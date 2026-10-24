Valeriu Iftime (66 de ani), patronul celor de la FC Botoșani, a anunțat că se gândește să aducă un antrenor portughez la echipă în viitorul apropiat, după eșecul cu Petrolul, 1-3.

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Oficialul moldovenilor a oferit o primă reacție la finalul partidei și a recunoscut superioritatea „lupilor galbeni”.

Valeriu Iftime se gândește să aducă un antrenor portughez la FC Botoșani

„Nu am jucat prost, ei sunt foarte buni față de cum am jucat noi. Când nu-l avem pe Hervin (n.r. Ongenda), care se pare că e o roată ruptă de câteva etape, e complicat. Nu mai poți inventa golul.

Au fost mai buni ca noi. Îmi pare atât de rău. Se pare că modelul ăsta portughez, cu jucători și antrenor portughez s-ar putea să funcționeze, e o chestie foarte interesantă, să o studiem”, a declarat Valeriu Iftime la finalul partidei, conform btonline.ro.

Valeriu Iftime: „Croitoru are nota 3”

Întrebat dacă se gândește ca în acest moment să aducă la echipă un tehnician portughez, Iftime a replicat:

„Nu e momentul acum, dar ne gândim la treaba asta. Toate echipele cu import din fotbalul portughez... E o chestie interesantă. Ne gândim să aducem un conducător portughez, apoi mai vedem și cu antrenorul. Sunt buni, buni, buni.

Am luat bătaie, dar așa o bătaie nu ne-a dat nimeni. Astăzi n-am avut nicio idee de joc. Azi am jucat prost fiindcă ei nu ne-au permis să ne mișcăm. Mă face de râs Markovic, eu cred că așa cum a arătat astăzi, e un capitol închis pentru FC Botoșani.

Nu am avut o ocazie, astăzi sunt corigenți toți, Croitoru are 3, Anestis 4, restul sunt de 4,5. La golul ăla l-a scos din ofsaid pe atacantul lor. Mie mi s-a părut că acei cinci portughezi, foarte buni, puternici.

3-1 e sever şi de luat aminte. În condițiile astea, când eu visam cumva despre play-off, azi văd cu ochii deschiși o luptă la retrogradare de care pe care, iar astăzi suntem candidatul numărul doi. Se poate juca, Craiova e o echipă pe val, dacă ești fotbalist, poți juca. Nu e un meci ușor”.

În prezent, patru tehnicieni portughezi activează pe băncile echipelor din Superliga:

Filipe Coelho – Universitatea Craiova

– Universitatea Craiova Nuno Campos – Dinamo

– Dinamo Ricardo Sousa – Petrolul

– Petrolul Rui Duarte – Oțelul Galați

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