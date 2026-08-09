Sabău și-a criticat jucătorii Tehnicianul, nemulțumit chiar și după victoria cu Csikszereda: „Mesajul nu a fost înțeles și mă deranjează” +12 foto
Ioan Ovidiu Sabău. Foto: Sportpictures
Superliga

Sabău și-a criticat jucătorii Tehnicianul, nemulțumit chiar și după victoria cu Csikszereda: „Mesajul nu a fost înțeles și mă deranjează”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.08.2026, ora 10:01
alt-text Actualizat: 09.08.2026, ora 10:01
  • Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani), antrenorul celor de la Farul, s-a arătat nemulțumit de evoluția echipei sale, chiar dacă formația constănțeană s-a impus cu 3-2 în fața lui Csikszereda, în etapa #4 din Liga 1.
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Tehnicianul a criticat modul în care Farul a gestionat partea a doua a întâlnirii. Sabău a fost deranjat în special de atitudinea unora dintre jucătorii introduși pe parcurs.

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Sabău, supărat după Farul - Csikszereda 3-2: „Mesajul nu a fost înțeles și te deranjează”

„Am fost supărat pentru că nu mi-a plăcut deloc cum a arătat echipa în a doua repriză și, din păcate, anumiți jucători care au intrat pe teren. Discuția a fost să se lupte pentru fiecare minge, pentru că e foarte importantă victoria.

Mesajul nu a fost înțeles și te deranjează, pentru că eu consider că toți fac parte din această echipă, sunt plătiți și respectați. Și, când este nevoie, trebuie să fie acolo, cu mai multă pasiune și determinare, să te scoată din astfel de situații.

Mi-a plăcut prima repriză. Foarte mulți jucători care au tot respectul și aprecierea mea. Majoritatea dintre ei au arătat excepțional, mai ales în prima repriză. Am controlat jocul, am jucat ce am pregătit, ce trebuia făcut în sistemul 3-4-2-1.

A doua repriză ne-am înțeles că trebuie să ieșim cu aceeași atitudine, să ținem mult de minge. Dar efectiv ceva s-a întâmplat și, din punct de vedere fizic, am început să cădem unul după unul”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, conform primasport.ro.

FOTO. Golul superb reușit de Doicaru în meciul cu Csikszereda

Galerie foto (12 imagini)

Supergolul reușit de Doicaru în Farul - Csikszereda / foto: capturi Prima Sport Supergolul reușit de Doicaru în Farul - Csikszereda / foto: capturi Prima Sport Supergolul reușit de Doicaru în Farul - Csikszereda / foto: capturi Prima Sport Supergolul reușit de Doicaru în Farul - Csikszereda / foto: capturi Prima Sport Supergolul reușit de Doicaru în Farul - Csikszereda / foto: capturi Prima Sport
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Farul a deschis scorul în minutul 24, prin Doicaru, iar Radaslavescu a făcut 2-0 patru minute mai târziu.

Czekus a redus din diferență în minutul 35, însă Ahlinvi a refăcut avantajul de două goluri al constănțenilor în minutul 40, iar Farul a intrat la pauză cu 3-1.

Același Czekus a înscris din nou în minutul 69 și a stabilit scorul final, 3-2 pentru Farul.

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