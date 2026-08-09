Situație critică la CFR Un fost jucător al clujenilor a „ajutat” clubul să plătească salariile fotbaliștilor! +12 foto
CFR Cluj. Foto: Sportpictures
Superliga

Situație critică la CFR Un fost jucător al clujenilor a „ajutat” clubul să plătească salariile fotbaliștilor!

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.08.2026, ora 10:47
alt-text Actualizat: 09.08.2026, ora 10:47
  • Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, încearcă să găsească soluții pentru problemele financiare cu care se confruntă clubul.
  • Jucătorii ardelenilor ar mai avea de încasat două salarii restante, după ce o parte dintre datorii a fost achitată înaintea meciului cu Rapid, pierdut cu 1-3.
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Situația financiară a clubului nu este una nouă. La finalul lunii iulie, Andrei Cordea și Karlo Muhar depuseseră memorii la FRF pentru recuperarea unor restanțe.

Cordea avea de primit aproximativ 80.000 de euro, iar Muhar circa 300.000 de euro.

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Problemele se adâncesc la CFR Cluj: „Toți jucătorii sunt de vânzare”

Plata unui salariu restant a fost posibilă după ce CFR a încasat o tranșă din transferul lui Otto Hindrich la Legia Varșovia.

Portarul crescut de clubul din Gruia a fost vândut în ianuarie pentru 500.000 de euro, însă CFR a rămas cu 350.000 de euro, deoarece 30% din sumă i-a revenit lui Kisvarda, conform unei clauze contractuale, conform gsp.ro.

Pe lângă salarii, jucătorii ar mai avea de încasat și bonusuri pentru performanțele din sezonul trecut.

Nu-mi priește această situație. Sper să fie bine. Aștept să se clarifice lucrurile cu memoriul meu. Asta este între mine și club. Cu siguranță se vor găsi soluții cum s-au găsit și până acum. O să fie bine! Andrei Cordea, fotbalist la CFR

Problemele sunt amplificate de situația sportivă a echipei și de perspectiva ratării veniturilor din cupele europene.

CFR este într-o poziție dificilă după înfrângerea cu 0-5 suferită în fața lui Tromso, în prima manșă din turul trei preliminar al Conference League.

„Mai veneau câteva sute de mii de euro și de la UEFA. Situația e dramatică la echipă, dar se lucrează pentru a face rost de bani. Toți jucătorii sunt de vânzare în momentul de față…

Avem nevoie de bani, dar sperăm că domnul Varga o să găsească resursele pentru a pune din nou clubul pe picioare”, au declarat surse din interiorul clubului, potrivit Gazetei Sporturilor.

FOTO. Alin Fică, în lacrimi după CFR - Tromso

CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport.jpeg
CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport.jpeg

Galerie foto (12 imagini)

CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport.jpeg CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport .jpeg CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport.jpeg CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport.jpeg CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport .jpeg
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18 milioane de euro
valorează lotul celor de la CFR Cluj.

Merton Korenica și Andrei Cordea sunt cei mai valoroși jucători ai echipei, fiind cotați la 3 milioane de euro, urmați de Marian Huja și Lorenzo Biliboc, evaluați la câte 1,5 milioane de euro.

Varga amenință că abandonează CFR-ul și anunță destinația

Ioan Varga (55 de ani), patronul formației din Gruia, anunțase deja că e posibil să plece la finalul sezonului de la CFR Cluj, iar acum a dezvăluit și destinația. E vorba de UTA Arad!

„Am mai spus și mă repet, anul acesta voi susține clubul din punct de vedere financiar, dar de la anul, va fi o altă poveste.

E posibil să mă duc la Arad, acolo sunt toate condițiile, domnul Falcă e un bun prieten, stiți asta. Cred că acolo aș fi mult mai apreciat. Aici, la CFR, toată lumea cântă prohodul, nimeni nu e cu noi, mi-a ajuns”, a spus Varga, citat de digisport.ro.

Gheorghe Falcă este europarlamentar din partea PNL și fost primar al Aradului, un apropiat al conducerii de la UTA.

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