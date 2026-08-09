Lukas Jensen (27 de ani), portarul echipei Millwall, a reușit o performanță extraordinară în meciul cu QPR din Cupa Ligii Angliei.

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Scorul a fost 1-1 după primele 90 de minute ale partidei din runda inaugurală a competiției. Millwall a marcat prima prin Cundle ('54), însă QPR a egalat după autogolul lui Sykes ('86).

Lukas Jensen a apărat patru penalty-uri consecutive în QPR - Millwall

S-a trecut direct la loviturile de departajare, iar Lukas Jensen a ieșit la rampă. Portarul danez a sărit prima oară în dreapta sa și a blocat șutul marocanului Ilias Chair.

Ulterior, scandinavul și-a schimbat tactica: a plecat de trei ori la rând în partea stângă și a parat șuturile lui Harvey Vale, Koki Saito și Kwame Poku.

Și Pierce Charles, goalkeeperul celor de la QPR, a avut o prestație bună, însă cele două intervenții ale sale, la execuțiile lui Camiel Neghli și Tairyk Arconte, nu au fost suficiente. Fusese învins anterior de Jake Cooper și Mark Sykes.

Lukas Jensen a egalat performanța lui Helmut Duckadam, primul portar din istorie care a reușit să apere 4 lovituri de departajare consecutive. Se întâmpla în 1986, când Steaua învingea Barcelona și câștiga Cupa Campionilor Europeni.

Spre deosebire de danez, românul a plonjat în dreapta sa la primele trei lovituri și a ales colțul din stânga la ultimul penalty.

Lukas Jensen a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile în sezonul 2024-25, iar în decembrie 2025, în ultima etapă a procesului de recuperare, a suferit o accidentare la coapsă.

Să apere patru lovituri de pedeapsă este ceva cu adevărat rar. Și, pentru a pune lucrurile în context, Lukas a lipsit timp de 15 luni, a suferit o accidentare gravă, apoi s-a întors și a avut o recidivă. Cred că a visat la acel moment timp de 15 luni, să apere patru lovituri de pedeapsă și să fie motivul pentru care am trecut în runda următoare. Alex Neil, antrenor Millwall

VIDEO. QPR - Millwall 1-1 și 0-2 la loviturile de departajare

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