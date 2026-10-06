„Reflectez zilele astea și o să decid” Gică Hagi a vorbit direct despre demisie: „Asta e, mă duc acasă” +33 foto
Gică Hagi. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Nationala

„Reflectez zilele astea și o să decid” Gică Hagi a vorbit direct despre demisie: „Asta e, mă duc acasă”

alt-text Ionuț Cojocaru , Ștefan Neda , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 06.10.2026, ora 01:07
alt-text Actualizat: 06.10.2026, ora 10:13
  • Gică Hagi (61 de ani) a vorbit despre viitorul său pe banca echipei naționale după înfrângerea cu Suedia, scor 0-1, al patrulea eșec consecutiv al României în actuala ediție a Ligii Națiunilor.
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„Tricolorii” au încheiat astfel seria din septembrie-octombrie fără niciun punct.

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România - Suedia 0-1. Gheorghe Hagi: „Din noiembrie trebuie să fie calitate, nu cantitate”

„Dacă eu rămân, trebuie să fac echipa să joace ambele faze așa cum trebuie. Principiile de bază, precum posesia, trebuie să știi să construiești, să ai posesia.

Echipa trebuie să aibă personalitate, să nu-i fie teamă, să joace în jumătatea adversă, cum au făcut astăzi. Au controlat, au dominat în jumătatea adversă atât cât au putut.

Jucătorii mă cunosc mai bine acum. De aceea am luat 30 de jucători, să vadă și ei ce vrea Hagi, cum vede lucrurile. Dar, din noiembrie, trebuie să fie calitate, nu cantitate”, a spus selecționerul.

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+33 Foto
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După cele patru înfrângeri consecutive, Hagi a fost întrebat din nou despre viitorul său.

„N-am venit la echipa națională să mă cert cu cineva. Toată lumea e liberă, poate să spună și lucruri bune.

Când n-o s-o mai fac sau o să am senzația că s-a terminat, plec. Doar mă știți. O să reflectez zilele astea și o să decid. Nu mi-e frică de nimic”, a spus Hagi.

Singurul obiectiv pentru România e să creeze o generație mai bună decât cea care a fost. Băieții ăștia au făcut-o la U21, semifinală. Noi n-am ajuns în semifinale, ei au făcut-o deja. Avem de unde să construim un viitor bun, dar asta se face cu victorii. Așa că dați-mi puțin timp. Dacă n-o fac, asta e, mă duc acasă. Gheorghe Hagi, selecționerul României

Întrebat de reporterul GOLAZO.ro Theodor Jumătate în cât timp va anunța o decizie, Hagi a răspuns:

„Stai pe aproape și vei afla. Nu depinde de mine, eu sunt angajat. Ce să zic? Dacă am pierdut patru meciuri, ce pot să zic? Dacă e bine, vom merge mai departe”, a răspuns Hagi.

Întrebat apoi direct dacă el își dorește să continue, selecționerul nu a oferit un răspuns categoric.

„Am pierdut patru meciuri. Eu zic... n-are rost, vom vedea”.

Reporterul GOLAZO.ro a insistat și l-a întrebat de ce nu oferă un răspuns clar în privința viitorului său, iar Hagi a răspuns: „Nu depinde de mine”.

FOTO. Stările lui Gică Hagi în meciul cu Suedia

Stările lui Gică Hagi în meciul cu Suedia FOTO GOLAZO.ro
Stările lui Gică Hagi în meciul cu Suedia FOTO GOLAZO.ro

Galerie foto (10 imagini)

Stările lui Gică Hagi în meciul cu Suedia FOTO GOLAZO.ro Stările lui Gică Hagi în meciul cu Suedia FOTO GOLAZO.ro Stările lui Gică Hagi în meciul cu Suedia FOTO GOLAZO.ro Stările lui Gică Hagi în meciul cu Suedia FOTO GOLAZO.ro Stările lui Gică Hagi în meciul cu Suedia FOTO GOLAZO.ro
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