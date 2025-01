Zeljko Kopic a tras concluziile după ultimul amical al iernii al lui Dinamo, terminat 1-1, împotriva lui Novi Pazar, locul 4 din Serbia.

Antrenorul „câinilor” a transmis că Homawoo a fost schimbat din primul „11” la acest meci deoarece a resimțit probleme fizice la încălzire și nu a vrut să riște.

Odată cu remiza împotriva sârbilor, Dinamo a terminat stagiunea de pregătire de iarnă, din Antalya.

În primul amical, trupa din Ștefan cel Mare a pierdut împotriva elvețienilor de la FC Zurich, scor 1-3.

Zeljko Kopic: „Am avut probleme în ultimii 20-25 de metri”

Antrenorul a analizat partida din această seară și a semnalat o problemă pe care o au elevii săi din compartimentul ofensiv:

„Am jucat o oră cu echipa cu care ne gândim să începem meciul de la Craiova.

Azi am avut probleme în ultimii 20-25 de metri. Am șutat la poartă, am avut perioade bune, dar n-am nimerit ținta

Ăsta e stilul lor de joc, încearcă să scoată mult din faza de tranziție. La final, eu am fost satisfăcut.

În ultimele minute, adversarul a controlat jocul, dar noi am înscris. Cred că rezultatul este unul echitabil pentru ambele echipe”.

În meciul împotriva sârbilor de la Novi Pazar, Dinamo a avut mai multe șuturi spre poarta adversă, însă un număr extrem de mic au și prins spațiul porții.

Croatul a vorbit a explicat și care a fost motivul pentru care Homawoo nu a mai început partida ca titular, așa cum a fost anunțat inițial:

„Homawoo a simțit ceva la încălzire azi și nu l-am mai folosit pentru a nu risca ”.

Acesta a adăugat și că este foarte fericit de faptul că Gnahore a semnat prelungirea contractului:

`Avem câteva opțiuni, dar, pe moment, nu am luat nicio decizie. Suntem în căutare. Nu e ușor. Vara ai mai mult timp să faci cumpărături, să mergi la shopping. Acum, iarna, sunt deschise doar câteva supermarketuri. Noi vrem să semnăm cu câțiva jucători. Noi încercăm.

E important că Eddy Gnahore și-a prelungit contractul. Este un jucător foarte, foarte important pe teren și în vestiar. Cred că este o decizie foarte bună, atât pentru el, cât și pentru club.

Selmani are o atitudine pozitivă și eu cred că va avea și un final de sezon foarte bun.

Departamentul nostru de scouting își face treaba. Eu sunt mulțumit. Avem planurile și obiectivele noastre. Vrem să facem lucruri mari, să ajungem la nivelul următor”.

Andrei Mărginean vrea ca Dinamo să-i activeze clauza

Mijlocașul Andrei Mărginean a fost ales să-l înlocuiască pe accidentatul Homawoo în partida cu Novi Pazar și să evolueze ca stoper.

După fluierul final, fotbalistul împrumutat de la Sassuolo a declarat că și-ar dori ca oficialii din Ștefan cel Mare să-i activeze clauza și să continue la Dinamo:

„Eu simt plăcere să joc aici, la Dinamo. A fost un cantonament foarte bun, mă bucur ca suntem sănătoși.

Am jucat fundaș central în cele două meciuri amicale și mi-a plăcut, pot să joc unde au nevoie Mister și echipa de mine.

Mă bucur că selecționerul ne urmărește, sper să ia dinamoviști la națională.

Abia aștept să revin în România. Următorul meci e cel pe care îl aștept cel mai mult, trebuie să fim pregătiți, să luăm meci cu meci și să luptăm pentru victorie. Sperăm să intrăm în play-off și apoi vom vedea.

Muncim foarte mult la antrenamente, e o răsplată a lucrurilor grele pe care le facem, mă bucur că suntem acolo.

Da, eu vreau să continui la Dinamo. N-am semnat nimic încă. [Dacă mi se activează clauza] mă bucur” despre clauză”.

Andrei Nicolescu, despre clauzele lui Mărginean și Opruț

Andrei Nicolescu a anunțat că Dinamo va activa clauza de cumpărare a jucătorilor Raul Opruț și Andrei Mărginean, momentan împrumutați de la Kortrijk, respectiv Sassuolo.

„În cadrul clubului am stabilit clar că se va activa clauza lui Oprut, dar nu are rost să o facem de acum ținând cont că termenul limită este 30 mai.

Și la Andrei Mărginean este foarte pozitivă evoluția lui și cred că și la el se va activa clauza pentru că evoluțiile lui sunt din ce în ce mai bune și cred că poate să devină un reper tot mai bun pentru fotbalul din Romania”, a declarat Andrei Nicolescu conform dinamo1948.club.

Raul Opruț a marcat un gol în cele 18 partide jucate în tricoul echipei Dinamo și este sub contract cu belgienii de la Kortrijk, echipa care în 2023 l-a transferat de la Hermannstadt în schimbul a 400.000 de euro.

Andrei Mărginean i-a convins după doar 14 meciuri pe dinamoviști și va fi transferat definitiv de la Sassuolo. Mărginean a fost transferat de Sassuolo de la CS Zlatna în 2018 pentru doar 25.000 de euro.