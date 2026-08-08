Bijuteria de 25 de milioane de € Danubius Arena, sală ca „în altă țară” cu mici urme de șantier. Locuitorii din Tulcea: „Trebuie să avem și sport” +45 foto
Baschet

Bijuteria de 25 de milioane de € Danubius Arena, sală ca „în altă țară” cu mici urme de șantier. Locuitorii din Tulcea: „Trebuie să avem și sport”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 08.08.2026, ora 18:58
alt-text Actualizat: 08.08.2026, ora 18:59
  • De la înălțime, noua Sală Polivalentă din Tulcea pare aproape desprinsă din peisaj. Între Lacul Ciuperca și Dunăre, cu portul și macaralele șantierului naval în fundal, construcția circulară, îmbrăcată într-o „plasă” metalică bleu, este una dintre clădirile pe care cu greu le poți rata atunci când ajungi în zonă.
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De aproape, imaginea nu este încă perfectă. Mai sunt urme care trădează graba ultimelor zile de șantier: balustrade și elemente metalice care ar mai avea nevoie de curățare, pânze de păianjen apărute printre structurile exterioare, mici urme de vopsea și finisaje care nu par duse peste tot până la ultimul detaliu.

Nimic însă care să schimbe radical prima impresie: Tulcea are, din această vară, o arenă cum n-a mai avut niciodată. Și una scumpă, de aproximativ 25 de milioane de euro.

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Danubius Arena: 4.670 de locuri și peste 15.000 de metri pătrați

Construcția propriu-zisă a început în 2022, iar după aproximativ patru ani sala realizată de Construcții Erbașu și-a deschis oficial porțile pe 31 iulie 2026.

Primul eveniment a venit direct cu statut internațional. FIBA U18 Women's EuroBasket 2026, Divizia B, iar primul meci disputat aici a fost Lituania - Irlanda.

Arena are o suprafață construită desfășurată de 15.125 metri pătrați și o capacitate de 4.670 de locuri, ceea ce o plasează între cele mai mari săli polivalente din România.

FOTO: Atmosferă senzațională pe Danubius Arena, la meciul România - Bulgaria

U18 Women's EuroBasket - Divizia B. Atmosferă senzațională înainte de România - Bulgaria (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
U18 Women's EuroBasket - Divizia B. Atmosferă senzațională înainte de România - Bulgaria (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (45 imagini)

U18 Women's EuroBasket - Divizia B. Atmosferă senzațională înainte de România - Bulgaria (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) U18 Women's EuroBasket - Divizia B. Atmosferă senzațională înainte de România - Bulgaria (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) U18 Women's EuroBasket - Divizia B. Atmosferă senzațională înainte de România - Bulgaria (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) U18 Women's EuroBasket - Divizia B. Atmosferă senzațională înainte de România - Bulgaria (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) U18 Women's EuroBasket - Divizia B. Atmosferă senzațională înainte de România - Bulgaria (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
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Ministerul Dezvoltării a asigurat pentru proiect o finanțare de peste 187 de milioane de lei, valoarea totală actualizată a investiției fiind în jurul a 25 de milioane de euro.

O clădire care încearcă să vorbească despre Tulcea

Exteriorul este probabil cel mai ușor de recunoscut element al noii arene. Fațada este înconjurată de panouri metalice bleu perforate cu cercuri de diferite dimensiuni, dispuse pe mai multe registre.

În lumina puternică a Dobrogei, metalul își schimbă nuanța, iar perforațiile proiectează umbre pe pereții clădirii.

Privită de jos, construcția are un aspect industrial futurist. Privită de sus, amplasarea ei este și mai spectaculoasă: apa Lacului Ciuperca într-o parte, Dunărea în cealaltă, iar în depărtare macaralele portului și ale șantierului naval.

SALA POLIVALENTA TULCEA GOLAZO-17.jpg
SALA POLIVALENTA TULCEA GOLAZO-17.jpg

Galerie foto (55 imagini)

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Danubius Arena: la exterior mai găsești urmele grabei. În interior, diferența este uriașă

GOLAZO.ro a vizitat arena și dincolo de imaginea spectaculoasă există și mici imperfecțiuni.

Pe anumite elemente metalice exterioare se observă murdărie și pânze de păianjen, iar ici-colo finisajele lasă impresia că termenul inaugurării a venit puțin mai repede decât și-ar fi dorit constructorii. Sunt vizibile mici urme de lucru sau stropi rămași pe suprafețe.

Nu sunt probleme care să afecteze funcționarea arenei, ci mai degrabă detalii pe care le remarci tocmai pentru că vorbim despre o construcție nouă, inaugurată de numai câteva zile.

Odată trecut de porțile de acces, imaginea se schimbă însă. Holurile sunt largi, pardoseala strălucește, accesul este simplu și intuitiv, iar arena beneficiază inclusiv de sisteme electronice de control la intrare.

Spațiile sanitare sunt moderne, iar în interior au fost amplasate inclusiv recipiente pentru colectare selectivă.

Există însă deja și primele semne că adevărata provocare nu va fi doar construirea sălii, ci și păstrarea ei în această stare.

Unul dintre localnicii întâlniți de GOLAZO.ro susține că au apărut deja probleme, informații care au circulat și în spațiul public zilele trecute: „Superbă această sală, păcat că populația nu e civilizată. Au rupt robineții, au împrăștiat hârtie igienică peste tot. E păcat, pentru că sala e superbă. Lipsea o sală de genul ăsta. Cea veche era mică”.

Mândrie sau risipă? Sala de 25 de milioane de euro a împărțit Tulcea

Poate cea mai interesantă discuție nu este însă despre cum arată arena, ci despre ce se va întâmpla cu ea după ce se termină Campionatul European U18.

Pentru că Tulcea are acum o sală de aproape 4.700 de locuri, dar nu are în prezent o echipă importantă de seniori care să o umple constant. Iar aici părerile localnicilor sunt împărțite.

Un tulcean cu care GOLAZO.ro a discutat în oraș nu vede justificată investiția:

„Cât timp e competiția asta e bine cu sala asta, dar să nu o închidă după ce se termină. Tulcea nu are nicio echipă, n-avem nimic. La ce au făcut o sală, nu pot să-mi dau seama. Părerea mea e că nu merită să dai 25 de milioane. Aveai sport, da, merita, dar așa...”

Un altul este și mai categoric: „Tulcea nu are nimic azi în sport. Doar niște grupe de copii. Sala asta nu folosește la nimic.”

Este însă tabăra minoritară dintre oamenii cu care am discutat. Pentru cei mai mulți sentimentul dominant este unul de mândrie. Iar ideea repetată aproape obsesiv este aceeași: dacă tot avem sala, acum trebuie reconstruit și sportul tulcean în jurul ei.

„Suntem un oraș mic. Facem un apel către autoritățile locale, poate vor înființa o echipă de fotbal în Liga 3. E potențial în oraș pentru handbal, volei, mai ales că la volei avem o tradiție. Am fost sceptici că sala asta se va termina. Văzând realizarea, suntem mândri. Când am intrat prima dată am crezut că sunt în altă țară”.

Omul venise inițial din curiozitate la sală, nu pentru meciul de baschet. Voia să vadă noua construcție. Acum speră ca aceasta să reprezinte un restart.

La fel gândește și un alt localnic: „E frumos, ne doream o astfel de sală. Poate fi un restart pentru sportul nostru. Avem ceva copii, poate de acum va fi altceva. E nevoie de sport de echipă în Tulcea”.

De la Delta Cons la o arenă fără echipă

Există și un argument istoric pentru această speranță. Tulcea a avut performanță în sporturile de sală, iar trecutul nu a fost ascuns într-un depozit al noii arene. Din contră.

Pe unul dintre holuri există un spațiu dedicat Delta Cons Tulcea, cu trofee, tricouri și fotografii ale echipei care a reprezentat orașul în volei.

„Echipa de aur”, așa cum este prezentată în vitrina din noua Polivalentă, amintește inclusiv de titlurile naționale câștigate de Tulcea.

Este probabil unul dintre cele mai puternice contraste ale arenei: o vitrină plină cu trofee ale trecutului într-o sală ultramodernă care încă își așteaptă echipa viitorului.

„Tulcea nu a avut așa ceva. Orașul merită, pentru că la volei am fost foarte buni cândva. E bine că s-a făcut Sala Sporturilor, ne mai relaxăm și noi. E un pas înainte!”, spune un alt tulcean.

În tribune, roșu, alb și albastru. Deasupra terenului, un cub LED uriaș

Odată intrat în sala propriu-zisă, impresia este foarte bună. Tribunele înconjoară parchetul, iar scaunele sunt distribuite în roșu, alb și albastru, într-un joc cromatic care rupe monotonia gradenelor. O tactică folosită la mai toate stadioanele noi.

Deasupra centrului terenului este suspendat unul dintre elementele spectaculoase ale construcției: un cub video cu patru ecrane LED, vizibil din toate zonele arenei.

Deasupra lui se desfășoară întreaga structură metalică a acoperișului, un adevărat labirint de grinzi, instalații, corpuri de iluminat și boxe.

Pentru acoperiș ar fi fost utilizate aproximativ 600 de tone de oțel.

Iluminatul este puternic și uniform, instalația de sonorizare își face bine treaba, iar acustica este probabil unul dintre punctele forte ale sălii. Asta s-a văzut și mai ales s-a auzit atunci când România a jucat cu tribunele pline. Vocile câtorva mii de oameni sunt amplificate de construcție și transformă arena într-o adevărată fortăreață.

„Această sală e mândria orașului Tulcea! Ceva de vis! Vedeți cum venim atâția oameni și ne bucurăm de ceea ce se întâmplă. Nu mă așteptam ca orașul nostru să poată găzdui asemenea competiții”.

Nu doar baschet. Teren de antrenament chiar sub suprafața principală

Dincolo de tribune, proiectul este mult mai complex decât ceea ce vede spectatorul în timpul unui meci.

Suprafața principală are dimensiunile regulamentare ale unui teren de handbal, 20x40 de metri, dar configurația permite organizarea de competiții de baschet, volei, tenis, gimnastică, judo, lupte și alte sporturi indoor.

Sub terenul principal, la subsol, se află încă o sală de antrenament, cu suprafață de dimensiuni regulamentare pentru handbal.

Complexul mai dispune de vestiare pentru sportivi și arbitri, spații medicale, zone pentru oficiali și VIP, depozite, sală de conferințe și infrastructură destinată presei, de la masa presei și boxe până la spațiile pentru conferințe.

Există și o parcare subterană cu 78 de locuri, iar fluxurile de acces pentru spectatori, sportivi, presă și oficiali sunt separate.

Arena a fost gândită și pentru alte tipuri de evenimente: concerte, expoziții, congrese sau manifestări corporate.

Un mic minus: balustradele

Într-o construcție atât de nouă găsești inevitabil și lucruri care ar putea fi îmbunătățite.

Unul dintre ele apare chiar în tribune. Accesul este rapid și există numeroase căi prin care publicul poate intra și ieși, lucru important pentru o arenă de aproape 5.000 de locuri.

În schimb, din anumite poziții aflate pe primele rânduri, balustradele metalice pot intra în câmpul vizual către teren.

Nu este o problemă generală a sălii și nici una care să compromită experiența spectatorului, dar este un detaliu vizibil la fața locului.

La capitolul finisaje și marginea anumitor zone din beton de sub scaune arată încă brut, cu mici imperfecțiuni care trădează faptul că arena tocmai a ieșit din șantier.

Sunt detalii mici într-un proiect uriaș. Dar tocmai pentru că vorbim despre o investiție de aproximativ 25 de milioane de euro, vor fi inevitabil observate.

„Cred că sala asta înseamnă venituri suplimentare, civilizație, e pentru tineret. Ar trebui ca prețurile să fie modice, să încurajeze oamenii să vină”.

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