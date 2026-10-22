Rapid, trei dintr-un foc! Echipa lui Daniel Pancu a dat lovitura chiar înainte de derby-ul cu FCSB » Contracte până în 2028! +38 foto
Rapid
Superliga

Rapid, trei dintr-un foc! Echipa lui Daniel Pancu a dat lovitura chiar înainte de derby-ul cu FCSB » Contracte până în 2028!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.10.2026, ora 15:16
alt-text Actualizat: 22.10.2026, ora 15:47
  • Trei jucători importanți ai Rapidului au semnat prelungirea contractului pe încă un sezon.
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Echipa lui Daniel Pancu are un parcurs excelent în Superliga, clasându-se pe locul al doilea, cu 27 puncte, la două lungimi în spatele liderului Dinamo.

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Moruțan, Kramer și Grameni au semnat prelungirea cu Rapid

Olimpiu Moruțan, căpitanul Lars Kramer și Constantin Grameni, trei jucători importanți de la Rapid în acest sezon, aveau înțelegeri valabile până la finalul acestui sezon.

Cu toate acestea, clubul giuleștean le-a introdus în contract clauze de prelungire, care puteau fi activate până în luna decembrie.

Rapid a profitat de această oportunitate și le-a prelungit contractele celor trei jucători. Moruțan, Kramer și Grameni vor rămâne în Giulești până în 2028, scrie gsp.ro.

În plus, celor trei fotbaliști le-ar fi fost mărite salariile cu 10%. În acest sens, Moruțan încasează lunar suma de 33.000 de euro. Acesta mai are stipulate în contract și bonusuri pentru privind numărul de goluri, assisturi sau minute jucate.

Lars Kramer și Constantin Grameni aveau salarii de 15.000 de euro înainte de prelungirea contractului.

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Cifrele celor trei fotbaliști în acest sezon:

  • Olimpiu Moruțan: 13 meciuri, 2 goluri, 7 pase decisive
  • Lars Kramer: 13 meciuri, un gol
  • Constantin Grameni: 13 meciuri, 2 goluri, 2 pase decisive

Situațiile lui Pașcanu și Manea, neclare

Deși Moruțan, Kramer și Grameni au semnat prelungirea, Rapid nu a obținut încă semnătura lui Alexandru Pașcanu, alt jucător aflat în ultimul an de contract.

Spre deosebire de cei trei, fundașul central nu are clauză de prelungire trecută în contract, ceea ce complică situația.

Giuleștenii i-au propus deja lui Pașcanu o nouă înțelegere, dar acesta a refuzat. Fundașul și-ar dori vadă ce alte oferte va mai primi până în iarnă.

8 meciuri
a jucat Alexandru Pașcanu în acest sezon pentru Rapid. A marcat 2 goluri

Într-o situația asemănătoare se află și Cristi Manea. Fundașul a avut deja clauza de prelungire activată, care urmează să expire la finalul sezonului.

Rapid nu i-a făcut până acum nicio ofertă de prelungire, iar situația acestuia rămâne neclară. În acest sezon, Cristi Manea a bifat doar 4 apariții pentru giuleșteni.

Pentru echipa lui Daniel Pancu urmează derby-ul cu FCSB de sâmbătă, de la ora 21:00, din etapa #13 din Superliga. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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