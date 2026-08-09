- Victor Osimhen (27 de ani), atacantul celor de la Galatasaray, a fost aproape să se ia la bătaie în amicalul disputat sâmbătă împotriva lui Villarreal.
- Formația spaniolă s-a impus cu 2-1.
Osimhen este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Galatasaray. Atacantul a fost transferat definitiv de la Napoli în vara lui 2025, pentru 75 de milioane de euro
Osimhen, la un pas de bătaie după un duel în careu
În repriza a doua, Osimhen și Mourino au fost protagoniștii unui moment tensionat.
Jucătorul lui Villarreal l-a ținut pe atacantul lui Galatasaray într-un duel din careu, iar nigerianul s-a enervat și, după încheierea fazei, s-a dus spre adversar și l-a împins.
Cei doi s-au bruscat apoi, însă Baris Alper Yılmaz a intervenit pentru a-și calma coechipierul. În timpul altercației, Osimhen și-a dat jos și masca de protecție pe care o poartă în mod obișnuit.
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Ulterior, mai mulți jucători ai formației turce au intervenit și l-au ținut pe Osimhen pentru ca situația să nu degenereze într-o confruntare fizică.
Nigerianul ieșise deja în evidență și prin jocul său.
Osimhen a marcat în prima repriză, la scurt timp după ce Ayoze Perez deschisese scorul pentru Villarreal, din penalty.
Formația spaniolă a revenit apoi în avantaj prin Georges Mikautadze.