foarte bine, să avem șansa noastră, să credem în ea și să jucăm ca până acum. Valentin Creţu

În ultimele secunde ale primei reprize din meciul cu PAOK, Crețu a alunecat și, în încercarea de a păstra mingea, l-a lovit pe Zivkovic.

Acesta este al treilea cartonaș galben primit de Crețu în Europa League, ceea ce îl va face să rateze meciul cu Frankfurt sau Lyon.

Situația este și mai complicată pentru antrenorul Elias Charalambous, întrucât celălalt fundaș dreapta, Pantea, este accidentat.

Rezultate FCSB în Europa League:

FCSB - RFS Riga 4-1

- RFS Riga 4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 FCSB - Midtjylland 2-0

- Midtjylland 2-0 FCSB - Olympiakos 0-0

- Olympiakos 0-0 Hoffenheim - FCSB 0-0

0-0 Qarabag - FCSB 2-3

2-3 FCSB - Manchester United 0-2

- Manchester United 0-2 PAOK - FCSB 1-2

1-2 FCSB - PAOK 2-0

Programul fazei eliminatorii din Europa League

13 și 20 februarie: play-off pentru optimi;

21 februarie: tragere la sorți pentru optimi, sferturi, semifinale;

6 și 13 martie: optimi;

10 și 17 aprilie: sferturi;

1 și 8 mai: semifinale;

21 mai: finala (Bilbao).