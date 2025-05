 „Vreau play-off la anul!”  Iftime a răsuflat ușurat după salvarea Botoșaniului + Ce spune Grozavu 

Botoșani - Hermannstadt 2-1. Moldovenii s-au salvat de la retrogradare în ultima etapă a play-out-ului.

Valeriu Iftime, finanțatorul clubului, a trecut prin emoții imense în ziua de duminică.

Leo Grozavu, tehnicianul care a preluat echipa din mers în iarnă, a reușit să o mențină în prima ligă, după ce aceasta se afla în zona roșie la acel moment.

Botoșani s-a impus în partida cu sibienii lui Marius Măldărășanu și va juca în Liga 1 și în sezonul viitor.

Valeriu Iftime: „Astăzi mi-a fost tare frică”

Finanțatorul botoșănenilor a trecut prin multe emoții până ce echipa s-a salvat de la retrogradare, iar apoi a setat noi obiective pentru sezonul viitor.

„Extraordinar! Am avut o zi minunată. Fotbalul a fost de partea noastră. La câte ghinioane am avut... Astăzi am câștigat. Am rămas în Liga 1. E o zi importantă pentru fotbalul din Botoșani.

Astăzi mi-a fost tare frică. Anul trecut a retrogradat FCU Craiova, care nu era slabă! Era ceva incredibil.

Astăzi m-am temut să nu fie relaxați. Dar, mă bucur. Au jucat fotbal. Am câștigat 2-1, formidabil!

Nu vă spun ce bucurie e la Botoșani. Oamenii se bucură extrem de mult. Vrem mai mult! Vreau play-off la anul!

Ei (n.r. echipa și stafful) s-au dus undeva să petreacă. Eu o să merg mai târziu. A fost o zi importantă azi. S-au așezat toate!”, a spus Valeriu Iftime, potrivit sport.ro.

VIDEO Cum au sărbătorit botoșănenii menținerea în prima ligă

Leo Grozavu: „Aplauzele se datorează familiei FC Botoșani”

Tehnicianul care a salvat echipa după ce a preluat-o din mers în iarnă a ținut să felicite atât jucătorii, cât și staff-ul pentru acest rezultat.

„Cred că aplauzele se datorează tuturor celor care în momentul de față compun familia FC Botoșani. Și aici mă refer la jucători în primul rând, la colegii mei din staff, la colegii mei din staff-ul administrativ.

Și aici nu pot să nu-l aduc aminte pe Adi Ignat (n.r. președintele clubului), este omul care m-a ajutat enorm de mult în această perioadă, a crezut în noi, m-a sprijinit în toate acțiunile mele în această perioadă de patru luni de zile.

Nu în ultimul rând, suporterilor, spectatorilor, pentru că astăzi i-am simțit aproape, cred că de asta are nevoie mereu echipa. E adevărat, au fost momente când și ei au fost supărați, dar cred că această echipă merită mai mult, pentru că poate nu de fiecare dată avem cele mai bune condiții.

Vreau să felicit Botoșaniul, ca oraș, pentru al 14-lea an în prima ligă, ceea ce, din punctul meu de vedere, este o mare realizare. E frumos să se vorbească de orașul Botoșani prin intermediul fotbalului”, a spus tehnicianul la conferința de presă.

A fost un meci greu. Nu avea cum să fie altfel, ținând cont de miza acestei partide pentru cei de la FC Botoșani. Îi felicit pentru victorie. Noi am făcut aceleași greșeli pe care le-am făcut de la începutul campionatului. Din păcate nu învățăm din ele, chiar dacă se zice că din greșeli înveți. E o bucurie mai restrânsă, chiar dacă am câștigat play-out-ul Marius Măldărășanu, antrenor Hermannstadt, potrivit digisport.ro

Citește și