GOLAZO Olaru FOTO. Fostul căpitan de la FCSB a spart gheața în Belgia cu o execuție spectaculoasă

Darius Olaru (28 de ani), mijlocașul lui Union Saint-Gilloise, a marcat primul său gol pentru vicecampioana Belgiei, în victoria categorică de pe terenul lui Westerlo, scor 5-1.

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Darius Olaru începe să se acomodeze la fotbalul belgian. După ce a fost titular în primele două meciuri oficiale ale sezonului, românul a început pe bancă partida din deplasare cu Westerlo, din prima etapă a campionatului Belgiei.

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A fost menajat pentru returul cu Bodo/Glimt din preliminariile Ligii Campionilor și a intrat pe teren abia în minutul 68, în locul lui Zeneli, când scorul era deja 3-1 pentru formația sa.

După doar 16 minute, mijlocașul român a reușit să marcheze primul său gol pentru vicecampioana Belgiei și a stabilit scorul final al meciului.

A urmărit un balon înalt la marginea careului și a reușit să înscrie la colțul lung cu un voleu superb de la marginea careului. Portarul a fost luat prin surprindere și n-a mai reușit să intervină.

A fost primul gol marcat de Olaru pentru St. Gilloise, în doar al treilea meci oficial pentru noua sa echipă.

Fostul căpitan de la FCSB fusese titular în primele două partide la USG, 1-1 și 5-4 la penalty-uri cu Club Brugge, în Supercupa Belgiei, și 3-3 cu Bodo/Glimt, în prima manșă din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor.

Pentru Olaru și Union Saint-Gilloise urmează acum meciul decisiv pentru calificare. Returul cu Bodo/Glimt este programat marți, în Norvegia, iar mijlocașul român este anunțat titular.

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