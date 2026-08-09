Victor Osimhen (27 de ani), atacantul celor de la Galatasaray, a fost aproape să se ia la bătaie în amicalul disputat sâmbătă împotriva lui Villarreal.

Formația spaniolă s-a impus cu 2-1.

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Osimhen este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Galatasaray. Atacantul a fost transferat definitiv de la Napoli în vara lui 2025, pentru 75 de milioane de euro

Osimhen, la un pas de bătaie după un duel în careu

În repriza a doua, Osimhen și Mourino au fost protagoniștii unui moment tensionat.

Jucătorul lui Villarreal l-a ținut pe atacantul lui Galatasaray într-un duel din careu, iar nigerianul s-a enervat și, după încheierea fazei, s-a dus spre adversar și l-a împins.

Cei doi s-au bruscat apoi, însă Baris Alper Yılmaz a intervenit pentru a-și calma coechipierul. În timpul altercației, Osimhen și-a dat jos și masca de protecție pe care o poartă în mod obișnuit.

Ulterior, mai mulți jucători ai formației turce au intervenit și l-au ținut pe Osimhen pentru ca situația să nu degenereze într-o confruntare fizică.

Nigerianul ieșise deja în evidență și prin jocul său.

Osimhen a marcat în prima repriză, la scurt timp după ce Ayoze Perez deschisese scorul pentru Villarreal, din penalty.

Formația spaniolă a revenit apoi în avantaj prin Georges Mikautadze.

VİCTORRRRRR OSİMHENNNNNNNN



⚽ Victor Osimhen, 4. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla Galatasaray’ı 1-1’lik eşitliğe taşıdı. pic.twitter.com/y223IcrBuI — TV100 (@tv100) August 8, 2026

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