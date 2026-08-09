Moment incredibil la un meci VIDEO. Mingea a ieșit din stadion și a provocat un accident rutier. Imaginile s-au viralizat imediat

- Un meci din liga a doua uruguayană a provocat un accident rutier.
- O minge degajată în timpul partidei Uruguay Montevideo - Paysandu a ieșit din stadion, a ajuns pe șoseaua aflată în apropierea arenei și a dus la ciocnirea a două mașini.
Incidentul s-a produs în minutul 24 al întâlnirii disputate pe stadionul Parque ANCAP.
Moment incredibil la un meci din Uruguay
Richard Nunez, jucătorul gazdelor, a respins puternic mingea pentru a opri un contraatac al celor de la Paysandu, însă balonul a părăsit arena și a ajuns pe șoseaua intens circulată de lângă stadion.
Ajunsă pe carosabil, mingea a forțat un șofer să frâneze brusc pentru a o evita, dar mașina aflată în spate nu a mai putut opri la timp.
Accidentul nu s-a soldat cu victime, însă traficul a fost afectat timp de aproximativ 20 de minute, conform tycsports.com.
Galerie foto (45 imagini)
Momentul a fost surprins de camerele televiziunii care transmitea partida și s-a răspândit rapid pe rețelele sociale.
Uruguay Montevideo s-a impus cu 1-0, prin golul marcat de Lucas Rodriguez înainte de pauză.