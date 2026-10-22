WADA, noi reguli în tenis  Modificări pentru 2027 » Ce trebuie să știe jucătorii: „Mesajul nostru este simplu”

Agenția Mondială Antidoping (WADA) a publicat lista noilor reguli din tenis pentru 2027, care vor intra în vigoare la începutul anului viitor.

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În perioada următoare, ITIA va colabora cu jucătorii, circuitele profesioniste și întreaga comunitate a tenisului pentru a se asigura că aceste modificări au fost înțelese.

Noile reguli impuse de WADA pentru sezonul 2027. Ce trebuie să știe jucătorii

Modificările aduse Codului Mondial Antidoping al WADA vor impune tuturor sportivilor incluși în Registrul pentru testări (RTP) al unui sport să furnizeze un interval zilnic de 60 de minute în care pot fi testați în timpul competițiilor, anunță itia.tennis.

Până acum, tenisul a beneficiat de o derogare datorită programului imprevizibil al tenismenilor. Începând nu anul viitor, această derogare nu va mai fi disponibilă în tenis, dar nici în alte sporturi.

În acest sens, ITIA a găsit o soluție. Registrul pentru testări va fi redus considerabil, iar aproximativ 80% dintre jucătorii incluși în (RTP) vor fi mutați într-un grup de testare extins, în care nu va fi necesară stabilirea unui interval de o oră.

Sportivii care vor rămâne în registrul RTP restrâns vor fi obligați să anunțe un interval zilnic de 60 de minute în care pot fi testați, atât în cadrul competițiilor, cât și în afara acestora.

Numărul jucătorilor selectați pentru cele două grupuri de testare va rămâne asemănător cu cel din prezent, iar ITIA estimează că frecvența și volumul testărilor nu se vor modifica față de anii anteriori.

Aceste modificări nu schimbă însă obligația sportivilor de a furniza o probă atunci când sunt anunțați de un ofițer de control antidoping, inclusiv în afara intervalului de 60 de minute, dacă au unul stabilit.

Dacă vor refuza un astfel de control, atunci pot primi o suspendare de până la 4 ani.

Alte modificări aduse regulamentului

Protecție sporită în cazurile de contaminare

Noul regulament le oferă sportivilor protecție sporită dacă pot demonstra că un rezultat pozitiv la un test antidoping a fost provocat de o contaminare.

O contaminare poate avea mai multe surse, inclusiv medicamente, alimente și băuturi, expunerea la factori din mediul înconjurător sau contactul cu o altă persoană.

Mai multă flexibilitate în stabilirea sancțiunilor

Sancțiunile care vor fi acordate în 2027 sportivilor vor fi puțin mai blânde, în special în cazurile care implică droguri recreaționale, fără legătură cu îmbunătățirea performanței sportive.

Clarificarea regulilor privind scutirile pentru uz terapeutic

Jucătorii care au nevoie de o scutire pentru uz terapeutic (TUE) vor trebui să depună cererea direct la ITIA, în timp ce jucătorii care dețin deja astfel de scutiri emise de o organizație națională antidoping vor trebui să solicite recunoașterea acestora.

Clarificarea regulilor privind pariurile

Regulile anticorupție care vor fi implementate în 2027 explică clar că restricțiile existente privind pariurile și promovarea acestora se aplică și piețelor de predicții, competițiilor de sporturi fantasy și concursurilor cu premii sau participare pe bază de miză financiară.

Cum îi va sprijini ITIA pe jucători

Înainte de a introduce aceste reguli, Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis le va pune la dispoziție jucătorilor mai multe resurse pentru a pregăti comunitatea tenisului pentru noul sezon.

webinarii și sesiuni de întrebări și răspunsuri

materiale explicative dedicate jucătorilor

întrebări frecvente și documente de îndrumare;

comunicări directe către jucătorii vizați și membrii echipelor lor de suport

sprijin suplimentar din partea echipei ITIA și a programului The Line

Nicole Sapstead, directoarea departamentului antidoping, a declarat:

„Îi încurajăm pe toți jucătorii și pe membrii echipelor lor de suport să își facă timp pentru a înțelege atât lista substanțelor și metodelor interzise pentru 2027, cât și modificările mai ample ale regulamentului, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Majoritatea jucătorilor nu vor fi afectați de toate modificările, însă există câteva actualizări importante, în special în ceea ce privește cerințele privind localizarea sportivilor și modul în care vor putea fi gestionate anumite cazuri de dopaj.

Mesajul nostru este simplu: dacă aveți nelămuriri, întrebați. Suntem aici pentru a-i ajuta pe jucători și pe membrii echipelor lor de suport să înțeleagă regulile, să evite greșelile care pot fi prevenite și să concureze cu încredere”, a transmis Sapstead.

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