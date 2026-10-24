Trendul din Superliga continuă Vrea să dea afară antrenorul și să aducă un portughez: „Sunt buni, buni, buni”
Valeriu Iftime
Superliga

Trendul din Superliga continuă Vrea să dea afară antrenorul și să aducă un portughez: „Sunt buni, buni, buni”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 11:57
  • Valeriu Iftime (66 de ani), patronul celor de la FC Botoșani, a anunțat că se gândește să aducă un antrenor portughez la echipă în viitorul apropiat, după eșecul cu Petrolul, 1-3.
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Oficialul moldovenilor a oferit o primă reacție la finalul partidei și a recunoscut superioritatea „lupilor galbeni”.

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Valeriu Iftime se gândește să aducă un antrenor portughez la FC Botoșani

„Nu am jucat prost, ei sunt foarte buni față de cum am jucat noi. Când nu-l avem pe Hervin (n.r. Ongenda), care se pare că e o roată ruptă de câteva etape, e complicat. Nu mai poți inventa golul.

Au fost mai buni ca noi. Îmi pare atât de rău. Se pare că modelul ăsta portughez, cu jucători și antrenor portughez s-ar putea să funcționeze, e o chestie foarte interesantă, să o studiem”, a declarat Valeriu Iftime la finalul partidei, conform btonline.ro.

Valeriu Iftime: „Croitoru are nota 3”

Întrebat dacă se gândește ca în acest moment să aducă la echipă un tehnician portughez, Iftime a replicat:

„Nu e momentul acum, dar ne gândim la treaba asta. Toate echipele cu import din fotbalul portughez... E o chestie interesantă. Ne gândim să aducem un conducător portughez, apoi mai vedem și cu antrenorul. Sunt buni, buni, buni.

Am luat bătaie, dar așa o bătaie nu ne-a dat nimeni. Astăzi n-am avut nicio idee de joc. Azi am jucat prost fiindcă ei nu ne-au permis să ne mișcăm. Mă face de râs Markovic, eu cred că așa cum a arătat astăzi, e un capitol închis pentru FC Botoșani. 

Nu am avut o ocazie, astăzi sunt corigenți toți, Croitoru are 3, Anestis 4, restul sunt de 4,5. La golul ăla l-a scos din ofsaid pe atacantul lor. Mie mi s-a părut că acei cinci portughezi, foarte buni, puternici.

3-1 e sever şi de luat aminte. În condițiile astea, când eu visam cumva despre play-off, azi văd cu ochii deschiși o luptă la retrogradare de care pe care, iar astăzi suntem candidatul numărul doi. Se poate juca, Craiova e o echipă pe val, dacă ești fotbalist, poți juca. Nu e un meci ușor”.

În prezent, patru tehnicieni portughezi activează pe băncile echipelor din Superliga:

  • Filipe Coelho – Universitatea Craiova
  • Nuno Campos – Dinamo
  • Ricardo Sousa – Petrolul
  • Rui Duarte – Oțelul Galați

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