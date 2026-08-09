Moment incredibil la un meci VIDEO. Mingea a ieșit din stadion și a provocat un accident rutier. Imaginile s-au viralizat imediat

Un meci din liga a doua uruguayană a provocat un accident rutier.

O minge degajată în timpul partidei Uruguay Montevideo - Paysandu a ieșit din stadion, a ajuns pe șoseaua aflată în apropierea arenei și a dus la ciocnirea a două mașini.

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Incidentul s-a produs în minutul 24 al întâlnirii disputate pe stadionul Parque ANCAP.

Moment incredibil la un meci din Uruguay

Richard Nunez, jucătorul gazdelor, a respins puternic mingea pentru a opri un contraatac al celor de la Paysandu, însă balonul a părăsit arena și a ajuns pe șoseaua intens circulată de lângă stadion.

Ajunsă pe carosabil, mingea a forțat un șofer să frâneze brusc pentru a o evita, dar mașina aflată în spate nu a mai putut opri la timp.

Accidentul nu s-a soldat cu victime, însă traficul a fost afectat timp de aproximativ 20 de minute, conform tycsports.com.

Momentul a fost surprins de camerele televiziunii care transmitea partida și s-a răspândit rapid pe rețelele sociale.

Uruguay Montevideo s-a impus cu 1-0, prin golul marcat de Lucas Rodriguez înainte de pauză.

In Uruguayan football, the ball went off the road and ended up causing a crash 😭 pic.twitter.com/2svq1F6xnw — Bayse Sports (@BayseSports) August 8, 2026

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