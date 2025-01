„Am câștigat un punct”Zeljko Kopic, despre decizia care i-a salvat pe „câini” în meciul cu U Craiova: „Am avut o discuție dură la pauză”

Universitatea Craiova și Dinamo au terminat la egalitate în runda #22 din Liga 1, scor 1-1.

Zeljko Kopic (47 de ani) a analizat remiza de pe „Ion Oblemenco”.

Derby-ul dintre Universitatea Craiova și Dinamo nu a dezamăgit. Cele două echipe au remizat, scor 1-1, la capătul unui meci spectaculos, cu multe ocazii mari la ambele porți.

Universitatea Craiova - Dinamo 1-1. Zeljko Kopic: „Am câștigat un punct”

„Am câștigat un punct important. Am avut posesia, dar nu am fost periculoși în ultimii 30 de metri, Craiova a fost. Nu am făcut un presing bun.

Am avut o discuție mai dură la pauză. Introducerea lui Mărginean a făcut ca noi să avem mai multă stabilitate la mijlocul terenului. În repriza a doua am fost mai aproape față de ceea ce jucăm noi.

Nu este ușor să joci pentru Dinamo, trebuie să te adaptezi (n.r. - despre Alex Pop). Ne lipseau niște lucruri, am avut mai multe probleme de organizare. Au fost niște greșeli de comunicare între jucători. La pauză am schimbat ceva care a făcut ca noi să merităm acest punct.

Am fost puțini dezechilibrați la mai multe faze, Craiova a scăpat de câteva ori”, a declarat antrenorul de pe banca lui Dinamo, conform digisport.ro.

Roșca a fost spectaculos, felicitări lui. Golubovic a jucat foarte bine (n.r. - până acum), dar Roșca și-a așteptat șansa. A evoluat foarte bine, a profitat de ea și nu aveam niciun motiv să-l schimb. E un portar bun și o speranță importantă pentru fotbalul românesc. Zeljko Kopic

În urma partidei de pe „Ion Oblemenco”, Dinamo rămâne pe locul trei în clasamentul Ligii 1, cu 37 de puncte acumulate după 22 de etape.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova rămâne aproape de podium, ocupând poziția a patra, cu 36 de puncte, la doar o lungime în spatele „câinilor”.

Dinamo a început timid partida, iar în minutul 34, Alexandru Mitriță a fost faultat în careu de Boateng, iar căpitanul oltenilor a marcat fără probleme de la 11 metri.

Repriza a doua a început mult mai bine pentru Dinamo, care a pus presiune pe apărarea craiovenilor. În minutul 48, Boateng și-a reparat greșeala de la golul oltenilor și a înscris cu o execuție foarte bună cu capul.

După acel gol, Dinamo a arătat mai bine, iar formația bucureșteană a ținut sub control atacurile oltenilor, mai ales prin paradele portarului Roșca.

VIDEO Golul marcat de Boateng