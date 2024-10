Au început negocierile Dinamo i-a pregătit un nou contract lui Zeljko Kopic : „Încă trei ani și jumătate”

Administratorul special al celor de la Dinamo, Andrei Nicolescu, a recunoscut că au început negocierile cu antrenorul Zeljko Kopic pentru o prelungire a înțelegerii.

Actualul contract al tehnicianului croat cu Dinamo expiră în vara lui 2025.

Zeljko Kopic a realizat lucruri foarte bune la Dinamo într-un timp relativ scurt, iar conducerea încearcă să-și arate aprecierea printr-o propunere de prelungire a înțelegerii.

Croatul face o echipă perfectă cu legendarul „câine” Florentin Petre, iar Dinamo s-a transformat „peste noapte” dintr-o echipă de baraj într-una cu pretenții la play-off.

Kopic a ezitat

Zilele trecute, chestionat pe marginea acestui subiect, Zeljko Kopic prefera să fenteze răspunsul concret. Automat, suporterii s-au gândit, cu îngrijorare, și la posibilitatea unei despărțiri.

Însă, administratorul special al celor de la Dinamo, Andrei Nicolescu, afirmă că s-a deschis, recent, un front de negocieri cu Zeljko Kopic pentru o prelungire a înțelegerii pentru următorii trei ani și jumătate. Mai exact, până în vara lui 2028.

După 14 partide, Dinamo ocupă locul 4 în Liga 1, cu 21 de puncte acumulate, fiind la cinci puncte distanță de liderul U Cluj, care are și un meci mai puțin disputat.

„Contractul lui Kopic a fost pe un an și jumătate din momentul în care a semnat și în momentul ăsta suntem în discuții. Am discutat documente, am schimbat idei, au trecut pe la avocați.

Suntem în discuții despre ceea ce am spus la începutul sezonului, că ne dorim o predictibilitate pe 4 ani, cu Dinamo anul ăsta bătându-se pentru play-off. Da, suntem în discuții să prelungim cu Kopic încă 4 ani. Pe o perioadă de 4 ani care include și acest sezon, deci 3 ani și jumătate. Face parte din politica noastră.

Ăsta e modelul în care vrem să lucrăm. Nu avem opoziție din partea lui, toate lucrurile sunt pozitive, dar ne concentrăm pe ce avem de făcut. Avem meciuri importante. Eu cred că Zeljko Kopic a dovedit atașament, a dovedit foarte mult prin tot ce a făcut, că îi place familia Dinamo.

S-a și integrat din câte văd. Eu nu am contract, eu sunt administrator special neremunerat și în momentul în care se iese din insolvență de-abia atunci voi discuta cu acționariatul durata contractului și care sunt opțiunile la nivelul ăla”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.